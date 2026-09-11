Депутат: В России могут втрое увеличить число женских консультаций

Депутат Башанкаев: ЕР предложила новые меры для развития региональной медицины

Tекст: Алексей Нечаев

«Место жительства гражданина не должно определять качество его лечения. Вокруг этого простого принципа строится посвященная здравоохранению часть Народной программы «Единой России», в которой предусмотрены конкретные решения», – сказал Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Среди таких решений собеседник называет продолжение строительства и реконструкции более 3 тыс. поликлиник и ФАПов по всей стране. Отдельное направление – развитие мобильных медицинских бригад, которые должны сделать помощь доступнее для жителей самых отдаленных регионов.

«Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребенка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами», – поясняет он, подчеркивая, что особое внимание в программе уделено семьям с детьми.

«Также нами предложено втрое увеличить число женских консультаций, дооснастить 140 перинатальных центров и более 500 детских поликлиник. Кроме того, партия понимает важность поддержки кадров: новые стены и оборудование сами лечить не умеют. Лечит человек. Врач. Фельдшер. Медсестра. Поэтому развитие института врачей общей практики, закрепление медицинских кадров в регионах и последовательный рост зарплат медиков – абсолютный приоритет», – заключил Башанкаев.

Напомним, новая Народная программа «Единой России» была утверждена 22 августа на втором этапе XXIII съезда партии. В ее основу вошли почти 3,5 млн предложений граждан, из которых в итоговый документ отобрали 527 решений. Инициативы распределены по семи приоритетным вызовам и 52 направлениям – от поддержки семьи и занятости до технологий, ценностей и безопасности.

Значительный блок программы посвящен здравоохранению. В документе, в частности, говорится о развитии службы санитарной авиации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи более чем 20 тыс. пациентов, последовательном повышении доходов медицинских работников, расширении диспансерного наблюдения более чем для девяти млн граждан с факторами риска хронических заболеваний. Кроме того, предусмотрено увеличение более чем в пять раз числа центров здоровья для взрослых на базе отделений медицинской профилактики.