В Сан-Франциско объявили ЧС из-за роста цен на аренду жилья

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мэр города Дэниел Люри анонсировал выделение 30 млн долларов на поддержку горожан, столкнувшихся с риском выселения, передает РИА «Новости».

«Раскритиковав «чрезвычайную ситуацию с жильем», способствующую росту числа выселений в Сан-Франциско, мэр Дэниел Люри объявил о пакете реформ на 30 млн долларов, чтобы семьи могли не покидать жилье», – говорится в сообщении местного телеканала KQED.

Владельцы недвижимости все чаще расторгают договоры с текущими жильцами, чтобы сдать квартиры новым специалистам по более высоким ставкам.

Выделенные средства направят на юридическую защиту арендаторов и компенсации при выводе объектов с рынка. Кроме того, глава города предложил ввести законодательные ограничения на повышение стоимости аренды.

По информации сервиса Apartment List, Сан-Франциско уверенно лидирует в США по темпам подорожания съемного жилья. В прошлом году ставки аренды в городе подскочили на 25,6% из-за ажиотажного спроса со стороны высокооплачиваемых сотрудников технологического сектора.

Данные портала Zumper.com показывают, что средняя цена квартиры с одной спальней достигла 4495 долларов, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 1900 долларов.

Жилье с двумя спальнями обойдется в 6160 долларов. Ситуацию осложняют низкие темпы строительства: ежегодно в городе вводят лишь от двух до трех тысяч новых квартир.

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