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    11 сентября 2026, 11:42 • Новости дня

    МЭА: Страны ОПЕК+ в августе существенно отстали от плана

    Страны ОПЕК+ в августе снизили нефтедобычу на 980 тыс. баррелей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, в августе 2026 года сократили производство на 980 тыс. баррелей в сутки (б/с) и все еще существенно отставали от плановых показателей, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

    Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, в августе 2026 года сократили производство на 980 тыс. баррелей в сутки и все еще существенно отставали от плановых показателей, передает ТАСС.

    Целевой уровень для стран ОПЕК+, добровольно ограничивающих нефтедобычу, в августе составлял 34,27 млн баррелей в сутки. Фактическая добыча равнялась 27 млн баррелей в сутки, отставание от плана достигло около 7,26 млн баррелей в сутки.

    Общая добыча всех стран ОПЕК+ в августе снизилась на 1,46 млн баррелей в сутки, составив 33,11 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября семь стран альянса ОПЕК+ договорились заморозить объем добычи нефти на октябрь.

    Месяцем ранее участники соглашения одобрили повышение предельного уровня производства сырья для России.

    В июне отечественные нефтяники снизили объемы извлечения нефти до 8,928 млн баррелей в сутки.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

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    10 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти

    Bloomberg: Китайские НПЗ резко нарастили закупки российской нефти ESPO

    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти
    @ Seth Gafah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские предприятия начали активно скупать российскую нефть на спотовом рынке из-за серьезного сокращения доступных вариантов импорта и проблем с логистикой на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Нефтеперерабатывающие компании КНР столкнулись с нехваткой сырья, сообщает Bloomberg. Это привело к резкому росту запрашиваемых цен на поставки с тихоокеанского побережья России. В частности, ноябрьские партии марки ESPO предлагались на 20 долларов за баррель дороже фьючерсов на Brent, говорится в материале.

    «Такая сделка означала бы двукратный рост премии по сравнению с прошлой неделей», – рассказали агентству неназванные трейдеры. Спрос на российские энергоресурсы вырос после потери независимыми заводами доступа к иранским поставкам из-за американских ограничений. Кроме того, ситуация в Ормузском проливе также заставляет компании КНР искать альтернативы в Канаде, Бразилии и Африке.

    Крупнейшая мировая нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec нарастила импорт для компенсации ближневосточного дефицита. Только за июль компания приобрела около 7,4 млн баррелей ESPO. Всего было закуплено от 30 до 40 партий, что составляет до 320 тыс. баррелей в сутки или около 6% мощностей предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о достижении рекордной доли российской нефти в китайском импорте на уровне 23%.

    Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев текущего года экспорт отечественного сырья в КНР увеличился почти на 15%. А весной китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о возобновлении закупок после четырехмесячного перерыва.

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    9 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent впервые за полтора месяца превысила 101 доллар

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в среду поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 24 июля.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в среду торговались на уровне 100,88 доллара за баррель, пишет РИА «Новости». Незадолго до этого показатель пробил отметку в 101 доллар впервые с 24 июля. Рост составил 3,02% относительно предыдущего закрытия торгов.

    Одновременно подорожала и американская марка WTI. Октябрьские контракты прибавили в цене 3,09%, достигнув уровня 95,9 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 сентября стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 98 долларов. В первый день осени цена ноябрьских фьючерсов на данное сырье достигла 94 долларов.

    Между тем, в конце июля мировые котировки опустились ниже 100 долларов за баррель.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    9 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Погрузку нефти на КТК прервали из-за инцидента с дроном

    Минэнерго Казахстана: Погрузку нефти на КТК прервали из-за инцидента с дроном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском прерывалась из-за инцидента с беспилотным летательным аппаратом, сообщили в Минэнерго Казахстана.

    В пресс-службе Минэнерго Казахстана ТАСС уточнили, что происшествие случилось во вторник вблизи объекта. «8 сентября 2026 года рядом с терминалом КТК произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены», – заявили в ведомстве.

