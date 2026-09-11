  • Новость часаПутин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Август подостудил европейский милитаризм
    Япония потребовала переделать новую карту мира из-за российских Курил
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    Массовая гибель мальков осетра произошла в Волгограде
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    ВС России уничтожили сухогруз с оружием для ВСУ в порту Черноморск
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Украина ввела специальный режим на границе с Россией и Белоруссией
    Porsche продал доли в Bugatti и Rimac за миллиард евро
    11 сентября 2026, 03:13 • Новости дня

    Названа отрасль со средней зарплатой свыше 1 млн рублей

    Морское пастбищное рыбоводство стало сферой с зарплатой выше 1 млн рублей

    Tекст: Антон Антонов

    В первом полугодии единственной отраслью российской экономики со средней зарплатой выше 1 млн рублей оказалось морское пастбищное рыбоводство, следует из данных статистики.

    Морское пастбищное рыбоводство предполагает вылов рыбы, которая выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях. Сотрудники таких организаций, без учета субъектов малого предпринимательства, в среднем получали 1,05 млн рублей в месяц, передает РИА «Новости».

    Более 500 тыс. рублей также зарабатывали занятые в компаниях по управлению ценными бумагами – 681 тыс. рублей, в сфере перестрахования – 554 тыс. рублей, управляющие инвестфондами – 553 тыс. рублей, страховщики рисков – 526 тыс. рублей, сотрудники холдинговых компаний – 514 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе тех, чьи заработки существенно превышают средний уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей.

    Росстат также зафиксировал среднемесячный заработок более 500 тыс. рублей в 11 отраслях экономики, включая управление пенсионными резервами и работу с ценными бумагами.

    10 сентября 2026, 15:09 • Новости дня
    По программе «Единой России» построят и обновят более 3 тыс. поликлиник и ФАПов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках Народной программы появится более 3 тыс. новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов для обеспечения доступности медицинской помощи в регионах.

    Программа развития здравоохранения предусматривает масштабное обновление инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия». Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что ключевым приоритетом является поддержка медицинских работников.

    «Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребёнка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами. Место жительства не должно определять качество лечения – именно этот принцип заложен в Народную программу «Единой России»», – отметил он.

    По его словам, для повышения доступности здравоохранения важно развивать мобильные бригады, способные добираться до жителей самых отдалённых районов.

    В сфере охраны материнства и детства ожидаются значительные изменения. Парламентарий добавил, что количество женских консультаций планируется увеличить в три раза, а также обновить оборудование в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.

    Комментарии (5)
    10 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящих выборах в Госдуму пройдут четыре партии, а абсолютным лидером с поддержкой свыше 51% голосов станет «Единая Россия». Такой прогноз представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного соцопроса.

    Прогнозируемая явка на предстоящих выборах в Госдуму составит от 51% до 53%, сообщается на сайте ВЦИОМ. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян выразили намерение участвовать в выборах, при этом 54% твердо планируют прийти на избирательные участки.

    Согласно электоральному прогнозу, в нижнюю палату парламента уверенно проходят четыре политические силы. Ожидается, что «Единая Россия» наберет 51-53% голосов, КПРФ получит 13-15%, а партии «Новые люди» и ЛДПР – по 9-11%.

    Партия «Справедливая Россия» сохраняет шансы преодолеть пятипроцентный барьер, однако ее текущее положение оценивается как неустойчивое с возможным результатом в 4-6%. За непарламентские объединения планируют проголосовать от 2% до 5% избирателей.

    Всероссийский опрос «Бином АЦ ВЦИОМ» проводился с 31 августа по 6 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,5%. Метод опроса – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

    В конце августа социологи зафиксировали готовность половины россиян принять участие в голосовании. Аналитики высоко оценили шансы партии ЛДПР на получение второго места по итогам выборов.

    Комментарии (26)
    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    В Москве задержан художник-постановщик «Ликвидации» Кондратов

    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика Александра Кондратова по обвинению в государственной измене после серии административных арестов.

