Путин приехал на деловой форум БРИКС в Нью-Дели

Tекст: Тимур Шайдуллин

Путин в Нью-Дели прибыл на деловой форум БРИКС в преддверии 18-го саммита объединения, передает корреспондент РИА «Новости». Основные мероприятия пройдут 12 и 13 сентября.

В пятницу президент и другие лидеры стран-участниц присоединятся к пленарной сессии форума. Центральной темой выступления станут инициативы по торгово-экономическому, инвестиционному и транспортному сотрудничеству. Об этом ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Традиционно деловая площадка открывается за один день до начала саммита. Она служит главным местом для общения представителей бизнеса государств БРИКС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет российского лидера приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам недалеко от Нью-Дели.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие президента в расширенной сессии формата БРИКС+. А глава российской части делового совета объединения Андрей Гурьев сообщил о подготовке к запуску углеродного хаба.