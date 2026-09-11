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    11 сентября 2026, 09:25 • Новости дня

    Песков усомнился в возможности встречи Путина и Такаити на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вероятность встречи президента Владимира Путина с японским премьер-министром Санаэ Такаити в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) невелика, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Не думаю. По крайней мере, с нашей стороны никаких инициатив нет. Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьера», – сказал Песков «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль запланировал двусторонние переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС.

    Российский МИД выразил решительный протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Санаэ Такаити.

    Дмитрий Песков назвал невозможным обсуждение мирного договора с Токио без установления диалога.

    8 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

    Скульптор Стритович объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема

    Скульптор «Ивана» в Хабаровске объяснил, как на памятнике появилась японская хризантема
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создатель монумента «Победа на Востоке» Денис Стритович объяснил решение изобразить советского солдата, разбивающего японский пограничный столб с символом хризантемы.

    Скульптор Денис Стритович объяснил художественный замысел монумента «Победа на Востоке», установленного на берегу Амура в Хабаровске, сообщает «Губерния Онлайн». По его словам, разбитый советским солдатом пограничный столб с хризантемой символизирует разрушение японского милитаризма.

    «Это – основная часть композиции. Простой русский солдат – источник мощи, он должен что-то разбивать. Что он может разбивать? Мы обсуждали, у нас были разные варианты, что он может бить, откуда выйдет эта праведная искра», – рассказал автор.

    Стритович отметил, что установка японцами пограничных столбов после 1905 года стала актом агрессии. Скульптор подчеркнул, что японской стороне следует каяться за миллионы убитых людей, а не требовать изменения монумента.

    В Хабаровске торжественно открыли 15-метровый памятник советскому солдату.

    Российская сторона отказалась убирать изображение японской хризантемы с мемориального комплекса.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла призывы Токио демонтировать монумент.

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    10 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Япония потребовала переделать новую карту мира из-за российских Курил

    The Guardian: Япония требует от ООН изменить карту мира из-за российских Курил

    Япония потребовала переделать новую карту мира из-за российских Курил
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японские власти добиваются пересмотра недавно принятой Организацией Объединенных Наций карты мира, выражая недовольство обозначением Курильских островов как части российской территории, пишет The Guardian.

    Правительство Японии намерено оспорить новые официальные карты ООН. Причиной стало отображение Курильских островов в качестве неотъемлемой части России, пишет британское издание The Guardian.

    «Мы направили протест оператору картографического сайта по нашим дипломатическим каналам, требуя исправления этого изображения», – заявил официальный представитель правительства Японии.

    Чиновник добавил, что государству следует пресекать распространение ошибочных представлений о своих границах и топонимах. Стоит отметить, что Курилы законно вошли в состав СССР после окончания Второй мировой войны, поэтому российский суверенитет над архипелагом не подлежит никакому сомнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее японское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство посещением Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ посол России в Токио Николай Ноздрев разъяснил законный статус южных Курильских островов.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил японскую сторону о серьезных последствиях оспаривания принадлежности этих территорий.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    8 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Хабаровчане ответили на требование Японии демонтировать памятник солдату Ивану

    Жители Хабаровска выступили против требований японской стороны изменить или демонтировать установленный на городской набережной монумент «Победа на Востоке». Горожане считают памятник частью исторической памяти о событиях Второй мировой войны и заявляют о необходимости сохранить его в существующем виде.

    Монумент, посвященный Победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, открыли в Хабаровске на прошлой неделе. Его центральным элементом стала 15-метровая фигура бойца Красной армии, которого хабаровчане неофициально назвали Иваном. Перед открытием памятника генконсульство потребовало убрать изображение хризантемы – использовавшийся милитаристской Японией цветок является официальным символом императорского дома.

    Жители Хабаровска, комментируя ситуацию изданию «Губерния online», поддержали сохранение памятника в его нынешнем виде, подчеркнув историческое и символическое значение монумента. Хабаровчанин Виктор Коваль отдельно остановился на имени Иван, которое горожане дали бронзовому красноармейцу. «Памятник – это символ победы. Тем более еще имя Иван, оно же не просто… кто-то назвал, а это народное. Иван – это как бы данный Богом. Это памятник, данный Богом. И там символично, что он разбивает эту хризантему», – поделился Коваль.

    Жительница города Нина Каньшина напомнила о боях с японскими войсками и потерях, понесенных в ходе противостояния. «Вспомните Халхин-Гол. Вспомните, сколько воевали, сколько погибло наших. Сколько погибло в 45-м. И как мы должны снести этот памятник? Извините, я против», – сказала она.

    Приехавший в Хабаровск из Москвы Максим Шагаев также высказался против возможного демонтажа. По его словам, Россия и Япония имеют собственный взгляд на исторические события, однако это не должно становиться основанием для отказа России от своих памятников.

    «Я думаю, что у нас все-таки разные страны и разная история. Данный памятник является неотъемлемой частью нашей истории. Его ни в коем случае нельзя демонтировать. И в целом, я думаю, у японцев есть свои хризантемы, у нас свои. И пусть они со своими хризантемами делают, что хотят», – заявил Шагаев.

    Хабаровчанка Елена Байдакова обратила внимание на значение монумента для сохранения исторической памяти. «То, что там хризантема, ну это же так и было, правильно. И я считаю, что если мы так решили <…> что это исторически должно быть зафиксировано, чтобы наши поколения знали историю», – сказала она.

