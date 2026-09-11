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    11 сентября 2026, 15:20 • Новости дня

    Суд закрыл «Перекресток» на Новом Арбате из-за антисанитарии

    Суд приостановил работу «Перекрестка» на Новом Арбате в Москве на 85 суток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд Москвы постановил закрыть магазин «Перекресток» на Новом Арбате на 85 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

    Решение о приостановке деятельности предприятия продовольственной торговли подлежит немедленному исполнению, сообщает РИА «Новости». В ходе проверки сотрудники надзорных органов выявили несоблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Представители Мосгорсуда уточнили, что АО «Торговый дом «Перекресток» признано виновным в совершении административного правонарушения.

    «Суд признал виновным АО «Торговый дом «Перекресток» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия продовольственной торговли, расположенного по адресу: улица Новый Арбат, дом 15, на срок 85 суток», – рассказали в пресс-службе.

    В торговой сети агентству заявили, что уже ходатайствуют о возобновлении работы супермаркета. Представители компании заявили, что уверены в качестве продукции и соблюдении всех требований, отметив, что безопасность покупателей остается безусловным приоритетом торговой сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд закрыл столичную «Пятерочку» из-за антисанитарии и крыс.

    Месяцем ранее надзорные органы приостановили работу московского ресторана «Якитория» за грязное кухонное оборудование.

    В прошлом году те же супермаркеты «Перекресток» сняли с продажи партию рыбы с червями.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    СК: Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве арестовали пьяного иностранца, который представился полицейским, избил и попытался изнасиловать молодую женщину на Ленинградском шоссе, сообщили в столичном главке СК России.

    «Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении СК в Max.

    По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на Ленинградском шоссе у остановки «Гидропроект». Пьяный злоумышленник подошел к девушке, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал документы. Получив отказ, он начал преследовать жертву.

    Когда женщина оказалась в безлюдном месте около стройки, мужчина набросился на нее. Он нанес удары по голове, туловищу и ногам, надругался над потерпевшей и попытался ее изнасиловать. Довести преступление до конца нападавшему помешало активное сопротивление девушки.

    В мае лжеполицейский надругался над девушкой в столичном парке Сокольники.

    В октябре прошлого года суд заключил под стражу обвиняемого в попытке изнасилования москвички у Лефортовского парка.

    Несколькими днями позже следователи завели уголовное дело на иностранного таксиста за нападение на несовершеннолетнюю пассажирку.

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    10 сентября 2026, 04:37 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Суд заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд заочно арестовал предполагаемого исполнителя убийства доцента МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

    «Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск», – передает ТАСС.

    В конце августа стало известно, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет. Тело женщины нашли в Московской области. По делу об убийстве задержан и арестован ее 17-летний сын.

    Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юридический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и работала доцентом с 2011 года. Каменева написала восемь книг и более 40 научных статей.

    В 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дагестанские полицейские задержали  подозреваемого в убийстве из-за кровной мести. В МВД сообщили об убийстве супружеской пары в Подмосковье из-за бизнес-конфликта.

    Внучка экс-мэра Самары после убийства родственников пыталась подделать их голоса через нейросеть.

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    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

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    8 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Суд в Москве арестовал главу совета директоров «Евротранса» Мартышова

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве арестовали председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова по обвинению в хищении топлива у подмосковного главка МВД.

    Мещанский суд Москвы отправил под стражу председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова в рамках уголовного дела о хищении горючего, принадлежащего МВД, передает РИА «Новости». «Постановлением Мещанского районного суда Москвы Мартышову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября 2026 года», – заявил собеседник агентства.

    Адвокаты просили назначить бизнесмену более мягкую меру пресечения и предлагали залог в размере 40 млн рублей.

    Ранее под арест были отправлены трое подчиненных Мартышова. Всем фигурантам инкриминируют присвоение или растрату в особо крупном размере. Никто из них свою вину не признает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне суд отправил в СИЗО бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова.

    Правоохранители задержали по делу о хищении топлива нескольких топ-менеджеров компании «Евротранс».

    На фоне этих событий котировки топливной организации резко снизились.

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    9 сентября 2026, 09:38 • Новости дня
    В Москве два автомобиля врезались в стоявший на остановке электробус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Мичуринском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля и стоявший на остановке электробус, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

    Инцидент случился возле дома № 80 на Мичуринском проспекте около 8:31 мск, указали в предприятии, передает РИА «Новости».