    После проведения необходимых проверок состояния грузовых систем и танкеров работы возобновились в штатном режиме. Ограничений на прием сырья от казахстанских грузоотправителей не вводилось. Ранее власти Новороссийска сообщали об атаках дронов на город, рядом с которым расположен КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля беспилотник нанес удар по танкеру Niffos Sifnos на выносном причале консорциума.

    Кроме того, украинские дроны атаковали суда ASIA и NISSOS IOS во время погрузки сырья.

    В январе взрыв беспилотного аппарата произошел рядом с зафрахтованным судном Matilda.

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    9 сентября 2026, 12:33 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов

    Стоимость барреля нефти Brent взлетела выше 100 долларов впервые за шесть недель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые почти за шесть недель преодолела отметку в 100 долларов после серии ударов по нефтяной инфраструктуре и судам на Ближнем Востоке.

    Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 97,89 доллара по итогам торгов, а в среду утром кратковременно превысила 100 долларов. В последний раз цены на нефть находились на таком уровне почти шесть недель назад, передает Associated Press.

    Поводом для скачка послужили атаки на нефтяную инфраструктуру и суда в ближневосточном регионе. Американские военные нанесли удары по пяти иранским танкерам в ответ на попытки ракетных атак на военный корабль ВМС США. Повстанцы-хуситы, которых поддерживает Тегеран, подожгли нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

    Рост цен на нефть влечет удорожание бензина, дизельного топлива и авиакеросина, что увеличит стоимость перевозок, в том числе свежих продуктов питания, мебели и бытовой техники.

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    9 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent выросла до 99 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Азиатские фондовые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду на фоне роста цен на нефть марки Brent почти до 100 долларов за баррель.

    Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику на фоне осторожных торгов в среду, передает Associated Press. Инвесторы ожидают решений по процентным ставкам, тогда как конфликт с Ираном способствовал росту цен на нефть.

    Японский индекс Nikkei 225 остался практически без изменений на уровне 65 249,95 пункта, а южнокорейский Kospi вырос на 1,2% – до 7 041,10 пункта. В Гонконге Hang Seng снизился на 0,1%, в то время как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

    Рынки испытывают давление из-за подорожания энергоносителей. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,4%, достигнув 99,30 доллара за баррель, а ночью кратковременно поднималась до 99,46 доллара. Американская нефть WTI подорожала на 1,2% – до 94,17 доллара за баррель.

    На следующей неделе Федеральная резервная система США примет решение по процентной ставке на фоне инфляции, которая ожидается на уровне 3,3%. Президент США Дональд Трамп активно выступает за снижение ставок. Банк Японии также проведет заседание по ключевой ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти резко подскочила после американского удара по иранским объектам в Ормузском проливе.

    Эксперты ФРС США спрогнозировали задержку возвращения инфляции к целевому показателю в 2%.

    Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о нефтяном шоке для экономики страны.

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    10 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent превысила 107 долларов
    Цена барреля нефти Brent превысила 107 долларов
    @ IMAGO/Zoonar.com/Mikhail Kokhanc/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть усилили рост почти до 6%, стоимость барреля марки Brent уже находится выше 107 долларов впервые с 21 мая.

    По состоянию на 18.58 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,67% относительно предыдущего закрытия, достигнув 106,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 107 долларов.

    В то же время октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,65%, достигнув отметки в 101,48 доллара за баррель.

    Днем стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 103 доллара.

    Утром цена эталонной марки преодолела психологически важный рубеж в 102 доллара.

    Накануне ноябрьские фьючерсы на данное сырье пробили уровень в 101 доллар за баррель.

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    9 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Ханой подписали рамочное соглашение о сотрудничестве для создания совместного стратегического нефтяного резерва.

    Обмен документами состоялся в Кремле, передает РИА «Новости». В церемонии приняли участие глава российской компании «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов и председатель совета участников вьетнамской корпорации «Петровьетнам» Лен Гок Шон.

