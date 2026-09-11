  • Новость часаПутин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
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    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие
    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
    Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития
    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    11 сентября 2026, 16:40 • Новости дня

    ЦБ: Россияне открыли 87 тыс. кошельков в цифровых рублях за десять дней

    Набиуллина: Россияне открыли 87 тыс. кошельков в цифровых рублях за десять дней

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что граждане России открыли 87 тыс. кошельков в цифровых рублях и совершили по ним 50 тыс. операций.

    Глава Центробанка озвучила первые итоги внедрения новой формы национальной валюты на специальной пресс-конференции, передает РИА «Новости». По словам руководителя регулятора, граждане проявляют высокий интерес к финансовому инструменту.

    «За десять дней у нас открыто счетов 87 тыс. и проведено более 50 тыс. операций», – рассказала Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Центробанк представил официальный кораллово-алый логотип новой формы национальной валюты.

    С первого сентября все операции с цифровым рублем стали полностью бесплатными для граждан.

    К платформе для повышения конкурентоспособности подключились более 130 российских кредитных организаций.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгограде местные жители зафиксировали массовую гибель мальков осетровых рыб на берегу Волги около горчичного завода.

    В социальных сетях Волгограда распространилось видео массовой гибели рыбы на берегу Волги в Красноармейском районе города. Местные жители уточнили, что это осетры, сообщает издание «v1.ru». Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев выразил мнение, что гибель мальков могла произойти по естественным причинам во время их выпуска в реку.

    «Судя по видео, погибла одна молодь, и молодь маленькая, которая выпускается для воспроизводства», – заявил ученый. Он пояснил, что при транспортировке и выпуске рыбы часть особей неизбежно гибнет, и это является рядовым явлением.

    По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за июль и август на Волгоградском осетровом заводе было выпущено в Волгу более двух млн мальков русского осетра. В Волжской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили о намерении уточнить обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев исключил скорое возобновление промышленного вылова осетровых в России.

    В конце августа специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в водоемах Тюменской области из-за дефицита кислорода. Ранее экстренные службы выявили незаконный сброс нефтепродуктов на канализационной станции в Волгограде.

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    10 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге

    Die Welt: ФРГ отказалась раскрывать данные о связи России с дроном в Лейпциге

    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии отказались предоставлять оппозиционным партиям доказательства связи России с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сославшись на незавершенное расследование, пишет Die Welt.

    Правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и СДПГ отклонила требование оппозиции предоставить доказательства причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Представители правящих партий, отвечающие за внутреннюю политику, подчеркнули, что федеральное правительство не обязано раскрывать имеющиеся данные, сообщает Die Welt.

    Представитель фракции СДПГ Себастьян Фидлер переадресовал вопрос прокуратуре, указав на незаконченное расследование. «Они должны быть представлены позже в суде», – заявил политик, отметив, что публикация доказательств может помешать следствию. Он также призвал Бундестаг доверять позиции правительства.

    По словам Фидлера, если канцлер или министр внутренних дел заявляют о причастности России без сомнений, значит, так оно и есть. В свою очередь представитель ХДС/ХСС Александра Трома обвинила оппозицию в игре по сценарию российских властей. Депутаты от «Зеленых», «Левых» и «Альтернативы для Германии» настаивают на недостаточном информировании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсолютно безосновательными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал бездоказательные выпады Берлина началом настоящей войны.

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    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

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    10 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти ввели специальный режим в километровой зоне вдоль границы с Россией и Белоруссией на время действия военного положения, сообщила Госпогранслужба страны.

    «На период действия военного положения на земельных участках шириной один километр вдоль линии государственной границы с Российской Федерацией и Белоруссией устанавливается специальный пограничный режим», – приводит ТАСС сообщение украинской Госпогранслужбы.

    В указанной километровой зоне запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение граждан. Кроме того, там нельзя проводить любые работы, не связанные с обороной, военными действиями или охраной границы.

    В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для усиления обороноспособности государства. Также власти опасаются возможного использования белорусской территории для дестабилизации ситуации в приграничных украинских регионах.

    В июне Владимир Зеленский предъявил ультиматум Минску.

