Общественные штабы завершили подготовку наблюдателей к единому дню голосования

Tекст: Вера Басилая

Инфраструктура полностью готова к мониторингу и оценке выборов в единый день голосования. Общественные штабы всех регионов завершили обучение наблюдателей и готовятся к открытию центров видеонаблюдения. В них будут проходить пресс-конференции, встречи с международными экспертами и круглые столы с молодежью, передает НОМ.

Исполнительный директор Ассоциации НОМ Алексей Песков отметил, что система достигла полного территориального охвата. В 52 регионах штабы обновили составы, проведено более 2600 семинаров, на которых обучили свыше 116 тыс. будущих наблюдателей. Все общественные штабы заключили соглашения с некоммерческими организациями и региональными отделениями партий.

«Для того, чтобы мы могли этой информацией делиться и представлять результаты нашего мониторинга, система общественного наблюдения опирается на взаимодействие общественных палат, некоммерческого сектора, экспертного, правозащитного сообществ», – отметил Песков. Он добавил, что инфраструктура готова к единому дню голосования на высоком уровне.

Общественная палата запустила горячую линию по мониторингу избирательных прав россиян. Обратиться можно по телефону 8 (800) 250-51-55 или через форму на сайте организации. Все поступающие обращения будут оперативно рассматриваться специалистами.

Члены Совета по правам человека контролируют подготовку регионов к выборам. Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов сообщил, что особое внимание уделяется подготовке комиссий и помещений в условиях проведения спецоперации. В Белгородской области прошли специальные тренировки с участием медиков и представителей МЧС.

IT-эксперт Олег Артамонов рассказал об успешном ходе тестирования федеральной системы дистанционного электронного голосования. В тренировке приняли участие 200 тыс. избирателей, а заявки на использование платформы в 2026 году подали более 3 млн россиян. Эксперты не выявили замечаний к работе системы.

Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод посетил десять регионов России для мониторинга кампаний. «Наши коллеги – электоральные эксперты, члены общественных штабов по наблюдению за выборами – проводят большую работу по подготовке наблюдателей, инициируют просветительские проекты, межрегиональные формы сотрудничества, привлекают к мониторингу выборов молодёжь», – заявил правозащитник.

В Москве завершилось обучение наблюдателей, которые будут работать на всех участках, включая электронное голосование. Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев сообщил, что технические специалисты смогут использовать расширенные инструменты для проверки корректности работы системы дистанционного электронного голосования. Публичный сервис наблюдения за ДЭГ будет доступен всем желающим.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин рассказал о готовности тысяч специалистов. «Мы на сегодняшний день подготовили более шести тысяч наблюдателей, планируем, что они будут находиться на всех избирательных участках региона», – отметил он.

В Ханты-Мансийском автономном округе организовали дополнительные очные площадки и видеоконференции для обучения. Представители Смоленской и Ивановской областей сообщили об активном участии молодежи в процессе. Для старшеклассников подготовили экскурсии в центры общественного наблюдения и специальные телемосты.

В Самарской области начался монтаж оборудования для электоральных экспертов и журналистов. Несмотря на сложную обстановку, в Белгородской области обучено более 3,5 тыс. человек. Руководитель местного Общественного штаба Ирина Борисова назвала членов избирательных комиссий и наблюдателей настоящими героями.

Координационный совет при Общественной палате РФ обсудил поправки в кодекс этики наблюдателя.

Ранее Общественная палата России заключила соглашение с 52 некоммерческими организациями для совместного наблюдения за голосованием.