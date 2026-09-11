Путин обвинил Запад в уничтожении трубопроводов ради экономического лидерства

Путин: Запад уничтожает объекты и трубопроводы ради экономического лидерства

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер выступил на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели в рамках трехдневного визита в Индию, передает РИА «Новости». Глава государства указал на агрессивные методы борьбы оппонентов на мировой арене.

«К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает неприглядные формы... в ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее», – подчеркнул Путин.

Напомним, Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

Ранее он оценил влияние атак противника на отечественные промышленные объекты.