    Там столкнулись два автомобиля и электробус № 793, который стоял на остановке.

    Пассажиры общественного транспорта в результате столкновения не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали и причины произошедшей аварии.

    В июле на юге Москвы маршрутный автобус врезался в препятствие.

    В мае на Мичуринском проспекте столкнулись автомобили Porsche и Voyah.

    В прошлом году на Профсоюзной улице 11 человек пострадали при аварии с двумя электробусами.

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    10 сентября 2026, 03:58 • Новости дня
    Москвича арестовали за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Москвич арестован за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы Артема Миняйло, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей.

    Московский городской суд утвердил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя столицы Артема Миняйло, передает РИА «Новости».

    Мужчину обвиняют в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистским и ликвидирован).

    «Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу и оставил Миняйло под стражей», – сообщил адвокат Владимир Ростов.

    Защитник добавил, что его клиент страдает хроническим заболеванием, имеет протез в ухе, а в условиях СИЗО у него развилась инфекция.

    Подробности уголовного дела не раскрываются. Адвокат отказался комментировать детали, сославшись на подписку о неразглашении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал мужчину за татуировку трезубца на плече. Также в московском суде осудили шестерых участников «Свидетелей Иеговы». Жительницу Кузбасса заподозрили в финансировании экстремистов.

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    9 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал основательницу «Дождя» Синдееву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Натальи Синдеевой и генерального директора Марка Тена (оба признаны иноагентами в России) по делу о нежелательной организации.

    Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для руководителей медиа, передает РИА «Новости». Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

    «Пресненский районный суд города Москвы 9 сентября избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», – заявили в пресс-службе суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей телеканала.

    В начале сентября Следственный комитет завел дело на журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом в России).

    До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.



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    8 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Рэпер Navai возместил ущерб за сбитый в Москве светофор

    Рэпер Navai выплатил компенсацию за поврежденный в ДТП в Москве светофор

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский музыкант Наваи Бакиров, известный под псевдонимом Navai, полностью оплатил восстановление сбитого им в центре Москвы светофора и бордюра, предоставив суду соответствующие платежные документы.

    Иск к артисту был подан Центром организации дорожного движения правительства Москвы, передает РИА «Новости». Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого музыкант, превысив скорость, врезался в бордюр и повредил светофор.

    «Со стороны ответчика поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба, а также расходы, понесенные учреждением за подачу искового заявления в суд. На данный момент решается вопрос о согласовании отказа от исковых требований с департаментом транспорта города Москвы», – сообщил представитель ЦОДД в Кунцевском суде.

    Судья предоставила время для решения вопроса об отзыве искового заявления. Следующее заседание назначено на 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае спортивный автомобиль Ferrari с рэпером Navai попал в аварию на Зубовском бульваре.

    Данный спорткар не стоял на учете в правоохранительных органах. В июле столичный суд зарегистрировал иск к исполнителю о возмещении ущерба городской инфраструктуре.

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    8 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Генсек ООН выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом

    Гутерриш выразил надежду на возобновление переговоров между Москвой и Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает на возобновление диалога между Москвой и Киевом после визитов американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Россию и на Украину, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

    По словам Дюжаррика, ООН готова поддержать все значимые усилия в этом направлении, передает РИА «Новости». «Генеральный секретарь воодушевлен недавними дипломатическими усилиями, включая визиты высокопоставленных представителей США в Москву и Киев. Генеральный секретарь надеется, что последние инициативы приведут к возобновлению переговоров между Украиной и РФ, проложив путь к немедленному, полному и безусловному прекращению огня, которое приведет к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру в соответствии с международным правом, включая Устав ООН и соответствующие резолюции ООН», – заявил он в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев для обсуждения планов мирного урегулирования.

    Американская сторона рассчитывает на возвращение переговоров к трехстороннему формату с участием России, Украины и США.

    В Кремле указали американским представителям на реальные успехи российской армии в зоне боевых действий.

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    8 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Синоптики предупредили о заморозках в Московском регионе

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на среду температура воздуха в Подмосковье может опуститься до отрицательных значений, создавая угрозу возникновения опасных метеорологических явлений, сообщили в Гидрометцентре.

