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    11 сентября 2026, 09:11 • Новости дня

    Песков сообщил о вероятности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков: Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС пока не запланирована

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Встреча лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС гипотетически возможна, но пока не запланирована, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС теоретически может состояться, но в данный момент не планируется, передает ТАСС.

    «Пока никакой встречи не запланировано. Исключать ее гипотетически нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет», – пояснил Дмитрий Песков.

    Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрий Песков подтвердил вероятность проведения трехстороннего саммита на полях АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина к переговорам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    Помощник президента Юрий Ушаков допустил организацию встречи лидеров трех государств.

    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме

    Путин: «Газели» и «КамАЗы» пользуются спросом во Вьетнаме

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    @ Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Вьетнама То Ламом в Кремле подчеркнул растущую популярность отечественных грузовых автомобилей и микроавтобусов среди вьетнамских потребителей.

    Во время встречи с То Ламом глава государства указал на успешное развитие двусторонней промышленной кооперации, и отметил, что российская техника уверенно занимает новые ниши в азиатской республике, передает РИА «Новости».

    «В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель», – заявил Путин.

    Он также добавил, что отечественный автогигант «КамАЗ» также активно расширяет свое присутствие на местном рынке. По всей стране уже развернута широкая сеть фирменных дилерских и сервисных центров, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств по итогам переговоров приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент России констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Кроме того, Москва и Ханой для защиты двусторонней торговли договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

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    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

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    9 сентября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с То Ламом

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь главы Вьетнама То Лама процитировал Хо Ши Мина и предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама.

    Российский лидер выступил с речью во время приема иностранного коллеги, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава государства обратился к творчеству к творчеству вьетнамского политического деятеля, верховного главнокомандующего вооруженными силами Вьетнама и первого президента этой страны Хо Ши Мина.

    «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», – процитировал Путин стихотворение Хо Ши Мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

    Также президент России анонсировал скорую отмену визовых требований для граждан Вьетнама.

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    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

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    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    9 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал строительство нового высокотехнологичного центра ядерной науки на вьетнамской территории.

    Глава российского государства рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества после завершения переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в марте Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции по российскому проекту.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры», – заявил Путин.

    Напомним, Вьетнам стал партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах в Ульяновской области.

    Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил о планах ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

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    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

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    9 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах

    Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюту в торговле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах для защиты двусторонней торговли.

    Путин сообщил о постепенном переходе Москвы и Ханоя на национальные валюты в торговых отношениях. По словам российского лидера, страны также работают над созданием надежных каналов кредитно-банковского сотрудничества, пишет РИА «Новости».

    «Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики.

    В свою очередь, Владимир Путин на переговорах в Москве сообщил о двукратном ускорении темпов роста взаимного товарооборота.

    До этого пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    9 сентября 2026, 16:25 • Новости дня
    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама То Лам назвал Путина близким братом вьетнамского народа

    Президент Вьетнама назвал Путина близким братом вьетнамского народа
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Вьетнама То Лам в ходе встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил об особом отношении к российскому коллеге, назвав его близким братом вьетнамского народа.

    По словам То Лама, главу России связывают с вьетнамским народом особые узы дружбы и братства, отмечает РИА «Новости». «Уважаемый товарищ Владимир Путин, я очень рад встретиться с Вами. Наш большой друг, близкий брат вьетнамского народа, товарищ, с которым меня связывают особые личные отношения», – подчеркнул вьетнамский лидер в начале двусторонних переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне переговоров То Лам возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

    Сообщалось, что по итогам государственного визита лидеры двух стран подпишут ряд двусторонних соглашений.

    Ранее Владимир Путин передал главе Вьетнама официальное приглашение посетить Россию.

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    8 сентября 2026, 14:41 • Новости дня
    Песков: Участвующие в спецоперации граждане Индии вернутся на родину

    Песков: Россия вернет участвующих в СВО граждан Индии на родину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия вернет на родину граждан Индии, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, после установления их личностей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Нью-Дели активно взаимодействуют для возвращения индийских граждан, находящихся в зоне спецоперации, передает ТАСС. Заявление прозвучало на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита БРИКС.

    «В настоящее время ведется работа по составлению списка граждан Индии, находящихся в зоне боевых действий. Как только их личности будут установлены, они будут отправлены на родину. Мы поддерживаем очень тесный контакт с индийской стороной по этому вопросу», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также отметил, что индийские власти неоднократно обращали внимание на эту проблему. В России к просьбам партнеров отнеслись с большим вниманием и готовностью оказать необходимое содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года индийские власти назвали точное число участвовавших в конфликте на Украине граждан.

    Ранее Нью-Дели добился увольнения 45 своих соотечественников из рядов российской армии. До этого индийский МИД призвал жителей страны держаться подальше от зоны боевых действий.

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    9 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по использованию «Честного знака»

    Кремль: Путин проведет совещание с кабмином по использованию «Честного знака»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин проведет видеосовещание с правительством, на котором обсудят применение системы «Честный знак» для борьбы с теневой экономикой, сообщили в Кремле.

    Путин в четверг проведет совещание с правительством России по видеосвязи, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики.

    «10 сентября сего года Владимир Владимирович Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет использование системы «Честный знак» для обеления экономики», – сообщили в пресс-службе Кремля.

    На совещании ожидаются выступления заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, руководителя Росалкогольтабакконтроля Игоря Алешина, а также главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

    Ранее, в мае, президент России Владимир Путин поручил доработать систему маркировки товаров «Честный знак».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспотребнадзор с помощью этого механизма заблокировал продажу более 70 тыс. бутылок газировки из Армении. Позже глава государства отметил эффективность действий по обелению отечественной экономики.

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