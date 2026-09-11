  • Новость часаПутин назвал экономическое партнерство инструментом преодоления мировых кризисов
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    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие
    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
    Польский евродепутат кувалдой разбил памятник украинским националистам
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
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    Путин заявил о появлении новых локомотивов мирового развития
    Путин и Моди обсудили сотрудничество во всех ключевых областях
    Берлин предложил обсудить кредит Киеву под арестованные российские активы
    МИД Индии анонсировал визит Моди в Россию для участия в двустороннем саммите
    11 сентября 2026, 13:32 • Новости дня

    Минздрав отчитался о закупке вакцины от гриппа

    Мурашко сообщил о закупке свыше 56 млн доз вакцины от гриппа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки вакцин от гриппа в регионы уже активно идут, за счет федерального бюджета закуплено свыше 56 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Поставки вакцин от гриппа в российские регионы уже активно осуществляются, передает ТАСС. За счет средств федерального бюджета приобретено свыше 56 млн доз препарата.

    «Сегодня идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа в регионы в рамках национального календаря прививок. Всего мы за счет средств федерального бюджета закупили более 56 млн доз вакцин. Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Глава ведомства сообщил об этом в ходе заседания оперативного штаба министерства. Мероприятие с участием представителей субъектов страны было посвящено вопросам подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2026–2027 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о полной замене состава вакцин от гриппа в предстоящем сезоне.

    Руководитель ведомства предупредила граждан о риске распространения гонконгского и свиного штаммов.

    При этом академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал отсутствие масштабной вспышки заболевания благодаря обновлению препаратов.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    11 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Нейросети спрогнозировали уверенную победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моделирование итогов думских выборов с помощью нескольких нейросетей показало сохранение парламентского большинства «Единой России» с результатом до 55% голосов.

    Эксперты провели эксперимент по прогнозированию выборов в Государственную думу 2026 года с помощью языковых моделей, пишет Lenta.ru. Нейросети опирались на свежие данные социологов, учитывали особенности смешанной системы, мобилизацию сторонников и динамику явки.

    Все модели сошлись в том, что «Единая Россия» сохранит большинство, оценив ее результат в диапазоне 48–55% голосов и 310–340 мандатов. ChatGPT, Gemini и «Алиса» вывели на второе и третье места КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek поставил партию «Новые люди» на третью позицию с результатом до 11%, отправив «Справедливую Россию» в зону риска непрохождения пятипроцентного барьера. ГигаЧат, напротив, видит «Справедливую Россию» впереди «Новых людей» в борьбе за четвертое и пятое места.

    Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал использование ИИ в электоральном прогнозировании перспективным инструментом для аналитиков. «По основному тренду – сохранению значительного преимущества ЕР – прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ», – заявил он, добавив, что расхождения по остальным партиям дают материал для анализа устойчивости поддержки и влияния явки.

    По данным опроса ВЦИОМ от 4 сентября, у «Единой России» 37,2%, тогда как суммарный показатель четырех парламентских конкурентов составляет 37,1%, а отрыв от ближайшего соперника достигает 25,6 процентного пункта. Усредненный по диапазонам прогноз четырех нейросетей дает партии 51,1% голосов и 310–340 мандатов, то есть примерно 69–76% состава Госдумы. Листратов подчеркнул, что важно различать рейтинг среди всех опрошенных и прогноз итогового голосования, совпадение в оценке лидерства не означает буквального совпадения процентов.

    Говоря о партии «Новые люди», эксперт счел объяснимым разрыв между прогнозом нейросетей в 8,9% и оценкой ВЦИОМ в 11,5%. Он указал, что часть поддержки носит характер «рейтинга ожиданий» или «хайпового процента», который еще предстоит превратить в реальные голоса, а ядро партии, по его мнению, только формируется.

    Политолог Антон Хащенко согласился, что выводы ИИ в целом совпадают с оценками экспертного сообщества по расстановке сил и возможным процентам партий. Он отметил, что все нейросети, включая три иностранные, показывают схожий расклад, что снижает сомнения в их ангажированности. По словам Хащенко, модели учитывают не только социологию, но и потенциал партий по мобилизации сторонников, уровень поддержки со стороны власти, экспертные оценки и другие параметры, на основе которых и формируется прогноз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ ожидал на выборах в Госдуму поддержку «Единой России» на уровне 51–53% и прохождение в парламент четырех партий.

    Социологи предсказывали победу «Единой России» при явке свыше 50% и борьбу ЛДПР с «Новыми людьми» за третье место при сохранении второго места за КПРФ.