    Суд избрал для Александра Кондратова мерой пресечения содержание в СИЗО, законность решения подтвердил Мосгорсуд, передает ТАСС.

    В судебных материалах уточняется статус фигуранта: «Кондратов А. С., ст. 275 УК РФ (госизмена). Рассмотрение завершено».

    В мае 52-летнего Кондратова задержали по статье о мелком хулиганстве. Он полностью признал вину, раскаялся и получил 15 суток ареста.

    После этого его еще несколько раз привлекали к административной ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина со шведским паспортом осудили за госизмену.
    житель Курска получил 16 лет колонии за шпионаж и госизмену. Суд отправил в колонию краснодарского инженера за госизмену.

    Комментарии (8)
    10 сентября 2026, 08:44 • Новости дня
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила контракты с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 региональных самолетов Ил-114-300, сообщил Минпромторг.

    Договоренности достигнуты на полях выставки «Иннопром. Индия», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    «В ходе деловой программы выставки были заключены соглашения о намерениях на поставку 50 самолетов в интересах авиакомпании Pinnacle Air и до 20 самолетов авиакомпании Air Kerala», – отмечается в сообщении.

    Дополнительно подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Sleek Aviation. Документ предполагает передачу 35 воздушных судов. Стороны также договорились открыть на базе эксплуатанта учебный центр с полнопилотажным тренажером.

    В августе Минпромторг запланировал подписание твердого контракта с Индией на экспорт Ил-114-300.

    Зимой ОАК заключила предварительное соглашение с индийской Flamingo Aerospace о поставке шести таких машин.

    В июле президент Владимир Путин одобрил выделение средств из ФНБ на производство восьми самолетов.

    Комментарии (29)
    10 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трудовые мигранты в России начнут уплачивать налоги за своих неработающих родственников, проживающих на территории страны, начиная с 2027 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть.

    «По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны», – сообщил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что в рамках Концепции государственной миграционной политики стояла задача ограничить пребывание в России неработающих родственников мигрантов. По его словам, количество таких лиц удалось снизить на 20% по отношению к 1,7 млн человек. Этого результата достигли благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей иностранцев в российские школы.

    Накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия одобрила инициативу об обязательном содержании мигрантами своих неработающих родственников.

    Позже Государственная дума приняла соответствующий закон для иностранных граждан.

    Комментарии (27)
    10 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов, обеспечив возможность пребывания в них детей до восьми вечера, сообщила руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

    Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

    «Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

    Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

    Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

    Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

    В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.

    Комментарии (3)
    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, оставив сотни тысяч людей без консульских услуг, сообщило российское посольство в Германии.

    Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, указали в диппредставительстве, сообщает РИА «Новости».

    «Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, – это «разумный» повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» – прокомментировали ситуацию в посольстве.

    Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг заявления немецких властей.

    Вскоре после этого Берлин потребовал отъезда десятков сотрудников закрывающегося генерального консульства в Бонне.

    Комментарии (11)
    10 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ФСБ: Киев планировал теракт против резиденции посла Британии в Москве
    ФСБ: Киев планировал теракт против резиденции посла Британии в Москве
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который собирал информацию для организации диверсии против британских дипломатов, сообщили в российском ведомстве.

    Задержанный россиянин, работавший в охране дипломатической миссии, признался в подготовке нападения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что в январе 2026 года установил контакт с украинским блогером Дмитрием Карпенко и передавал ему данные о системе безопасности диппредставительства.

    «Также его очень и очень интересовала информация... как осуществляется охрана посольства и резиденции Британии в Москве – то есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности», – пояснил агент СБУ.

    По словам фигуранта, Карпенко сообщил ему, что власти Украины планируют диверсию против британского посла Найджела Кейси. Злоумышленник собирал адреса проживания сотрудников посольства и данные о мероприятиях в резиденции на Софийской набережной.