    По данным национального планирования развития нефтегазовой отрасли Вьетнама, страна обладает запасами нефти и нефтепродуктов, которых хватит на 15-20 дней чистого импорта. Это составляет от 500 тыс. до одного млн кубометров углеводородного сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама То Ламом на 9 сентября.

    Ранее российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя.

    В начале прошлого года Россия выразила готовность поставлять нефть в эту азиатскую республику.

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    10 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 102 доллара за баррель

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мировые цены на нефть продолжили уверенный рост, стоимость эталонной марки Brent впервые за несколько месяцев преодолела психологически важный рубеж в 100 долларов за баррель.

    К 11.33 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,93% по сравнению с предыдущим закрытием, передает РИА «Новости».

    Стоимость барреля достигла 102,15 доллара. Этот показатель превысил отметку в 102 доллара впервые с 22 мая.

    Одновременно с этим зафиксирован рост цен на американскую нефть. Октябрьские фьючерсы на марку WTI также подорожали на 0,93%, достигнув уровня 96,94 доллара за баррель.

    Накануне стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель.

    В конце июля мировые цены на эту марку углеводородов опустились ниже 100 долларов.

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    10 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Румынские нефтяники начали готовиться к бессрочной забастовке

    Нефтяники румынского Oil Terminal объявили о начале бессрочной забастовки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер профсоюза крупнейшего нефтяного терминала в Румынии Oil Terminal Николае Андроне пригрозил полной остановкой работы узла из-за отказа властей индексировать зарплаты сотрудникам на 6,5%.

    Персонал крупнейшего нефтяного терминала в Румынии Oil Terminal провел двухчасовую предупредительную акцию протеста. Сотрудники требуют компенсировать падение покупательной способности в стране, которая за последние два года снизилась как минимум на 20%, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы провели предупредительную забастовку, наше недовольство связано с тем, что нам не удалось добиться индексации заработной платы на 6,5%. Если к четвергу, 17 сентября, ничего не изменится, в четверг, начиная с 7 утра, мы начнем всеобщую забастовку», – заявил Андроне.

    Он добавил, что переговоры с румынским правительством ведутся с февраля, однако внятного ответа власти так и не дали.

    Генеральный директор предприятия Сорин Чутуряну сообщил о понимании требований коллектива. При этом руководитель выступил против радикальных мер, напомнив о стратегической важности терминала для логистических цепочек страны.

    Ранее Европейская комиссия отклонила румынский законопроект о снижении заработных плат бюджетникам. До этого Румыния лишилась сотен миллионов евро от ЕС из-за провала реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский нефтеперерабатывающий завод «Петромидия» обеспечивает дизельным топливом весь соседний регион.

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    10 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 103 доллара за баррель впервые с мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 103 доллара впервые с 22 мая, следует из данных торгов.

    Мировые цены на нефть ускорили рост до 2-3%, передает РИА «Новости». По состоянию на 15:01 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,19% по сравнению с предыдущим закрытием. Стоимость барреля Brent достигла 103,43 доллара. Этот показатель превысил отметку в 103 доллара впервые с 22 мая.

    Одновременно с этим октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,76%. Их стоимость составила 98,65 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня стоимость эталонной марки преодолела психологически важный рубеж в 102 доллара за баррель.

    Днем ранее ноябрьские фьючерсы на данное сырье пробили отметку в 101 доллар.

    В понедельник цена барреля нефти Brent впервые с июля поднялась выше 98 долларов.

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    11 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Цена барреля нефти Brent в ходе торгов превысила 109 долларов
    Цена барреля нефти Brent в ходе торгов превысила 109 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена нефти марки Brent впервые с весны поднялась выше 109 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в ноябре превысила 109 долларов за баррель – впервые с 21 мая. Котировки росли на 1,33%, достигнув отметки 109,06 доллара за баррель, передает ТАСС.

    Позднее темпы роста замедлились: стоимость барреля составила 108,81 доллара, что соответствует повышению на 1,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главные советники американского президента допускают, что война с Ираном продлится до конца работы нынешней администрации США.

    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива.

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