    Эксперты указывали, что в выборах 2026 года смогут участвовать около 113 млн россиян, а жители новых регионов России впервые будут голосовать на выборах депутатов Госдумы.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    11 сентября 2026, 10:46 • Новости дня
    Руководство Finnair возмутилось потерей доступа к воздушному пространству России

    Глава Finnair Куусито назвал нечестными полеты авиакомпаний Китая через Россию

    Руководство Finnair возмутилось потерей доступа к воздушному пространству России
    @ Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто пожаловался на «нечестные условия игры», заявив, что после потери доступа к воздушному пространству России перевозчику приходится удлинять маршруты рейсов в Азию, тогда как китайские авиакомпании продолжают летать быстрее через РФ, передает агентство Reuters.

    Европейскому перевозчику приходится значительно удлинять маршруты азиатских рейсов, передает РИА «Новости». «После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair была вынуждена менять маршруты рейсов и перераспределять объем воздушных перевозок, тогда как ее китайские конкуренты продолжают пользоваться преимуществом по времени и издержкам», – говорится в сообщении агентства.

    Туркка Куусисто пояснил, что перелет из Шанхая в Хельсинки ранее занимал около восьми часов, а теперь требует более 12 часов. Сложившуюся ситуацию топ-менеджер назвал крайне нечестными условиями игры. Кроме того, авиакомпания испытывает растущее давление со стороны перевозчиков из стран Персидского залива.

    Западные страны закрыли небо для российских самолетов после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В качестве ответной меры Москва ограничила выполнение полетов для авиакомпаний из 36 государств, включая Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финская авиакомпания Finnair сильнее остальных европейских перевозчиков пострадала от закрытия российского воздушного пространства.

    Власти США для выравнивания конкуренции предложили запретить китайским самолетам транзитные полеты над территорией России.

    Пять европейских авиакомпаний из-за невыгодных условий отменили рейсы в страны Азии.

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    10 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Раскрыты детали переговоров пилотов перед катастрофой Boeing в Майами

    Причиной крушения самолета Amazon в Майами стало игнорирование предупреждений о скорости

    Один из пилотов грузового самолета, перевозившего посылки Amazon, неоднократно предупреждал коллегу о чрезмерной скорости перед аварией в Майами, унесшей жизни пяти человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на материалы Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

    Согласно опубликованному в среду изложению записей переговоров в кабине, предупреждения звучали на протяжении почти двух минут – при заходе на посадку и после касания полосы. При этом второй пилот не давал на них последовательного словесного ответа, сообщает телеканал ABC.

    Авария произошла в воскресенье днем. Boeing 767 приземлился на высокой скорости, после чего экипаж ненадолго попытался вновь поднять его в воздух. Самолет выкатился примерно на 400 метров за пределы полосы и врезался в фургон с сотрудниками компании, занимавшейся уборкой воздушных судов. Затем он пересек дорогу общего пользования, где столкнулся с внедорожником и загорелся.

    Все пятеро погибших находились в фургоне. Еще пять человек пострадали, двое из них по состоянию на вторник оставались в критическом состоянии. Оба пилота выжили, в среду их опросили следователи.

    Данные бортового самописца, обнародованные поздно вечером во вторник, указывают на нестабильный заход на посадку в условиях сильного ветра. После приземления пилоты ненадолго прекратили торможение и увеличили тягу двигателей, предположительно пытаясь снова взлететь и повторить заход. Однако уже через четыре секунды они отказались от этого маневра.

    В кабине также звучали автоматические предупреждения об опасной скорости снижения и приближении к земле. По оценке бывшего представителя Федерального управления гражданской авиации США Майка О’Доннелла, это подтверждает нестабильность захода и может указывать на неправильную подготовку самолета к посадке.

    О’Доннелл, ранее курировавший безопасность аэропортов, считает, что после первого предупреждения о скорости у экипажа еще было достаточно времени для действий. Пилоты могли уменьшить тягу, выпустить интерцепторы и шасси либо отказаться от посадки и уйти на второй круг.

    На необходимость прервать заход еще в воздухе указали и другие эксперты. Бывший пилот авиакомпании и специалист по безопасности Стив Арройо усмотрел в опубликованных материалах недостаток взаимодействия между членами экипажа. По его предположению, управлявший самолетом пилот мог настолько сосредоточиться на посадке, что перестал реагировать на предупреждения коллеги.

    Бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво допустила, что за управлением находился более старший командир, а предупреждал его менее опытный второй пилот, которому не хватило настойчивости.

    Разбившемуся Boeing 767 было 32 года. Он был построен как пассажирский самолет и более двух десятилетий эксплуатировался несколькими авиакомпаниями за пределами США. В 2015 году борт переоборудовали для перевозки грузов. Последний рейс выполняла базирующаяся в Северной Каролине компания 21 Air, которая перевозит посылки Amazon с 2024 года.

    Это вторая катастрофа грузового реактивного самолета в США менее чем за год. В октябре самолет UPS потерял двигатель во время разбега в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле и разбился. Тогда погибли все три пилота и 12 человек на земле, еще 23 человека получили травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовой самолет Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Майами. Жертвами данной авиакатастрофы стали пять человек. Профессиональное сообщество авиаторов ранее поднимало вопросы уровня безопасности в американских аэропортах.

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    10 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Япония потребовала переделать новую карту мира из-за российских Курил

    The Guardian: Япония требует от ООН изменить карту мира из-за российских Курил

    Япония потребовала переделать новую карту мира из-за российских Курил
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японские власти добиваются пересмотра недавно принятой Организацией Объединенных Наций карты мира, выражая недовольство обозначением Курильских островов как части российской территории, пишет The Guardian.

    Правительство Японии намерено оспорить новые официальные карты ООН. Причиной стало отображение Курильских островов в качестве неотъемлемой части России, пишет британское издание The Guardian.

    «Мы направили протест оператору картографического сайта по нашим дипломатическим каналам, требуя исправления этого изображения», – заявил официальный представитель правительства Японии.

    Чиновник добавил, что государству следует пресекать распространение ошибочных представлений о своих границах и топонимах. Стоит отметить, что Курилы законно вошли в состав СССР после окончания Второй мировой войны, поэтому российский суверенитет над архипелагом не подлежит никакому сомнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее японское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство посещением Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ посол России в Токио Николай Ноздрев разъяснил законный статус южных Курильских островов.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил японскую сторону о серьезных последствиях оспаривания принадлежности этих территорий.

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    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    11 сентября 2026, 03:32 • Новости дня
    Миру предрекли новый «китайский шок»

    FT: Рост торгового профицита Китая угрожает экономикам развитых стран

    Миру предрекли новый «китайский шок»
    @ Chromorange/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремительный рост торгового профицита Китая может привести к новому «китайскому шоку» и оказать негативное влияние на экономики развитых стран, пишет автор газеты Financial Times Райан Авент.

    «Мы находимся во власти того, что, по-видимому, называем «китайским шоком 2.0»: нового всплеска торгового профицита Китая с остальным миром», – пишет автор Авент в Financial Times.

    Первый подобный шок начался в конце 1990-х годов и усилился после вступления Пекина во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Тогда китайский экспорт в США резко вырос, что привело к опустошению целых сегментов американской промышленности. С 2007 по 2019 год чистый экспорт Китая резко упал с почти 9% до менее 1% от объема экономики, однако сейчас торговый профицит снова стремительно растет.

    Внутренний спрос в КНР стагнирует после краха рынка недвижимости шесть лет назад, а председатель КНР Си Цзиньпин сделал приоритетом стремление к самообеспеченности, направляя ресурсы в важнейшие отрасли промышленности. Также наблюдается значительное снижение курса юаня.

    При этом Авент предупреждает, что, если проблема профицита будет решена, китайский экспорт подорожает, а спрос китайских потребителей на иностранные товары вырастет, что вернет часть покупательной способности на мировые рынки, уже страдающие от инфляции и дефицита ресурсов.

    Кроме того, изменение валютной политики Китая может привести к падению курсов других валют, снижению цен на активы и росту процентных ставок в мире.

    Он отмечает, что сгладить инфляционный эффект от возможной перебалансировки могли бы Соединенные Штаты, сократив бюджетные расходы, поскольку именно масштабные займы Америки позволяют китайскому профициту оставаться таким большим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Foreign Affairs предсказал Китаю кризис перепроизводства из-за неспособности мировых рынков поглощать избыточные промышленные мощности страны.

    Издание NYT ранее отмечало, что Европа приблизилась к масштабной торговой войне с Китаем из-за наплыва дешевых товаров, особенно электромобилей.

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    10 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгограде местные жители зафиксировали массовую гибель мальков осетровых рыб на берегу Волги около горчичного завода.