    В мае украинский лидер распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    В конце того же месяца белорусская сторона зафиксировала более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    11 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины

    Политолог Рар: Элиты Германии формируют образ двух главных угроз – России и АдГ

    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии нарастает дискуссия о стратегии поддержки Украины. Так, в рядах СДПГ все активнее звучат голоса «голубей», критикующих текущий курс. Впрочем, позиция «ястребов» в партии остается влиятельной, а разногласия внутри социал-демократов пока не меняют общего вектора немецких властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) всегда тяготела к пацифистским позициям. И сейчас, когда встал вопрос об эффективности дальнейшей поддержки военных действий на Украине, «голуби» в рядах фракции стали высказываться активнее», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, добавил собеседник, одним из ключевых представителей СДПГ остается глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Его можно охарактеризовать как главного «ястреба» в нынешнем немецком политическом ландшафте. В своих выступлениях он говорит о гибридной войне, которую якобы Москва ведет против Берлина, и призывает готовиться к войне с Россией», – уточнил эксперт.

    По его словам, в других системных партиях ни о каком смягчении курса по поддержке Украины речи не идет – наоборот, тенденция усугубляется. «Власти последовательно формируют образ двух главных угроз: России и правой партии «Альтернатива для Германии». Борьба с одной из них фактически увязывается с противодействием другой», – детализировал Рар.

    Он напомнил, что в руководстве ХДС, СДПГ и «Зеленых» звучат призывы к немедленному запрету АдГ и наращиванию военной помощи Киеву. «Властные элиты Германии действуют по принципу: чего не может быть, на деле не должно быть», – указал политолог.

    Говоря о положении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, собеседник подчеркнул: «Судя по всему, он чувствует, что во внутренней политике стремительно теряет весь свой авторитет». «Чтобы вернуть поддержку общества, Мерц стремится продемонстрировать «силу» на внешнеполитической арене и укрепить имидж канцлера. Но вместо умелой дипломатии он лезет на баррикады, проявляет непримиримость по отношению к Владимиру Путину, ссорится с Китаем из-за поддержки Пекином Москвы и бодается с Дональдом Трампом, в том числе из-за симпатий последнего к АдГ», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что результаты выборов в германской земле Саксония-Анхальт спровоцировали дискуссии в проигравших партиях о пересмотре внешнеполитического курса. Как сообщает Welt, в понедельник депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провели жаркую дискуссию по поводу политики в отношении России и поставок оружия Украине.

    Пока 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается, отметило издание. Одним из лидеров этой группы социал-демократов является внешнеполитический эксперт СДПГ Ральф Штегнер. Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых сил. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Напомним, на прошедших 6 сентября выборах в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – 17,2%, СДПГ – 9,3%. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%. В ландтаг прошла также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя итоги, отметил, что страна столкнулась «с тектоническим сдвигом» в партийной системе. Он исключил сотрудничество с АдГ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ.

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    10 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Минздрав рассказал о здоровье отметившей 121-летие старейшей жительницы России

    Минздрав: Старейшая 121-летняя россиянка Хашагова чувствует себя нормально

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самая пожилая россиянка Яха Хашагова, отпраздновавшая 121-й день рождения, находится в нормальном состоянии под наблюдением врачей, рассказали в Минздраве.

    В ведомстве подчеркнули, что за ее состоянием внимательно наблюдают врачи из Чеченской Республики, передает РИА «Новости». «Она чувствует себя нормально, медики Чеченской Республики следят за ее здоровьем», – отметили в пресс-службе российского Минздрава.

    По данным Социального фонда России, долгожительница появилась на свет 10 сентября 1905 года в селе Алхазурово Урус-Мартановского района. В настоящее время женщина проживает в Байсангуровском районе Грозного. У нее большая семья, включающая шесть детей, 20 внуков и 48 правнуков. Примечательно, что долголетие в роду Хашаговых является наследственным – ее мать прожила 116 лет.

    В августе эта долгожительница повредила кисть при падении в собственной квартире.

    На этой неделе возраст старейшей жительницы Москвы достиг 108 лет.

    В январе в Самарской области умерла 111-летняя россиянка Нафиза Жарылгапова.

