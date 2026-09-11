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    11 сентября 2026, 16:52 • Новости дня

    Студент колледжа в Хорватии ранил ножом двух человек

    Index: Студент колледжа в хорватском Загребе ранил ножом однокурсника и уборщицу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первокурсник электротехнического колледжа в Загребе напал с ножом на 15-летнего подростка и попытавшуюся разнять их женщину после недавнего конфликта, сообщил хорватский портал Index.

    Студент колледжа в Хорватии устроил поножовщину из-за ссоры. Инцидент произошел утром на территории учебного заведения, передает ТАСС со ссылкой на Index. Вооруженный первокурсник дважды ударил ножом своего 15-летнего однокашника, а также ранил вмешавшуюся 59-летнюю сотрудницу. Преподаватели смогли обезвредить нападавшего и передали его прибывшим полицейским.

    Пострадавших экстренно госпитализировали и прооперировали в местной клинике. Сейчас состояние юноши врачи оценивают как стабильно тяжелое, однако угрозы для жизни нет.

    Предварительные данные указывают на то, что накануне между студентами произошла серьезная ссора. Подозреваемый открыто угрожал потерпевшему расправой. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле подросток с хорватским гражданством напал с ножом на школьниц в Баварии. Ранее семилетний ребенок погиб при вооруженном инциденте в школе Загреба.

    А вот студенты архангельского колледжа самостоятельно обезвредили вооруженного ножом злоумышленника.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    9 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва избежал столкновения с беспилотным летательным аппаратом при вылете из Молдавии в Осло, сообщил глава норвежского правительства Йонас Гар Стуре.

    Стуре сообщил об инциденте с воздушным судном украинского лидера, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. По словам норвежского премьера, инцидент произошел в среду во время вылета борта из Молдавии. Зеленский направлялся в Осло для участия в траурной церемонии прощания с королем Харальдом V.

    «Его самолет чуть не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове», – заявил премьер-министр Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии до последнего момента отказывалось подтверждать прибытие Владимира Зеленского на траурные мероприятия.

    Церемония прощания со скончавшимся монархом Харальдом V официально завершилась в крепости Акерсхус в Осло.

    В прошлом году неопознанные беспилотники уже появлялись вблизи борта Зеленского во время визита в Ирландию.

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    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

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    9 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

    По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

    «Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

    В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

    Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    8 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны вынуждены закупать кукурузу в Соединенных Штатах вместо Украины для обеспечения животноводства, к этому привели проблемы с экспортом украинской продукции, пишет Politico.

    Остановка экспорта украинской сельхозпродукции через порты Одессы вынуждает европейских покупателей переориентироваться на американский рынок, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Из-за засухи в Западной и Центральной Европе возник дефицит кукурузы для кормления скота и птицы.

    «Евросоюз намерен импортировать около 25 млн тонн кукурузы в период с июля 2026 года по июнь 2027-го против 19,3 млн за предыдущие 12 месяцев», – сообщила представитель Еврокомиссии по сельскому хозяйству Луиз Боуги.

    Обычно Украина поставляет около половины объема, необходимого ЕС.

    Доставка зерна с Украины наземным транспортом медленна и дорогостояща, а морские пути недоступны. В результате в июле и августе доля американской кукурузы составила более двух пятых импорта в ЕС.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что закрытие черноморского маршрута приведет к невозможности экспорта 30 млн тонн продукции на сумму более 10 млрд долларов.

    Это снизит ВВП страны на 5%, а без доходов от продаж до 7 млн гектаров земли могут остаться незасеянными в следующем сезоне.

    Напомним, работа крупных черноморских портов Украины оказалась парализована.

    Прекращение работы морского коридора привело к падению объемов поставок зерна на 70%.

    В результате блокировки путей на Украине спрогнозировали критическую нехватку складских мощностей.

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    8 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая

    Bloomberg: ЕС и Канада объявят о стратегическом альянсе против США 16 сентября

    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и Канада готовятся заключить стратегическое партнерство для совместного противостояния политическому и экономическому влиянию Соединенных Штатов и Китая, пишет Bloomberg.

    Евросоюз и Канада готовятся объявить 16 сентября о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, сообщает агентство Bloomberg. Цель партнерства заключается в совместном противостоянии экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    «Европейский союз и Канада работают над новым всеобъемлющим форматом отношений – от торговли до безопасности, стремятся создать новый альянс для противовеса глобальной политике силы, в которой доминируют США и Китай», – отмечается в сообщении.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить эти планы во время ежегодного выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. В мероприятии примет участие премьер-министр Канады Марк Карни, который выступит перед европейскими законодателями на следующий день, отмечает агентство.

    Оттава и Брюссель намерены достичь глубокого правового и экономического сближения без вступления Канады в Евросоюз. Соглашение затронет торговлю, цепочки поставок, критически важное сырье, безопасность, оборону, освоение космоса и научные исследования. В октябре стороны планируют провести саммит в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Американский президент Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на канадские товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.