    В социальных сетях Волгограда распространилось видео массовой гибели рыбы на берегу Волги в Красноармейском районе города. Местные жители уточнили, что это осетры, сообщает издание «v1.ru». Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев выразил мнение, что гибель мальков могла произойти по естественным причинам во время их выпуска в реку.

    «Судя по видео, погибла одна молодь, и молодь маленькая, которая выпускается для воспроизводства», – заявил ученый. Он пояснил, что при транспортировке и выпуске рыбы часть особей неизбежно гибнет, и это является рядовым явлением.

    По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за июль и август на Волгоградском осетровом заводе было выпущено в Волгу более двух млн мальков русского осетра. В Волжской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили о намерении уточнить обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев исключил скорое возобновление промышленного вылова осетровых в России.

    В конце августа специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в водоемах Тюменской области из-за дефицита кислорода. Ранее экстренные службы выявили незаконный сброс нефтепродуктов на канализационной станции в Волгограде.

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    11 сентября 2026, 02:10 • Новости дня
    Politico: Казахстан не допустили до участия в «Евровидении»
    Politico: Казахстан не допустили до участия в «Евровидении»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявка государственной телерадиокомпании Казахстана «Хабар» на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» отклонена, пишет Politico.

    Организация пояснила, что Казахстан находится за пределами Европейской вещательной зоны, не входит в Совет Европы и не имеет статуса официального наблюдателя, пишет Politico.

    «Агентство «Хабар» на данный момент не имеет права на полноправное членство», – говорится в заявлении EBU. При этом союз назвал телекомпанию ценным ассоциированным участником и выразил признательность за многолетнее сотрудничество. Ассоциированный статус не дает автоматического права на участие во взрослом конкурсе, хотя с 2018 по 2022 год Казахстан пять раз выступал на детском «Евровидении».

    В июне EBU смягчил правила, позволив некоторым вещателям из стран за пределами Европы стать полноправными членами. Так, канадская телекомпания дебютирует на конкурсе в 2027 году благодаря статусу наблюдателя в Совете Европы. Австралия участвует по специальным приглашениям с 2015 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы «Евровидения» лишили воюющие страны права принимать конкурс.

    Пять европейских стран ранее в знак протеста против допуска Израиля отказались от участия в «Евровидении-2026».

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    11 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине

    ВС России поразили киевский дата-центр «Би-мобайл» ВСУ

    Минобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Киеве российским ударом поражен дата-центр «Би-мобайл», обеспечивавший обработку, хранение и передачу данных ВСУ, включая разведывательные, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары по промышленным и логистическим объектам Украины, а также дата-центрам и портам, указало ведомство в Max.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    В Хмельницком удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты», который использовался для складирования беспилотников самолетного типа.

    В Днепропетровской области поражен аналогичный логистический центр «Днепр», предназначенный для хранения авиационных аппаратов и их деталей.

    В Одессе и области уничтожены завод по ремонту военной техники и склад иностранных комплектующих для дронов в Визирке. В порту Черноморска поражены два сухогруза с военными грузами, катер, резервуары с топливом и хранилище имущества для украинских войск.

    Кроме того, на пути в порт Одессы подбит еще один сухогруз с военным снаряжением.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об ударе по дата-центрам на Украине.

    В начале сентября российские военные атаковали логистические центры и суда с западным вооружением для украинской армии.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли поражение местам хранения беспилотников и складам боеприпасов.

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    10 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    У задержанного в Германии диверсанта нашли список из 160 целей

    DPA: Полиция ФРГ нашла у предполагаемого диверсанта список из 160 целей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая полиция обнаружила у задержанного предполагаемого диверсанта блокнот с записями о более чем 160 потенциальных целях для нападений на объекты электроэнергетики, пишет агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел земли Северный Рейн – Вестфалия Герберта Ройля.

    Как сообщает DPA, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали в среду, передает ТАСС. В его автофургоне стражи порядка провели обыск, в ходе которого и нашли записи. Подозреваемый разбил палатку недалеко от населенного пункта Вайсвайлер, где его заметил патруль. При задержании мужчина не оказал сопротивления.

    «Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», – заявил Ройль.

    В масштабном расследовании диверсий на объектах электроэнергетики в Северном Рейне – Вестфалии задействованы более 1,7 тыс. сотрудников полиции.

    Ранее злоумышленник разослал журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики Германии. По словам министра, подозреваемый намеревался нарушить стабильность работы электросетей и спровоцировать блэкаут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии. Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в диверсиях жителя Гевельсберга.

