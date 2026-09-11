  • Новость часаМинобороны перечислило пораженные групповыми ударами цели на Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российская авиация получила новый знак качества
    В районе Гостомеля под Киевом вспыхнули сильные пожары
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    Миру предрекли новый «китайский шок»
    ВС России поразили групповыми ударами дата-центры и объекты ВПК Украины
    Губернатор сообщил о последствиях ракетной атаки на Волгоград
    Кремль оценил отмену Литвой запрета на ядерное оружие
    Немецкая СДПГ обсудила пересмотр политики в отношении России
    Связь 5G официально заработала в 16 российских городах
    11 сентября 2026, 03:57 • Новости дня

    Суд в Дагестане арестовал обвиняемого в убийстве бывшей жены и дочери

    Tекст: Антон Антонов

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя Дагестана, обвиняемого в убийстве бывшей жены и дочери, сообщает СУ СК России по региону.

    «По ходатайству следователя Хасавюртовского межрайонного следственного отдела судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщает ведомство в «Максе».

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование уголовного дела. Местному жителю предъявлены обвинения в убийстве двух лиц, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух женщин в кафе дагестанского Хасавюрта.

    Сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по женщинам из-за внезапного конфликта.


    10 сентября 2026, 15:09 • Новости дня
    По программе «Единой России» построят и обновят более 3 тыс. поликлиник и ФАПов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках Народной программы появится более 3 тыс. новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов для обеспечения доступности медицинской помощи в регионах.

    Программа развития здравоохранения предусматривает масштабное обновление инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия». Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что ключевым приоритетом является поддержка медицинских работников.

    «Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребёнка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами. Место жительства не должно определять качество лечения – именно этот принцип заложен в Народную программу «Единой России»», – отметил он.

    По его словам, для повышения доступности здравоохранения важно развивать мобильные бригады, способные добираться до жителей самых отдалённых районов.

    В сфере охраны материнства и детства ожидаются значительные изменения. Парламентарий добавил, что количество женских консультаций планируется увеличить в три раза, а также обновить оборудование в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящих выборах в Госдуму пройдут четыре партии, а абсолютным лидером с поддержкой свыше 51% голосов станет «Единая Россия». Такой прогноз представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного соцопроса.

    Прогнозируемая явка на предстоящих выборах в Госдуму составит от 51% до 53%, сообщается на сайте ВЦИОМ. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян выразили намерение участвовать в выборах, при этом 54% твердо планируют прийти на избирательные участки.

    Согласно электоральному прогнозу, в нижнюю палату парламента уверенно проходят четыре политические силы. Ожидается, что «Единая Россия» наберет 51-53% голосов, КПРФ получит 13-15%, а партии «Новые люди» и ЛДПР – по 9-11%.

    Партия «Справедливая Россия» сохраняет шансы преодолеть пятипроцентный барьер, однако ее текущее положение оценивается как неустойчивое с возможным результатом в 4-6%. За непарламентские объединения планируют проголосовать от 2% до 5% избирателей.

    Всероссийский опрос «Бином АЦ ВЦИОМ» проводился с 31 августа по 6 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,5%. Метод опроса – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

    В конце августа социологи зафиксировали готовность половины россиян принять участие в голосовании. Аналитики высоко оценили шансы партии ЛДПР на получение второго места по итогам выборов.

    Комментарии (26)
    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трудовые мигранты в России начнут уплачивать налоги за своих неработающих родственников, проживающих на территории страны, начиная с 2027 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть.

    «По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны», – сообщил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что в рамках Концепции государственной миграционной политики стояла задача ограничить пребывание в России неработающих родственников мигрантов. По его словам, количество таких лиц удалось снизить на 20% по отношению к 1,7 млн человек. Этого результата достигли благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей иностранцев в российские школы.

    Накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия одобрила инициативу об обязательном содержании мигрантами своих неработающих родственников.

    Позже Государственная дума приняла соответствующий закон для иностранных граждан.

    Комментарии (27)
    10 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов, обеспечив возможность пребывания в них детей до восьми вечера, сообщила руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

    Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

    «Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

    Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

    Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

    Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

    В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    Раскрыты детали переговоров пилотов перед катастрофой Boeing в Майами

    Причиной крушения самолета Amazon в Майами стало игнорирование предупреждений о скорости

    Один из пилотов грузового самолета, перевозившего посылки Amazon, неоднократно предупреждал коллегу о чрезмерной скорости перед аварией в Майами, унесшей жизни пяти человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на материалы Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).

