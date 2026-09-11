Путин подтвердил готовность России обеспечивать мировую энергобезопасность

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели подтвердил готовность страны обеспечивать мировую энергетическую и продовольственную безопасность, передает РИА «Новости».

«Россия открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме. Готовы с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности, вместе формировать надежные глобальные маршруты, такие как трансарктический транспортный коридор и международный коридор «Север-Юг», – заявил Путин в ходе пленарного заседания Делового совета БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели.

Ранее российский лидер рассказал о планах круглогодичного использования Трансарктического транспортного коридора. До этого министр иностранных дел Сергей Лавров гарантировал бесперебойную отправку топлива индийским партнерам.