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    10 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    @ DRM News/YouTube

    Около 30 роботов с флагами приняли участие в акции у Министерства цифровизации Польши в Варшаве. Демонстрация была посвящена защите рабочих мест людей от последствий развития искусственного интеллекта и автоматизации.

    Акцию организовала инициатива Democratism, которая, согласно ее сайту, стремится запустить общественное обсуждение влияния ИИ и роботизации на рынок труда, сообщает AFP.

    Перед зданием ведомства двигались по кругу двуногие человекоподобные роботы и четвероногие машины, напоминающие собак. Из громкоговорителей звучали призывы защищать рабочие места и без промедления вводить правила использования новых технологий.

    Один из участников демонстрации – гуманоидный робот Agibot A3, оснащенный искусственным интеллектом, – сообщил журналистам, что присутствие машин на акции должно показать: эта технология уже стала реальностью.

    Организатор Гжегож Кулись объяснил, что прежде всего хочет привлечь внимание к возможной замене людей роботами и системами ИИ, выполняющими интеллектуальную работу. По его мнению, промедление с принятием защитных мер способно привести к проблемам, поэтому необходимы нормы, которые оградят работников от рисков.

    К участникам вышел министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. В разговоре с организатором он назвал серьезной проблемой неконтролируемые модели ИИ, встроенные в гуманоидных роботов, которые продолжат совершенствоваться по мере развития робототехники.

    Однако журналисты профессиональных изданий отмечают, что организатор акции Кулись – владелец и директор по информационным технологиям компании Delta Robots, поэтому акция заодно привлекла внимание прессы к его бизнесу. Они проводят параллель с крупными разработчиками ИИ, включая Anthropic и OpenAI: призывая ужесточить регулирование отрасли, ИИ-гиганты одновременно пугают общество возможностями собственных продуктов и тем самым создают им рекламу. 

    Варшавская акция стала первым известным случаем использования человекоподобных роботов в политической демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники американской компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%. Несколькими днями ранее разработчики из OpenAI выпустили мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическими рисками безопасности. В прошлом месяце немецкий концерн Bosch анонсировал серийное производство гуманоидных роботов нового поколения Gamma.

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    11 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.

    По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.

    «Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.

    В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

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    9 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Суд ЕС отклонил иск Венгрии против передачи доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, оспаривавшей выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов. В сообщении суда указывается, что иск был отклонен на основании отсутствия юрисдикции у судебного органа ЕС по этому вопросу.

    Суд Европейского союза принял решение отклонить иск Венгрии, оспаривавшей выделение Киеву первого транша из доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. В инстанции пояснили, что данный вопрос не входит в юрисдикцию судебного органа.

    Разбирательство касалось решения комитета Европейского фонда мира от 21 июня 2024 года. Согласно этому документу, часть полученных от активов РФ средств направлялась на военную поддержку Украины. Венгрия воздержалась при голосовании по базовому механизму распределения средств и утверждала, что ее неправомерно лишили права голоса.

    Суд в Люксембурге постановил, что оспариваемое решение относится к политическому и стратегическому выбору в рамках внешней политики и не подлежит судебному контролю. Уточняется, что вердикт может быть обжалован в течение двух месяцев и десяти дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство Венгрии оспорило решение о выплате помощи Украине за счет российских активов.

    В августе 2025 года Бельгия выступила против любых форм экспроприации замороженных средств России.

    К этому времени Европейский союз перевел Киеву более 10 млрд евро из доходов от этих денег.

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    10 сентября 2026, 16:44 • Новости дня
    Литва запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    LRT: Литва хочет убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы намерены убрать из конституции страны положение, запрещающее размещение оружия массового поражения на своей территории, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Правительство Литвы намерено в начале 2027 года убрать из конституции пункт, запрещающий размещение оружия массового поражения, передает РИА «Новости». По словам председателя парламента республики Юозаса Олякаса, для принятия поправки потребуется продлить осеннюю сессию Сейма до 13 января 2027 года.

    «Зимой литовский парламент планирует принять поправку к конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории, для этого потребуется продлить осеннюю сессию парламента, которая начинается в четверг», – заявил политик телерадиокомпании LRT.

    Ранее Олякас отмечал, что 137-я статья конституции больше не отвечает современным геополитическим реалиям. В начале июля парламент уже одобрил изменение этой статьи. Для окончательного принятия поправок необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 94 депутатов из 141 дважды с интервалом в три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил за удаление из конституции запрета на размещение ядерного оружия.

    Позже президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. При этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул рутинный характер обсуждения применения средств массового поражения в Европе.

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    9 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

    ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС
    @ Valeria Ferraro/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала наличие острого жилищного кризиса в городах Европейского союза, который снижает общую конкурентоспособность объединения.

    ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

    Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

    Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

    В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

    В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.

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