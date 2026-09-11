NYT: Индия и Китай столкнутся в борьбе за влияние на саммите БРИКС

NYT сообщила о соперничестве Китая и Индии перед саммитом БРИКС

Tекст: Елизавета Шишкова

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди готовятся к встрече на саммите БРИКС в Нью-Дели, пишет The New York Times. Мероприятие пройдет на фоне глобальной нестабильности, высоких цен на энергоносители и тарифов Дональда Трампа, заставляющих страны пересматривать свои внешнеполитические приоритеты.

Китай рассматривает БРИКС как инструмент противодействия американскому влиянию и стремится к расширению блока. Индия, напротив, проявляет осторожность и видит в организации мост между Западом и развивающимся миром. Этот визит станет первой поездкой китайского лидера в Индию за семь лет, что сигнализирует о потеплении отношений после приграничного конфликта в 2020 году.

«Главной заботой Китая в отношении Индии всегда было сближение Индии с Соединенными Штатами», – заявила директор китайской программы Центра Стимсона в Вашингтоне Юнь Сунь. Она добавила, что Пекин не упустит возможности восстановить влияние на Нью-Дели.

Эксперты NYT отмечают, что, несмотря на оттепель, соперничество между двумя крупнейшими развивающимися странами сохраняется. Индия, председательствующая в БРИКС в этом году, пытается сохранить баланс, демонстрируя способность сотрудничать как с Западом, так и с Россией и Китаем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин запланировал визит в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС.

Летом глава МИД Китая Ван И констатировал постепенный выход двусторонних связей из глубокого кризиса.

Потепление отношений между Пекином и Нью-Дели началось на фоне торгового конфликта с Вашингтоном.