    В ФСБ подчеркнули, что Киев намеревался обвинить в теракте российскую сторону. Целью провокации было втягивание Лондона в прямой конфликт с Москвой, получение дополнительных поставок оружия и усиление санкционного давления на Россию.

    Ранее Федеральная служба безопасности пообещала продолжить активную борьбу с иностранными разведками.

    Летом силовики предотвратили беспрецедентную серию терактов украинских спецслужб на территории России.

    Суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного российского военного.

    Комментарии (13)
    10 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек, среди пострадавших – двое детей, сообщили в оперативном штабе Кубани.

    Число пострадавших после удара безэкипажного катера по сочинской набережной возросло до 28 человек, передает Оперштаб в Max. Ранее сообщалось о восьми раненых.

    «По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей», – говорится в заявлении.

    Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в медицинских учреждениях остаются трое взрослых и один ребенок. В результате ночного нападения также частично пострадала инфраструктура пляжа и прилегающая территория Приморской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально оперативный штаб сообщил об одном пострадавшем на набережной Сочи. Позже число раненых возросло до восьми человек. В августе от удара беспилотников по кубанскому селу Архипо-Осиповка пострадали почти 60 граждан.

    Комментарии (9)
    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

    Комментарии (23)
    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Комментарии (15)
    10 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет», способный развивать скорость до 450 км в час и перехватывать вражеские беспилотники.

    Российские разработчики представили новый беспилотник, способный перехватывать вражеские дроны на высоких скоростях, передает РИА «Новости». Аппарат оснащен двумя электромоторами и запускается с помощью катапульты.

    «Впервые представлен самый быстрый в России антидрон самолетного типа «Кречет» на двух электромоторах со скоростью до 450 км в час. Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По словам руководителя центра, высокая скорость необходима для перехвата беспилотников противника вдогонку. Обратная стреловидность крыла обеспечивает аппарату высокую маневренность, особенно на малых скоростях, что важно при атаке на маневрирующие цели. Если дрон промахнется, он сможет быстро развернуться и повторить атаку.

    Аппарат может быть оснащен боевой частью или поражать цели кинетически. Благодаря своим характеристикам «Кречету» не требуются мобильные платформы – он способен самостоятельно догонять вражеские дроны, такие как «Лютый», скорость которых не превышает 200 км в час. Модель была впервые показана на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры группировки войск «Запад» спроектировали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» с максимальной скоростью 560 км в час.

    Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА за один день сбили свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

    Комментарии (6)
    10 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги

    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых общеевропейских налогов позволит сократить взносы стран в бюджет Европейского союза, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

    «Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

    Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

    Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сплотил лидеров пяти государств для радикального пересмотра европейского финансового плана.

    Власти в Берлине потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

    Комментарии (7)
    10 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    CBS: Иран повредил американские военные самолеты в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночного удара Ирана по авиабазе в Иордании, сообщают американские СМИ.

    Иранская атака на американскую авиабазу Муваффак Салти в Иордании привела к повреждениям нескольких военных самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    По этим данным, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II лишился крыла в результате попадания. Около восьми истребителей F-15 получили незначительные повреждения, их уже вернули в строй. Для отражения атаки американская система противовоздушной обороны израсходовала более 30 ракет Patriot.

    Уточняется, что ночной удар стал ответом Ирана на атаку США по пяти иранским танкерам. Американские действия, в свою очередь, были предприняты после нападения Ирана на военный корабль ВМС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом и захватили американский подводный беспилотник.

    До этого США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

    Комментарии (3)
    Главное
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы
    Пантелеев назвал санкции главным риском «мокрого лизинга» вьетнамских самолетов
    У задержанного в Германии диверсанта нашли список из 160 целей
    Минобороны Польши решило передать Украине оружие с выработанным ресурсом
    Раскрыты детали переговоров пилотов перед катастрофой Boeing в Майами
    Минздрав рассказал о здоровье отметившей 121-летие старейшей жительницы России