Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях

Путин и Моди обсудили сотрудничество в политике и обороне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели переговоры, где затронули широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.

«Лидеры обсудили ход двустороннего сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также в областях энергетики, космоса, мобильности кадров и гуманитарных связей», – говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Нью-Дели. Ранее российский лидер отметил активное развитие двустороннего взаимодействия в атомной энергетике.

До этого главы государств обсудили расширение экономического партнерства на полях саммита ШОС.