    Позже выяснилось, что ответственность за серию атак на энергетические объекты взял на себя неизвестный злоумышленник.

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    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    10 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге

    Die Welt: ФРГ отказалась раскрывать данные о связи России с дроном в Лейпциге

    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии отказались предоставлять оппозиционным партиям доказательства связи России с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сославшись на незавершенное расследование, пишет Die Welt.

    Правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и СДПГ отклонила требование оппозиции предоставить доказательства причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Представители правящих партий, отвечающие за внутреннюю политику, подчеркнули, что федеральное правительство не обязано раскрывать имеющиеся данные, сообщает Die Welt.

    Представитель фракции СДПГ Себастьян Фидлер переадресовал вопрос прокуратуре, указав на незаконченное расследование. «Они должны быть представлены позже в суде», – заявил политик, отметив, что публикация доказательств может помешать следствию. Он также призвал Бундестаг доверять позиции правительства.

    По словам Фидлера, если канцлер или министр внутренних дел заявляют о причастности России без сомнений, значит, так оно и есть. В свою очередь представитель ХДС/ХСС Александра Трома обвинила оппозицию в игре по сценарию российских властей. Депутаты от «Зеленых», «Левых» и «Альтернативы для Германии» настаивают на недостаточном информировании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсолютно безосновательными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал бездоказательные выпады Берлина началом настоящей войны.

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    10 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Пантелеев назвал санкции главным риском «мокрого лизинга» вьетнамских самолетов
    Пантелеев назвал санкции главным риском «мокрого лизинга» вьетнамских самолетов
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Мокрый лизинг», то есть привлечение самолетов из Вьетнама вместе с экипажами может помочь российским авиакомпаниям справиться с дефицитом лайнеров, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Основную сложность он видит в угрозе санкций: по его оценке, для такого сотрудничества потребуется авиакомпания, специально созданная под партнерство с Россией.

    Минтранс России направил вьетнамским партнерам предложение о предоставлении самолетов в мокрый лизинг, то есть аренду воздушного судна вместе с экипажем и полным обслуживанием. Глава ведомства Андрей Никитин сообщил, что соответствующие предложения направлены коллегам и сейчас рассматриваются. Инициатива прозвучала после государственного визита президента Вьетнама То Лама в Москву, где стороны подписали ряд соглашений.

    «Мы видим, что спрос на перевозки в России сегодня превышает возможности авиакомпаний этот спрос удовлетворить. Отрасль испытывает дефицит провозных емкостей. Получив доступ к дополнительному флоту, можно решить проблему дефицита», – говорит Пантелеев.

    Он подчеркивает, что основная ставка государством делается на поставку российским авиакомпаниям отечественных воздушных судов. Но в качестве срочной меры, а также для пополнения возможностей в сегменте дальнемагистральных перевозок, «мокрый» лизинг по-прежнему рассматривается как один из возможных сценариев.

    По его словам, сам по себе юридический формат предполагает, что при «мокром лизинге» самолеты, персонал, техобслуживание и страхование лежат на компании-лизингодателе. Однако не исключен сценарий, когда вьетнамская авиакомпания наймет пилотов – граждан России. Но никаких требований по национальности и гражданству пилотов в рамках таких сделок, как правило, не выдвигается.

    Обсуждать вопрос о том, на каких маршрутах в России могут появиться вьетнамские самолеты с вьетнамскими пилотами, считает он, можно только в привязке к конкретным сделкам «мокрого лизинга». Он объясняет, что их подписывают две авиакомпании, в соглашении указываются типы воздушных судов. В зависимости от того, какая авиакомпания (или авиакомпании) будут партнерами с российский стороны и какой флот они получат, можно будет говорить о том, где такие самолеты будут летать.

    «Главный вопрос, который сейчас стоит – это санкционные риски. Та вьетнамская авиакомпания, которая отправит самолеты в Россию, неминуемо попадет под европейские санкции и лишится поддержки авиапроизводителей. Так что на такое сотрудничество можно пойти лишь в одном случае – если такой игрок будет создан специально под партнерство с Россией», – заключил Пантелеев.

    Во время визита вьетнамского лидера То Лама в Москву Россия и Вьетнам подписали объемный пакет двусторонних соглашений, общее число которых 17. Среди них меморандум между российским Минэкономразвития и Минфином Вьетнама.

    Ранее вьетнамский лидер заявлял о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Еще в 2025 году профильное министерство готовило нормативную базу для подобных сделок с иностранными перевозчиками.

    Комментарии (2)
    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

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