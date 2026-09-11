Варшава решила создать европейский аналог спутниковой системы Starlink

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы говорим, что финалом может быть и будет польский Starlink», – обратился Туск к представителям космической отрасли, передает РИА «Новости».

По его словам, надежная связь критически важна на современном поле боя, и Польша способна стать лидером в обеспечении такой автономии для Европы. На реализацию проекта потребуется несколько лет.

Глава правительства также намекнул на сомнения стран ЕС в надежности Starlink из-за личности владельца SpaceX Илона Маска. Безопасность региона не должна зависеть от решений одного человека, подчеркнул премьер.

Ранее компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink, куда входят более 30 стран. Теперь польским пользователям при длительных поездках по Европе придется покупать значительно более дорогие тарифы – до 175 долларов в месяц вместо прежних 48 долларов.

Официальных причин решения SpaceX не назвала. В отрасли предполагают, что это связано с перепродажей или неконтролируемым использованием терминалов, закупленных в Польше для Украины. С 2022 по 2024 год в Киев через Польшу было передано около 25 тыс. устройств.

Также не исключается связь с публичными разногласиями между Маском и польскими политиками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску прекратить оплату услуг Starlink для украинской армии из-за исключения страны из европейского региона связи.

Россия стала применять отечественную спутниковую систему «Рассвет» для работы беспилотников в зоне спецоперации.