    Ухудшение метеорологических условий ожидается в столичном регионе в ближайшие часы. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют резкое похолодание. «Предстоящей ночью и утром в среду, 9 сентября, в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус одного градуса, в связи с чем объявлен оранжевый погодный уровень», – рассказал собеседник ТАСС.

    Представители Гидрометцентра пояснили, что этот уровень опасности является предпоследним в колористической шкале предупреждений. Он указывает на неблагоприятные погодные условия с риском стихийных бедствий и вероятного ущерба. Предупреждение будет действовать с полуночи до восьми часов утра среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая синоптики прогнозировали в столичном регионе заморозки до минус двух градусов.

    Ранее власти повышали уровень погодной опасности в Подмосковье до оранжевого из-за мокрого снега. До этого аналогичный уровень опасности вводился в Москве на фоне аномального похолодания.

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    8 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    День языков народов России отметили в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На площадке Национального центра «Россия» в Москве прошло масштабное празднование Дня языков народов России, объединившее педагогов и деятелей культуры.

    Центральное событие объединило 150 учителей, школьников и представителей клубов из разных регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили важность сохранения языкового наследия и роль искусства в объединении многонационального общества.

    Приветствие президента Владимира Путина зачитала советник Елена Ямпольская. «Поздравляю вас с Днем языков народов Российской Федерации. Символично, что этот новый праздник, приуроченный ко дню рождения Расула Гамзатова – великого сына Дагестана и нашего многонационального Отечества, – впервые отмечается в год Единства народов России», – подчеркнул глава государства.

    Ямпольская добавила, что в стране разрабатывается закон о языках народов России и создаются новые учебники. Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль отметил объединяющую роль русского языка, позволяющего представителям разных этносов вместе создавать общее будущее.

    В ходе диалогов участники обращались к произведениям национальных литератур. Ректор Щукинского института Евгений Князев подчеркнул важность гордости за родную речь, а артисты театра и кино рассказали о формировании общего культурного кода через искусство. Также были вручены благодарственные письма просветителям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября.

    Позже глава государства подписал соответствующий указ для поддержки национальных языков.

    Председатель профильного президентского совета Елена Ямпольская анонсировала внедрение единых государственных учебников по русскому языку.

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    9 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    Масштабный Евразийский диктант по цифровой безопасности прошел в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 30 тыс. участников из двух десятков государств проверили свои знания на первом Евразийском диктанте по цифровой безопасности в гибридном формате.

    Просветительская акция прошла в национальном центре «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тестирование разделили на два этапа: 8 сентября задания выполняли школьники, а 9 сентября к ним присоединились студенты и взрослые. Мероприятие организовала АНО «Евразия» в рамках проекта «Прививка от мошенников».

    «Мошенники давно научились разговаривать с человеком на его языке – знают, как напугать, заинтересовать или заставить поторопиться. Поэтому одной осторожности мало: нужно уметь распознавать конкретные схемы. Именно этому мы учим в проекте «Прививка от мошенников»», – отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    Заместитель руководителя Россотрудничества Наталия Киселева подчеркнула важность доступности отечественных просветительских проектов для соотечественников за рубежом. По видеосвязи к тестированию подключились международные площадки из Турции, Непала, Китая, Монголии и Афганистана. Участники учились распознавать фишинговые сообщения, дипфейки и ложные инвестиционные предложения.

    В экспертной части диктанта приняли участие известные государственные и общественные деятели. Среди них оказались депутат Госдумы Ирина Роднина, представители финансового сектора, а также пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. По итогам акции организаторы наградили победителей и анонсировали новые инициативы.

    В мае более 52 тыс. россиян прошли онлайн-тестирование в рамках Всероссийской акции «Цифровой диктант».

    В августе экспертный совет АНО «Цифровая экономика» подвел итоги развития кибергигиены граждан.

    В том же месяце президент России Владимир Путин утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

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    10 сентября 2026, 06:32 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей Московского региона ожидает комфортная погода без осадков с повышением температуры воздуха до 27 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

    Днем в столице установится небольшая облачность, дождей не предвидится, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    Столбики термометров в городе покажут от 24 до 26 градусов тепла.

    Скорость южного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве может опуститься до 12 градусов.

    На территории Подмосковья в четверг воздух прогреется от 22 до 27 градусов. Предстоящей ночью в области возможно похолодание до 10 градусов тепла.

    Предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за всю текущую осень.

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