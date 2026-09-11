  • Новость часаПутин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие
    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
    Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития
    Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    МИД Индии анонсировал визит Моди в Россию для участия в двустороннем саммите
    11 сентября 2026, 15:52 • Новости дня

    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов

    Путин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в рамках делового форума БРИКС заявил, что крепкие экономические связи помогают государствам справляться с трудностями и делают сотрудничество устойчивее.

    Путин во время пребывания в Нью-Дели указал на крайнюю важность надежных деловых контактов между странами, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что прочное экономическое партнерство, надежные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, делают их более устойчивыми, стабильными, позволяют преодолевать многие кризисные явления, с которыми сталкивается современный мир», – сказал Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Глава государства провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    11 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

    «Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

    Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
    Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, сообщают информационные агентства.

    Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам недалеко от Нью-Дели, где его встречал государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх.

    У трапа самолета к прилету российского лидера выстроилась рота почетного караула, передает РИА «Новости».

    С 11 по 13 сентября Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях.

    По прибытии в столицу Индии президент передвигался на своем лимузине Aurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах Путина провести на полях саммита БРИКС ряд двусторонних встреч.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков анонсировал совместное участие главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в нескольких форумах в Индии.

    Из-за подготовки к саммиту БРИКС Кремль перенес плановое совещание президента с членами правительства.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут обстоятельные переговоры на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут полноформатную встречу на полях предстоящего саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. 

    Ушаков сообщил журналистам о предстоящей встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает ТАСС. «Лидеры еще в Бишкеке, где они очень плотно общались, договорились, что проведут обстоятельные переговоры 18-19 ноября в Шэньчжэне, в Китайской Народной Республике, в рамках саммита АТЭС», – заявил он.

    Ушаков добавил, что стороны достигли договоренности о проведении действительно обстоятельных переговоров, которые потребуют определенного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль запланировал двусторонние переговоры лидеров России и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    Ранее российский президент высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длились 45 минут.

    Переговоры Путина и Моди продлились 45 минут в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапам», передает РИА «Новости».

    Важная двусторонняя встреча состоялась в преддверии 18-го саммита БРИКС, основные мероприятия которого пройдут в индийской столице 12 и 13 сентября.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество в закрытом формате.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Псковский губернатор доложил Путину о взрывном росте туризма в регионе

    Ведерников сообщил Путину о взрывном росте туризма в Псковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Псковской области зафиксирован стремительный рост туристического потока благодаря активному развитию транспортной инфраструктуры и привлечению инвестиций, доложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников президенту России Владимиру Путину.

    Ведерников сообщил Путину о стремительном развитии туристической отрасли в регионе. Глава региона отметил активное улучшение транспортной доступности и привлечение инвесторов, сообщается на сайте Кремля. В частности, при поддержке РЖД между Петербургом и Псковом запустили четыре пары поездов ежедневно. В выходные дни маршрут продлевают до Печор, где расположен знаменитый Псково-Печерский монастырь. Кроме того, возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией.

    В регионе также восстановили работу аэропорта, пассажиропоток которого в 2025 году достиг 142 тыс. человек. В планах открытие нового терминала прилета и реконструкция существующего комплекса. К 2030 году пассажиропоток планируют увеличить до 300 тыс. человек, а общий потенциал аэропорта оценивается в полмиллиона пассажиров.

    «Как следствие, взрывной рост туризма, предметная заинтересованность инвесторов, открытие новых туристических локаций, мест размещения, общепита, благоустройство прилегающих территорий», – подчеркнул Ведерников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе этой рабочей встречи президент обратил внимание на нехватку врачей в Псковской области.

    Несколькими днями ранее глава государства призвал увеличить количество путешествий по России до 140 млн поездок в год.

    В июле тысячи иностранных специалистов из западных стран переехали в Псковскую область благодаря системе «единого окна».

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Песков усомнился в возможности встречи Путина и Такаити на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вероятность встречи президента Владимира Путина с японским премьер-министром Санаэ Такаити в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) невелика, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Не думаю. По крайней мере, с нашей стороны никаких инициатив нет. Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьера», – сказал Песков «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль запланировал двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС.

    Российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Санаэ Такаити.

    Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение мирного договора с Токио без установления диалога.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели заявил о глубинных преобразованиях в современном мире и появлении новых локомотивов развития.

    Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом, передает РИА «Новости». Глава государства принял участие в деловом форуме БРИКС, который проходит в Нью-Дели.

    «Он сегодня проходит этап глубинных, структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, ну, условно скажем, старым лидерам прошлого века приходят новые локомотивы развития», – сказал глава российского государства.

    Напомним, самолет российского лидера приземлился на авиабазе Палам недалеко от Нью-Дели.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенном заседании формата БРИКС+. На полях саммита Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 09:11 • Новости дня
    Песков сообщил о вероятности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС пока не запланирована

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС гипотетически возможна, но пока не запланирована, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС теоретически может состояться, но в данный момент не планируется, передает ТАСС.

    «Пока никакой встречи не запланировано. Исключать ее гипотетически нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет», – пояснил Дмитрий Песков.

    Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к переговорам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    Помощник президента Юрий Ушаков допустил организацию встречи лидеров трех государств.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях

    Путин и Моди обсудили сотрудничество в политике и обороне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, охватившие широкий спектр вопросов межгосударственного взаимодействия в ключевых сферах, сообщил МИД Индии.

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, где затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.

    «Лидеры обсудили ход двустороннего сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также в областях энергетики, космоса, мобильности кадров и гуманитарных связей», – говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Нью-Дели. Ранее российский лидер отметил активное развитие двустороннего взаимодействия в атомной энергетике.