    Согласно опубликованному в среду изложению записей переговоров в кабине, предупреждения звучали на протяжении почти двух минут – при заходе на посадку и после касания полосы. При этом второй пилот не давал на них последовательного словесного ответа, сообщает телеканал ABC.

    Авария произошла в воскресенье днем. Boeing 767 приземлился на высокой скорости, после чего экипаж ненадолго попытался вновь поднять его в воздух. Самолет выкатился примерно на 400 метров за пределы полосы и врезался в фургон с сотрудниками компании, занимавшейся уборкой воздушных судов. Затем он пересек дорогу общего пользования, где столкнулся с внедорожником и загорелся.

    Все пятеро погибших находились в фургоне. Еще пять человек пострадали, двое из них по состоянию на вторник оставались в критическом состоянии. Оба пилота выжили, в среду их опросили следователи.

    Данные бортового самописца, обнародованные поздно вечером во вторник, указывают на нестабильный заход на посадку в условиях сильного ветра. После приземления пилоты ненадолго прекратили торможение и увеличили тягу двигателей, предположительно пытаясь снова взлететь и повторить заход. Однако уже через четыре секунды они отказались от этого маневра.

    В кабине также звучали автоматические предупреждения об опасной скорости снижения и приближении к земле. По оценке бывшего представителя Федерального управления гражданской авиации США Майка О’Доннелла, это подтверждает нестабильность захода и может указывать на неправильную подготовку самолета к посадке.

    О’Доннелл, ранее курировавший безопасность аэропортов, считает, что после первого предупреждения о скорости у экипажа еще было достаточно времени для действий. Пилоты могли уменьшить тягу, выпустить интерцепторы и шасси либо отказаться от посадки и уйти на второй круг.

    На необходимость прервать заход еще в воздухе указали и другие эксперты. Бывший пилот авиакомпании и специалист по безопасности Стив Арройо усмотрел в опубликованных материалах недостаток взаимодействия между членами экипажа. По его предположению, управлявший самолетом пилот мог настолько сосредоточиться на посадке, что перестал реагировать на предупреждения коллеги.

    Бывший генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво допустила, что за управлением находился более старший командир, а предупреждал его менее опытный второй пилот, которому не хватило настойчивости.

    Разбившемуся Boeing 767 было 32 года. Он был построен как пассажирский самолет и более двух десятилетий эксплуатировался несколькими авиакомпаниями за пределами США. В 2015 году борт переоборудовали для перевозки грузов. Последний рейс выполняла базирующаяся в Северной Каролине компания 21 Air, которая перевозит посылки Amazon с 2024 года.

    Это вторая катастрофа грузового реактивного самолета в США менее чем за год. В октябре самолет UPS потерял двигатель во время разбега в международном аэропорту имени Мухаммеда Али в Луисвилле и разбился. Тогда погибли все три пилота и 12 человек на земле, еще 23 человека получили травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузовой самолет Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Майами. Жертвами данной авиакатастрофы стали пять человек. Профессиональное сообщество авиаторов ранее поднимало вопросы уровня безопасности в американских аэропортах.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, оставив сотни тысяч людей без консульских услуг, сообщило российское посольство в Германии.

    Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, указали в диппредставительстве, сообщает РИА «Новости».

    «Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, – это «разумный» повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» – прокомментировали ситуацию в посольстве.

    Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг заявления немецких властей.

    Вскоре после этого Берлин потребовал отъезда десятков сотрудников закрывающегося генерального консульства в Бонне.

    Комментарии (11)
    10 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Япония потребовала переделать новую карту мира из-за российских Курил

    The Guardian: Япония требует от ООН изменить карту мира из-за российских Курил

    Япония потребовала переделать новую карту мира из-за российских Курил
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японские власти добиваются пересмотра недавно принятой Организацией Объединенных Наций карты мира, выражая недовольство обозначением Курильских островов как части российской территории, пишет The Guardian.

    Правительство Японии намерено оспорить новые официальные карты ООН. Причиной стало отображение Курильских островов в качестве неотъемлемой части России, пишет британское издание The Guardian.

    «Мы направили протест оператору картографического сайта по нашим дипломатическим каналам, требуя исправления этого изображения», – заявил официальный представитель правительства Японии.

