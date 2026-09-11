Путин сфотографировался с участницами Женского делового альянса БРИКС

Рукопожатие Путина с бортпроводницей стало хитом индийских соцсетей

Рукопожатие Путина с бортпроводницей в Индии стало хитом в соцсетях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рукопожатие президента России Владимира Путина с бортпроводницей самолета, доставившего главу государства в Индию, вызвало бурный отклик в местном сегменте интернета. Это случилось по прибытии российского лидера на 18-й саммит БРИКС, передает ТАСС.

«Момент стал вирусным. Пользователи социальных сетей отмечают, что это был теплый и скромный жест со стороны российского лидера», – сообщил местный телеканал Times Now.

Владимир Путин находится в Индии с рабочим визитом, который продлится с 11 по 13 сентября. Индия принимает саммит БРИКС уже в четвертый раз, ранее председательствовав в объединении в 2012, 2016 и 2021 годах. Главной темой текущего мероприятия заявлено «Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.