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    10 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    Минобороны: ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск

    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия нанесла удар по логистическим центрам и морской инфраструктуре на Украине, уничтожив транспортное судно с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по морским портам и логистическим центрам Украины, отмечается в сообщении ведомства в Max. Целями атак стали объекты инфраструктуры и суда, задействованные в интересах украинской армии.

    В результате ударов на территории порта Черноморск поражено судно типа «сухогруз». Этот морской транспорт доставлял военные грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

    В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России поразили судно с военным имуществом в порту Черноморск.

    В августе беспилотные летательные аппараты атаковали два сухогруза с боеприпасами в этой же гавани.

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    11 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.

    По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.

    «Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.

    В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    11 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длились 45 минут.

    Переговоры Путина и Моди продлились 45 минут в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапам», передает РИА «Новости».

    Важная двусторонняя встреча состоялась в преддверии 18-го саммита БРИКС, основные мероприятия которого пройдут в индийской столице 12 и 13 сентября.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество в закрытом формате.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

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    10 сентября 2026, 18:44 • Новости дня
    Россиянин получил 12 лет колонии за кибербуллинг школьницы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Новгородской области осужден на 12 лет колонии строгого режима за систематическую травлю школьницы из Уфы в интернете и попытку довести ее до суицида.

    Новгородский районный суд приговорил уроженца Липецка к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку доведения несовершеннолетней до самоубийства и ложные сообщения о терроризме, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что подсудимый выбрал жертву в группе во «ВКонтакте», посвященной игре Minecraft. С апреля по ноябрь 2024 года он оказывал на девушку из Уфы психологическое давление, уверенный в своей безнаказанности. Злоумышленник распространял порочащие сведения и фотографии жертвы, а также ее младшей сестры.

    Кроме того, мужчина нанимал людей для расклейки листовок возле дома потерпевшей и писал угрозы от ее имени. Он также совершал ложные звонки в полицию, сообщая о минировании школ и торгового центра, и создавал группы в соцсетях с жестоким контентом от имени девушки.

    Преступник требовал от подростка совершить суицид, обещая после этого прекратить травлю. «Суд признал жителя Новгородского района виновным в совершении преступлений… Окончательно ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе судов региона. Трагедию удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству матери.

    Летом текущего года воронежский суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии за дистанционное насилие над школьницей.

    Годом ранее столичные следователи завершили расследование уголовного дела организаторов детской «группы смерти».

    Весной прошлого года новосибирский суд назначил девять лет строгого режима создателю аналогичного сообщества.

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    10 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Суд в Москве развел экс-главу Минэкономразвития Улюкаева со второй женой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья столичного района Раменки принял решение о разводе бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с Юлией Хряпиной.

    «Исковое заявление Хряпиной Юлии Сергеевны о расторжении брака супругов, имеющих детей – удовлетворено», – отмечается в судебных материалах, передает РИА «Новости».

    Юлия Хряпина стала второй супругой Алексея Улюкаева. В браке у них появились двое детей: сын родился в 2005 году, а дочь – в 2010 году.

    Осенью 2017 года Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в размере двух млн долларов от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Средства требовались за положительное заключение министерства на приобретение «Башнефти» компанией «Роснефть». В мае 2022 года бывший министр освободился условно-досрочно.

    В прошлом году бывший министр экономического развития обратился в суд с просьбой о снятии судимости.

    Ранее суд приговорил его к восьми годам колонии за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

    В начале сентября текущего года руководитель нефтяной компании заявил о важности альтернативных логистических маршрутов для мировой энергетики.

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    10 сентября 2026, 18:04 • Новости дня
    Обвиняемый в хищении топлива генерал-майор МВД Мальков обжаловал арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков, обвиняемый в хищении моторного топлива, подал жалобу на решение суда о заключении под стражу.

    Информация о подаче жалобы появилась в электронной картотеке Мещанского суда, передает ТАСС. «Решение об избрании Малькову С.В. меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано 10 сентября 2026 года», – отмечается в базе данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы отправил бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова в СИЗО.

    Правоохранители задержали генерала по подозрению в хищении моторного топлива.

    Позже суд арестовал председателя совета директоров компании «Евротранс» Игоря Мартышова.

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