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    11 сентября 2026, 17:39 • Новости дня

    Израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа

    ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал командира снайперов ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные нанесли точечный удар по позициям палестинской группировки ХАМАС в районе Хан-Юниса, ликвидировав высокопоставленного командира, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Вооруженные силы Израиля совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) провели успешную операцию в районе Хан-Юниса, заявили в ЦАХАЛ, передает РИА «Новости». В результате удара был ликвидирован командир снайперского подразделения бригады Рафах, входившей в состав палестинского движения.

    «Вчера силы ЦАХАЛ и Общей службы безопасности нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали главу снайперской ячейки бригады Рафах в составе ХАМАС», – отмечается в официальном заявлении военных.

    По информации израильского командования, уничтоженный боевик активно занимался подготовкой стрелков в анклаве. Его деятельность была направлена на организацию нападений на израильских граждан и военнослужащих, действующих вблизи линии разграничения.

    В последнее время он также отвечал за восстановление боевого потенциала палестинской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября израильские военные нанесли точечный удар по руководителю военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа.

    В августе ЦАХАЛ ликвидировал причастного к захвату заложников командира взвода Сабахи Шахату.

    Немногим ранее армия обороны Израиля уничтожила двух командиров подразделений палестинского движения на юге анклава.

    11 сентября 2026, 11:30 • Новости дня
    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море

    The War Zone: Хуситы захватили стратегический порт Моха

    Хуситы захватили стратегический порт Моха и заблокировали Красное море
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поддерживаемые Ираном бойцы заняли ключевую гавань на юго-западе Йемена и два важных острова, усилив давление на мировые нефтяные рынки.

    Вооруженные формирования вытеснили поддерживаемые Саудовской Аравией силы из города, расположенного в 80 км от пролива, пишет The War Zone. Заместитель председателя Президентского руководящего совета Йемена Тарик Салех подтвердил потерю позиций.

    «Объединенные силы сформировали командный центр к югу от города Моха после прорыва хуситов по различным боевым направлениям под шквальным огнем», – заявил Салех. Остальные заявления сторон сводятся к тому, что наступление координировалось Тегераном с использованием новейших вооружений.

    Помимо материковой базы, повстанцы, предположительно, овладели островами Перим и Зукар. Первый находится в самом узком месте пролива, менее чем в трех километрах от побережья. Второй остров позволяет полностью контролировать судоходные пути в Красном море.

    На фоне этих событий стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель, достигнув 107 долларов. Эксперты отмечают, что блокада вынуждает суда идти в обход Суэцкого канала, что значительно увеличивает транспортные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне йеменские повстанцы объявили об установлении контроля над городом Моха и всеми островами в Красном море.

    Месяцем ранее движение «Ансар Аллах» нанесло массированный ракетный удар по этому стратегическому порту.

    Летом власти Ирана попросили хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для введения морской блокады Саудовской Аравии.

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    9 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США

    NYT: Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады

    Власти Ирана сигнализируют о готовности к эскалации конфликта с Соединенными Штатами на фоне растущего экономического давления и усиления американской блокады нефтяного экспорта.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне растущих экономических проблем и опасений потери контроля над Ормузским проливом, передает The New York Times. Американская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть, что является главным источником доходов страны. В ответ на это Тегеран рассматривает эскалацию как основной рычаг давления на Соединенные Штаты.

    В минувшую субботу Иран заявил об атаке на два американских военных корабля с использованием баллистических ракет. В ответ силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. На следующий день главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отныне на любую агрессию против интересов и безопасности Ирана будет дан более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

    Вскоре секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи объявил о планах по созданию «запретной зоны» для судоходства в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что Иран намерен усилить военное противостояние, стремясь избежать полномасштабной войны, но рассчитывая на рост мировых цен на нефть. Иранские официальные лица выражают готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к диалогу, предпочитая стратегию экономического удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи пригрозил перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении американских ударов.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф допустил возобновление судоходства исключительно при соблюдении условий Тегерана.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

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    9 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Панамский танкер с мазутом атакован у берегов Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В территориальных водах Ирака был нанесен удар по танкеру с мазутом, следовавшему под флагом Панамы, судно получило повреждения корпуса, сообщило иракское министерство транспорта.

    Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, подвергся атаке в территориальных водах Ирака, передает РИА «Новости». «Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару со стороны неустановленного источника, находясь в территориальных водах Ирака, в результате чего корпус судна получил повреждения», – цитирует Иракское агентство новостей сообщение министерства транспорта страны.

    Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута в воду не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские военные обстреляли судно под флагом Панамы у берегов Ирана.

