В Петербург на крестный ход решили доставить мощи Дмитрия Донского

Раскрыты детали переговоров пилотов перед катастрофой Boeing в Майами

Причиной крушения самолета Amazon в Майами стало игнорирование предупреждений о скорости

Согласно опубликованному в среду изложению записей переговоров в кабине, предупреждения звучали на протяжении почти двух минут – при заходе на посадку и после касания полосы. При этом второй пилот не давал на них последовательного словесного ответа, сообщает телеканал ABC.

Авария произошла в воскресенье днем. Boeing 767 приземлился на высокой скорости, после чего экипаж ненадолго попытался вновь поднять его в воздух. Самолет выкатился примерно на 400 метров за пределы полосы и врезался в фургон с сотрудниками компании, занимавшейся уборкой воздушных судов. Затем он пересек дорогу общего пользования, где столкнулся с внедорожником и загорелся.

Все пятеро погибших находились в фургоне. Еще пять человек пострадали, двое из них по состоянию на вторник оставались в критическом состоянии. Оба пилота выжили, в среду их опросили следователи.

Данные бортового самописца, обнародованные поздно вечером во вторник, указывают на нестабильный заход на посадку в условиях сильного ветра. После приземления пилоты ненадолго прекратили торможение и увеличили тягу двигателей, предположительно пытаясь снова взлететь и повторить заход. Однако уже через четыре секунды они отказались от этого маневра.

В кабине также звучали автоматические предупреждения об опасной скорости снижения и приближении к земле. По оценке бывшего представителя Федерального управления гражданской авиации США Майка О’Доннелла, это подтверждает нестабильность захода и может указывать на неправильную подготовку самолета к посадке.

О’Доннелл, ранее курировавший безопасность аэропортов, считает, что после первого предупреждения о скорости у экипажа еще было достаточно времени для действий. Пилоты могли уменьшить тягу, выпустить интерцепторы и шасси либо отказаться от посадки и уйти на второй круг.

На необходимость прервать заход еще в воздухе указали и другие эксперты. Бывший пилот авиакомпании и специалист по безопасности Стив Арройо усмотрел в опубликованных материалах недостаток взаимодействия между членами экипажа. По его предположению, управлявший самолетом пилот мог настолько сосредоточиться на посадке, что перестал реагировать на предупреждения коллеги.

Бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво допустила, что за управлением находился более старший командир, а предупреждал его менее опытный второй пилот, которому не хватило настойчивости.

Разбившемуся Boeing 767 было 32 года. Он был построен как пассажирский самолет и более двух десятилетий эксплуатировался несколькими авиакомпаниями за пределами США. В 2015 году борт переоборудовали для перевозки грузов. Последний рейс выполняла базирующаяся в Северной Каролине компания 21 Air, которая перевозит посылки Amazon с 2024 года.

Это вторая катастрофа грузового реактивного самолета в США менее чем за год. В октябре самолет UPS потерял двигатель во время разбега в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле и разбился. Тогда погибли все три пилота и 12 человек на земле, еще 23 человека получили травмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовой самолет Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Майами. Жертвами данной авиакатастрофы стали пять человек. Профессиональное сообщество авиаторов ранее поднимало вопросы уровня безопасности в американских аэропортах.