    Позицию российских властей поддержал и Александр Рублев. Он связал необходимость сохранения композиции памятника с историей отношений СССР и Японии во время Второй мировой войны. «Думаю, что наши власти совершенно правильно отреагировали, учитывая историческое значение этого памятника и историю как таковую наших взаимоотношений с Японией в годы Второй мировой войны. И заявление нашей власти о том, что они не собираются сносить этот памятник, то есть оставить как есть. Совершенно верное замечание», – считает Рублев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель монумента Денис Стритович объяснил замысел композиции с разбитым японским пограничным столбом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала российскую сторону демонтировать этот памятник. Российские дипломаты ответили отказом на просьбу Токио.

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    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 01:03 • Новости дня
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    Китай призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга ответила на вопрос о требовании Японией демонтировать памятник в российском городе, подчеркнув, что Токио следовало бы расстаться с милитаристскими идеями.

    «В этом году исполняется 80 лет со дня начала Токийского процесса. Японии следует извлечь уроки из истории, полностью разорвать связи с милитаризмом и предпринять конкретные шаги для завоевания доверия своих азиатских соседей и международного сообщества», – приводит ее слова сайт китайского МИД.

    Госпожа Мао подчеркнула, что правильное понимание и трактовка истории являются критерием оценки способности Японии выполнять свои обязательства по мирному развитию.

    Она напомнила, что Япония вступила в ООН, признав преступления милитаризма и приняв все положения Устава организации.

    «Оговорка о государствах-врагах» в Уставе ООН, как особый институциональный механизм для стран, побежденных во Второй мировой войне, действует и по сей день», – резюмировала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске. Дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

    Торжественное открытие пятнадцатиметровой скульптуры советского солдата  состоялось на площади Славы в Хабаровске.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    9 сентября 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме

    Путин: «Газели» и «КамАЗы» пользуются спросом во Вьетнаме

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме
    @ Пресс-служба мэра Москвы/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Вьетнама То Ламом в Кремле подчеркнул растущую популярность отечественных грузовых автомобилей и микроавтобусов среди вьетнамских потребителей.

    Во время встречи с То Ламом глава государства указал на успешное развитие двусторонней промышленной кооперации, и отметил, что российская техника уверенно занимает новые ниши в азиатской республике, передает РИА «Новости».

    «В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель», – заявил Путин.

    Он также добавил, что отечественный автогигант «КамАЗ» также активно расширяет свое присутствие на местном рынке. По всей стране уже развернута широкая сеть фирменных дилерских и сервисных центров, подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств по итогам переговоров приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего стратегического партнерства.

    Президент России констатировал двукратное ускорение темпов роста взаимной торговли за первые шесть месяцев текущего года.

    Кроме того, Москва и Ханой для защиты двусторонней торговли договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах.

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    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

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    9 сентября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с То Ламом

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь главы Вьетнама То Лама процитировал Хо Ши Мина и предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама.

    Российский лидер выступил с речью во время приема иностранного коллеги, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава государства обратился к творчеству к творчеству вьетнамского политического деятеля, верховного главнокомандующего вооруженными силами Вьетнама и первого президента этой страны Хо Ши Мина.

    «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», – процитировал Путин стихотворение Хо Ши Мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

    Также президент России анонсировал скорую отмену визовых требований для граждан Вьетнама.

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    9 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама То Лам позвал Путина на саммит АТЭС

    Президент Вьетнама пригласил Путина на саммит АТЭС
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Вьетнама То Лам официально пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

    Форум пройдет осенью будущего года, передает РИА «Новости». «Позвольте пригласить товарища президента Владимира Владимировича Путина посетить Вьетнам и принять участие в саммите АТЭС в ноябре 2027 года», – сказал То Лам.

    Соответствующее заявление политик сделал по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи главы государств договорились об укреплении двустороннего стратегического партнерства.

    Ранее президент Вьетнама уже направлял российскому лидеру приглашение посетить страну с официальным визитом.

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    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    9 сентября 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин сообщил о планах создать ядерный центр во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал строительство нового высокотехнологичного центра ядерной науки на вьетнамской территории.

    Глава российского государства рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества после завершения переговоров с вьетнамским лидером То Ламом, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в марте Москва и Ханой заключили межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции по российскому проекту.

    «В планах также сооружение во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий. Все это станет мощным стимулом для экономического роста, создания тысяч новых, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, повысит спрос на национальные высококвалифицированные кадры», – заявил Путин.

    Напомним, Вьетнам стал партнером по созданию российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах в Ульяновской области.

    Посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой заявил о планах ввести в эксплуатацию два энергоблока АЭС «Ниньтхуан-1» в период с 2030 по 2035 год.

    В марте Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции.

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    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

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    9 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Путин сообщил о переходе России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах

    Путин: Россия и Вьетнам переходят на нацвалюту в торговле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам договорились о последовательном переходе на национальные валюты во взаимных расчетах для защиты двусторонней торговли.

    Путин сообщил о постепенном переходе Москвы и Ханоя на национальные валюты в торговых отношениях. По словам российского лидера, страны также работают над созданием надежных каналов кредитно-банковского сотрудничества, пишет РИА «Новости».

    «Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, выстраивают надежные каналы кредитно-банковского сотрудничества. И тем самым мы защищаем двустороннюю торговлю от негативного влияния мировой политической конъюнктуры, волатильности на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики.

    В свою очередь, Владимир Путин на переговорах в Москве сообщил о двукратном ускорении темпов роста взаимного товарооборота.

    До этого пресс-служба Кремля заранее анонсировала переговоры лидеров двух стран в Москве.

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