    В июле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании зафиксировал происшествие с коммерческим танкером в Оманском заливе. А весной танкер под флагом Багамских Островов получил повреждения из-за взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр.

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    10 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    США дистанцировались от санкций союзников против Израиля

    Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.

    Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.

    Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.

    В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.

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    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

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    11 сентября 2026, 05:20 • Новости дня
    Президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке

    Президент Израиля Герцог с помощью ИИ записал новогоднее поздравление на русском

    Президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Израиля Ицхак Герцог записал новогоднее послание к еврейским общинам по случаю приближающегося Рош ха-Шана, с помощью ИИ его речь переведена на семь языков, в том числе на русский.

    «Братья и сестры, звук шофара не ограничивается рамками языков, времен и мест. Он объединяет наш народ, большую еврейскую семью, и дает нам возможность для размышления, гордости и осознания преданности вере, друг другу и миру… Шофар – это напоминание о нашей конечной цели, показывающее, как все еще долог наш путь», – заявил Герцог, обращаясь к еврейским общинам в разных странах.

    В обращении Герцог напомнил, что главным символом Рош ха-Шана считается шофар – ритуальный духовой инструмент из рога животного. По его словам, пронзительный звук шофара несет три зова: гордость, побуждение к действиям по улучшению мира и призыв внимательнее слушать друг друга, передает РИА «Новости».

    Новогоднее послание с помощью голосовых технологий ИИ перевели на семь языков, включая русский, французский, испанский, португальский, немецкий, итальянский и нидерландский. Технологии также изменили мимику президента, создав эффект, будто он говорит на каждом из этих языков.

    В 2026 году Рош ха-Шана начнется с заходом солнца 11 сентября и завершится вечером 13 сентября, когда по иудейскому календарю наступит 5787-й год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху публиковала новогоднее поздравление на русском языке.

    Традиция празднования Нового года 1 января в Израиле стала набирать популярность с последней четверти XX века, когда в страну приехало много иммигрантов из бывшего СССР. Хотя на официальном уровне 1 января не является праздником, граждане могут взять выходной за счет отпуска.

    По еврейскому календарю Новый год, известный как Рош ха-Шана, празднуется осенью.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    9 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов впервые за шесть недель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые почти за шесть недель преодолела отметку в 100 долларов после серии ударов по нефтяной инфраструктуре и судам на Ближнем Востоке.

    Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 97,89 доллара по итогам торгов, а в среду утром кратковременно превысила 100 долларов. В последний раз цены на нефть находились на таком уровне почти шесть недель назад, передает Associated Press.

    Поводом для скачка послужили атаки на нефтяную инфраструктуру и суда в ближневосточном регионе. Американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль ВМС США. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, подожгли нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефть влечет удорожание бензина, дизельного топлива и авиакеросина, что увеличит стоимость перевозок, в том числе свежих продуктов питания, мебели и бытовой техники.

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    9 сентября 2026, 10:27 • Новости дня
    Трамп не стал мешать Британии вводить санкции против Израиля

    Axios: США не стали возражать против британских санкций в отношении Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против инициативы Британии о введении санкций в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа не стала противодействовать британской инициативе по введению новых санкций в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, передает Axios. Как отмечают американские чиновники и западные дипломаты, такое решение Вашингтона указывает на недовольство политикой правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Накануне Британия объявила о введении санкций против физических и юридических лиц, причастных к строительству поселений на Западном берегу, а также о запрете на импорт товаров из этих поселений. Эти меры поддержали еще 11 западных стран, включая Канаду, Францию и Испанию. Поводом стало решение израильского правительства продвигать строительство нового поселения в зоне E1, что может разделить Западный берег и помешать созданию палестинского государства.

    В ответ на действия Лондона правительство Нетаньяху объявило о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль выслал британских дипломатов и военных, входивших в возглавляемую США целевую группу по Газе, и прекратил британскую военную тренировочную миссию на Западном берегу.

    Перед объявлением о санкциях премьер-министр Британии Энди Бернем проинформировал Дональда Трампа. По данным источников, американский лидер не стал возражать или просить изменить курс. Госсекретарь США Марко Рубио также не осудил действия Лондона. «Президент не комментировал это, и я тоже. Нам сообщили, что они примут это решение. Мы выслушали их аргументы», – заявил Рубио журналистам.

    При этом Белый дом дистанцировался от комментариев посла США в Израиле Майка Хакаби, который в интервью назвал решение британского правительства «дискриминацией еврейского народа». Как отметил представитель Белого дома, эти высказывания не были согласованы с американской администрацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны резко осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху из-за изменения британского подхода к Ближнему Востоку назвал Соединенное Королевство первой исламской ядерной республикой.