    Чиновник добавил, что государству следует пресекать распространение ошибочных представлений о своих границах и топонимах. Стоит отметить, что Курилы законно вошли в состав СССР после окончания Второй мировой войны, поэтому российский суверенитет над архипелагом не подлежит никакому сомнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее японское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство посещением Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ посол России в Токио Николай Ноздрев разъяснил законный статус южных Курильских островов.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил японскую сторону о серьезных последствиях оспаривания принадлежности этих территорий.

    Комментарии (9)
    10 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек, среди пострадавших – двое детей, сообщили в оперативном штабе Кубани.

    Число пострадавших после удара безэкипажного катера по сочинской набережной возросло до 28 человек, передает Оперштаб в Max. Ранее сообщалось о восьми раненых.

    «По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей», – говорится в заявлении.

    Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в медицинских учреждениях остаются трое взрослых и один ребенок. В результате ночного нападения также частично пострадала инфраструктура пляжа и прилегающая территория Приморской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально оперативный штаб сообщил об одном пострадавшем на набережной Сочи. Позже число раненых возросло до восьми человек. В августе от удара беспилотников по кубанскому селу Архипо-Осиповка пострадали почти 60 граждан.

    Комментарии (9)
    10 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгограде местные жители зафиксировали массовую гибель мальков осетровых рыб на берегу Волги около горчичного завода.

    В социальных сетях Волгограда распространилось видео массовой гибели рыбы на берегу Волги в Красноармейском районе города. Местные жители уточнили, что это осетры, сообщает издание «v1.ru». Главный специалист РосНИИВХ Сергей Яковлев выразил мнение, что гибель мальков могла произойти по естественным причинам во время их выпуска в реку.

    «Судя по видео, погибла одна молодь, и молодь маленькая, которая выпускается для воспроизводства», – заявил ученый. Он пояснил, что при транспортировке и выпуске рыбы часть особей неизбежно гибнет, и это является рядовым явлением.

    По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, за июль и август на Волгоградском осетровом заводе было выпущено в Волгу более двух млн мальков русского осетра. В Волжской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили о намерении уточнить обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев исключил скорое возобновление промышленного вылова осетровых в России.

    В конце августа специалисты зафиксировали массовую гибель рыбы в водоемах Тюменской области из-за дефицита кислорода. Ранее экстренные службы выявили незаконный сброс нефтепродуктов на канализационной станции в Волгограде.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

    Комментарии (23)
    10 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    У задержанного в Германии диверсанта нашли список из 160 целей

    DPA: Полиция ФРГ нашла у предполагаемого диверсанта список из 160 целей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая полиция обнаружила у задержанного предполагаемого диверсанта блокнот с записями о более чем 160 потенциальных целях для нападений на объекты электроэнергетики, пишет агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел земли Северный Рейн – Вестфалия Герберта Ройля.

    Как сообщает DPA, 48-летнего жителя Гевельсберга задержали в среду, передает ТАСС. В его автофургоне стражи порядка провели обыск, в ходе которого и нашли записи. Подозреваемый разбил палатку недалеко от населенного пункта Вайсвайлер, где его заметил патруль. При задержании мужчина не оказал сопротивления.

    «Мы не только задержали подозреваемого в совершении нападений, но, возможно, предотвратили новые атаки», – заявил Ройль.

    В масштабном расследовании диверсий на объектах электроэнергетики в Северном Рейне – Вестфалии задействованы более 1,7 тыс. сотрудников полиции.

    Ранее злоумышленник разослал журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики Германии. По словам министра, подозреваемый намеревался нарушить стабильность работы электросетей и спровоцировать блэкаут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая полиция нашла пусковые устройства возле линий электропередачи в Северном Рейне – Вестфалии. Правоохранительные органы объявили в розыск подозреваемого в диверсиях жителя Гевельсберга.

    Позже выяснилось, что ответственность за серию атак на энергетические объекты взял на себя неизвестный злоумышленник.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Комментарии (15)
    10 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги

    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых общеевропейских налогов позволит сократить взносы стран в бюджет Европейского союза, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

    «Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

    Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

    Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сплотил лидеров пяти государств для радикального пересмотра европейского финансового плана.

    Власти в Берлине потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Комментарии (7)
    Главное
    Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
    Украина и Канада подписали договор о столетнем партнерстве
    Президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке
    Казахстан не допустили до участия в «Евровидении»
    Названа причина схода смертельной лавины в Кабардино-Балкарии
    Спасшего девочку во Владивостоке якутянина решили представить к госнаграде
    «Грамота» объяснила правило написания фамилии Шумахер в переносном значении