    До этого главы государств обсудили расширение экономического партнерства на полях саммита ШОС.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин и Моди вместе поехали на Деловой форум БРИКС

    Путин и Моди поехали на Деловой форум БРИКС на одной машине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди после завершения двусторонних переговоров поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

    Кадры совместной поездки политиков продемонстрировал индийский телеканал NDTV, передает ТАСС. Журналисты отметили, что государственные деятели таким образом поддержали существующую традицию автомобильной дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние переговоры лидеров на полях саммита БРИКС.

    Ранее глава индийского правительства опубликовал совместную фотографию с российским лидером из автомобиля. До этого Владимир Путин лично предложил Нарендре Моди совместную поездку на лимузине Aurus в Китае.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Путин приехал на деловой форум БРИКС в Нью-Дели

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадку делового форума БРИКС в индийском Нью-Дели.

    Путин в Нью-Дели прибыл на деловой форум БРИКС в преддверии 18-го саммита объединения, передает корреспондент РИА «Новости». Основные мероприятия пройдут 12 и 13 сентября.

    В пятницу президент и другие лидеры стран-участниц присоединятся к пленарной сессии форума. Центральной темой выступления станут инициативы по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству. Об этом ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Традиционно деловая площадка открывается за один день до начала саммита. Она служит главным местом для общения представителей бизнеса государств БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет российского лидера приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам недалеко от Нью-Дели.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенной сессии формата БРИКС+. А глава российской части делового совета объединения Андрей Гурьев сообщил о подготовке к запуску углеродного хаба.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    В Нью-Дели появились приветственные плакаты с Владимиром Путиным

    Улицы Нью-Дели украсили приветственными плакатами с Владимиром Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Нью-Дели появились приветственные баннеры с изображением президента России Владимира Путина, приуроченные к началу саммита БРИКС.

    Плакаты с портретом президента России Владимира Путина и приветствиями разместили в центре индийской столицы к саммиту БРИКС, передает РИА «Новости».

    Владимир Путин прибыл в Нью-Дели утром 11 сентября для участия в саммите БРИКС и проведения ряда двусторонних встреч.

    «Индия приветствует президента России Владимира Путина», – гласит надпись на английском языке на одном из плакатов, установленных вдоль дороги. Над портретом российского лидера расположена эмблема саммита, а края баннера украшены разноцветным орнаментом. Рядом установлен большой щит с изображением премьер-министра Индии Нарендры Моди и символикой БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал проведение ряда двусторонних встреч на полях саммита БРИКС. Российский лидер 13 сентября примет участие в расширенном заседании формата БРИКС+.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 09:40 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин обязательно встретятся в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на полях предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Индии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «На полях обязательно они будут как-то общаться», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Российский лидер посетит Индию с рабочим визитом с 11 по 13 сентября. В Нью-Дели глава государства примет участие в мероприятиях саммита БРИКС.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал двусторонние встречи Владимира Путина на полях саммита БРИКС.

    Министерство иностранных дел Китая подтвердило визит Си Цзиньпина в Нью-Дели.

    Российский лидер 13 сентября примет участие в расширенном заседании формата БРИКС+.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 06:57 • Новости дня
    Страны БРИКС собрались запустить углеродный хаб

    Гурьев: Страны БРИКС собрались запустить углеродный хаб

    Tекст: Антон Антонов

    Страны БРИКС продвигают целый ряд крупных совместных инициатив в энергетике, промышленности и логистике, сообщил журналистам глава российской части делового совета объединения Андрей Гурьев в рамках форума и саммита БРИКС.

    «В рамках энергетического трека подготовлена дорожная карта сотрудничества до 2030 года, прорабатывается запуск углеродного хаба БРИКС. В сфере промышленности продвигается создание системы управления качеством БРИКС и платформы сотрудничества по передовым производственным технологиям. В логистике – Транспортная академия БРИКС и цифровая платформа BRICSTransport.com», – сказал Гурьев.

    По словам Гурьева, среди уже продвинувшихся инициатив – альянс кредитных рейтинговых агентств стран БРИКС, фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, зерновая биржа и международная платформа удаленной занятости. В агробизнесе приоритетом определено укрепление продовольственной безопасности через формирование стратегического резерва и внедрение регенеративного сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Вместе с тем Гурьев отметил, что внутри объединения сохраняются барьеры: различия в регулировании и таможенных процедурах, сложности с расчетами, сертификацией и подтверждением соответствия, а также узкие места в логистике и цепочках поставок. По его словам, стороны договорились об устранении этих препятствий как о приоритетной задаче, без решения которой планы рискуют остаться лишь намерениями.

    Гурьев добавил, что в этом году на деловой форум БРИКС приехала рекордная российская делегация – более 300 человек, включая топ-менеджеров крупнейших компаний. Российская часть делового совета сформировала портфель предложений по девяти основным направлениям, а также по ряду межотраслевых треков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС поддержали российскую инициативу о создании зерновой биржи и торговой платформы для сельхозпродукции.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. С 11 по 13 сентября Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели и проведет ряд международных контактов на его полях.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС
    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС
    @ Дмитрий Азаров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС в ходе рабочего визита в Нью-Дели.

    Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС перед началом пленарного заседания Делового форума. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном канале Кремля в Max.

    На видеозаписи запечатлено, как женщины обратились к Путину с просьбой сделать совместный снимок перед началом официальной части мероприятия.

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    По прибытии на саммит БРИКС в Индии российский лидер пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

    Комментарии (0)
    Главное
    Набиуллина спрогнозировала возобновление устойчивого снижения инфляции в России
    Лукашенко: Минск готов к большой и малой сделке с США
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    ЦБ сохранил ключевую ставку
    Президент Сербии Вучич назвал срок ухода в отставку
    Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России