    Ранее правительство Британии уже вводило санкции против израильских граждан за деятельность на палестинских территориях.

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    9 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал гарантии ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива условием для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

    «Российская Федерация исходит из того, что для восстановления полноценного осуществления проверочной деятельности в Иране требуются по-настоящему надежные гарантии от США и Израиля о невозобновлении применения силы или угрозы таковой», – приводит РИА «Новости» слова Ульянова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

    Он отметил, что важную роль в этом процессе мог бы сыграть генеральный директор организации Рафаэль Гросси в ходе контактов с заинтересованными сторонами.

    В июне 2025 года и в конце февраля 2026 года иранские ядерные объекты подверглись атакам. Тегеран возложил ответственность за эти удары на США и Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран в июле отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. До этого, в июне, госсекретарь США Марко Рубио  предупредил о возможном ответе Вашингтона из-за нежелания Тегерана принимать специалистов МАГАТЭ.

    Иран уличил США и Израиль в ослаблении режима нераспространения ядерного оружия.

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    9 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Стало известно о планах Нетаньяху выступить в ООН вопреки угрозам ареста

    AP: Нетаньяху решил выступить в ООН вопреки угрозам ареста

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует совершить суточный визит в Нью-Йорк для участия в ежегодном собрании мировых лидеров на Генассамблее ООН.

    Израильский лидер прибудет на заседание Генеральной Ассамблеи, передает Associated Press. Постпред страны при всемирной организации Данни Данон отметил, что у политика «нет другого выбора».

    Ранее нью-йоркский политик Зохран Мамдани назвал израильского премьера военным преступником и потребовал взять его под стражу. Позже ему пришлось отказаться от своих слов, поскольку городские власти не имеют соответствующих полномочий. Дипломат обвинил чиновника в политиканстве на фоне популярности критики действий Израиля в Газе.

    Ордер на арест политика выдал Международный уголовный суд в ноябре 2024 года. Его обвинили в использовании голода как метода ведения войны. США и Израиль не признают юрисдикцию этой инстанции.

    Ожидается, что глава израильского правительства прилетит в США поздно вечером 23 сентября. На следующий день он произнесет речь и сразу вернется на родину. Данон добавил, что возможные уличные протесты лишь спровоцируют хаос, но не помешают выступлению опытного лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил юристам изучить правовые основания для ареста Биньямина Нетаньяху.

    Израильский премьер-министр заявил о намерении посетить заседание Генеральной Ассамблеи ООН вопреки угрозам городских властей.

    В прошлом году аргентинский профсоюз работников госсектора попросил суд задержать политика во время визита в страну.

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    8 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Иран решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Ирана собираются направить доходы от сборов за проход в Ормузском проливе на восстановление пострадавшей от конфликта с США инфраструктуры и укрепление обороны, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента страны Хасан Гашгави.

    Гашгави заявил, что принят новый законопроект, который распределяет доходы от реализации на укрепление обороны и инфраструктуры, передает РИА «Новости». Приоритет получат провинции, которые были вовлечены в военные действия, а также острова стратегической значимости, морская инфраструктура и ПВО.

    Документ запрещает проход судов США, Израиля и других враждебных государств. Кроме того, через пролив нельзя будет перевозить любые грузы, связанные с Израилем. Нарушителям грозят штрафы в размере до 20% от стоимости груза.

    Контроль за судоходством и обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе ляжет на правительство Ирана. Оно будет действовать совместно с вооруженными силами республики.

    В начале августа парламентская комиссия Ирана одобрила закрытие Ормузского пролива для кораблей недружественных стран.

    Иранские власти закрыли проход через эту акваторию для любых военных кораблей.

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    9 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    В Иране сообщили о взрывах вблизи порта Джаск в Ормузском проливе

    IRIB: Вблизи порта Джаск в Ормузском проливе раздались взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрывы произошли со стороны Ормузского пролива в иранском портовом городе Джаск, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

    В районе иранского портового города Джаск со стороны Ормузского пролива раздались мощные взрывы, говорится в сообщении IRIB, передает РИА «Новости». «Несколько минут назад взрывы прозвучали вблизи города Джаск со стороны Ормузского пролива», – сообщила гостелерадиокомпания.

    Иранское телевидение не приводит подробностей случившегося.

    В начале сентября американские военные атаковали два иранских правительственных танкера в Ормузском проливе.

    Месяцем ранее капитан другого коммерческого судна сообщил о звуках двух взрывов в этой акватории.

    В середине июля Центральное командование вооруженных сил США нанесло серию ракетных ударов по портовому городу Джаск.

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