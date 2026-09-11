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    11 сентября 2026, 19:55 • Новости дня

    Депутат: В России могут втрое увеличить число женских консультаций

    Депутат Башанкаев: ЕР предложила новые меры для развития региональной медицины

    Депутат: В России могут втрое увеличить число женских консультаций
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Качество медицинской помощи во многом зависит от того, насколько быстро человек может попасть к нужному специалисту – особенно в небольших и удаленных населенных пунктах. Здесь важны не только новые объекты здравоохранения, но и развитие института врачей общей практики, закрепление специалистов в регионах и последовательное повышение их зарплат, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Бадма Башанкаев.

    «Место жительства гражданина не должно определять качество его лечения. Вокруг этого простого принципа строится посвященная здравоохранению часть Народной программы «Единой России», в которой предусмотрены конкретные решения», – сказал Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

    Среди таких решений собеседник называет продолжение строительства и реконструкции более 3 тыс. поликлиник и ФАПов по всей стране. Отдельное направление – развитие мобильных медицинских бригад, которые должны сделать помощь доступнее для жителей самых отдаленных регионов.

    «Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребенка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами», – поясняет он, подчеркивая, что особое внимание в программе уделено семьям с детьми.

    «Также нами предложено втрое увеличить число женских консультаций, дооснастить 140 перинатальных центров и более 500 детских поликлиник. Кроме того, партия понимает важность поддержки кадров: новые стены и оборудование сами лечить не умеют. Лечит человек. Врач. Фельдшер. Медсестра. Поэтому развитие института врачей общей практики, закрепление медицинских кадров в регионах и последовательный рост зарплат медиков – абсолютный приоритет», – заключил Башанкаев.

    Напомним, новая Народная программа «Единой России» была утверждена 22 августа на втором этапе XXIII съезда партии. В ее основу вошли почти 3,5 млн предложений граждан, из которых в итоговый документ отобрали 527 решений. Инициативы распределены по семи приоритетным вызовам и 52 направлениям – от поддержки семьи и занятости до технологий, ценностей и безопасности.

    Значительный блок программы посвящен здравоохранению. В документе, в частности, говорится о развитии службы санитарной авиации для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи более чем 20 тыс. пациентов, последовательном повышении доходов медицинских работников, расширении диспансерного наблюдения более чем для девяти млн граждан с факторами риска хронических заболеваний. Кроме того, предусмотрено увеличение более чем в пять раз числа центров здоровья для взрослых на базе отделений медицинской профилактики.

    10 сентября 2026, 15:09 • Новости дня
    По программе «Единой России» построят и обновят более 3 тыс. поликлиник и ФАПов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках Народной программы появится более 3 тыс. новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов для обеспечения доступности медицинской помощи в регионах.

    Программа развития здравоохранения предусматривает масштабное обновление инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия». Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что ключевым приоритетом является поддержка медицинских работников.

    «Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребёнка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами. Место жительства не должно определять качество лечения – именно этот принцип заложен в Народную программу «Единой России»», – отметил он.

    По его словам, для повышения доступности здравоохранения важно развивать мобильные бригады, способные добираться до жителей самых отдалённых районов.

    В сфере охраны материнства и детства ожидаются значительные изменения. Парламентарий добавил, что количество женских консультаций планируется увеличить в три раза, а также обновить оборудование в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.

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    10 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящих выборах в Госдуму пройдут четыре партии, а абсолютным лидером с поддержкой свыше 51% голосов станет «Единая Россия». Такой прогноз представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного соцопроса.

    Прогнозируемая явка на предстоящих выборах в Госдуму составит от 51% до 53%, сообщается на сайте ВЦИОМ. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян выразили намерение участвовать в выборах, при этом 54% твердо планируют прийти на избирательные участки.

    Согласно электоральному прогнозу, в нижнюю палату парламента уверенно проходят четыре политические силы. Ожидается, что «Единая Россия» наберет 51-53% голосов, КПРФ получит 13-15%, а партии «Новые люди» и ЛДПР – по 9-11%.

    Партия «Справедливая Россия» сохраняет шансы преодолеть пятипроцентный барьер, однако ее текущее положение оценивается как неустойчивое с возможным результатом в 4-6%. За непарламентские объединения планируют проголосовать от 2% до 5% избирателей.

    Всероссийский опрос «Бином АЦ ВЦИОМ» проводился с 31 августа по 6 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,5%. Метод опроса – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

    В конце августа социологи зафиксировали готовность половины россиян принять участие в голосовании. Аналитики высоко оценили шансы партии ЛДПР на получение второго места по итогам выборов.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 10:08 • Новости дня
    Нейросети спрогнозировали уверенную победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Моделирование итогов думских выборов с помощью нескольких нейросетей показало сохранение парламентского большинства «Единой России» с результатом до 55% голосов.

    Эксперты провели эксперимент по прогнозированию выборов в Государственную думу 2026 года с помощью языковых моделей, пишет Lenta.ru. Нейросети опирались на свежие данные социологов, учитывали особенности смешанной системы, мобилизацию сторонников и динамику явки.

    Все модели сошлись в том, что «Единая Россия» сохранит большинство, оценив ее результат в диапазоне 48–55% голосов и 310–340 мандатов. ChatGPT, Gemini и «Алиса» вывели на второе и третье места КПРФ и ЛДПР, тогда как DeepSeek поставил партию «Новые люди» на третью позицию с результатом до 11%, отправив «Справедливую Россию» в зону риска непрохождения пятипроцентного барьера. ГигаЧат, напротив, видит «Справедливую Россию» впереди «Новых людей» в борьбе за четвертое и пятое места.

    Политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов назвал использование ИИ в электоральном прогнозировании перспективным инструментом для аналитиков. «По основному тренду – сохранению значительного преимущества ЕР – прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ», – заявил он, добавив, что расхождения по остальным партиям дают материал для анализа устойчивости поддержки и влияния явки.

    По данным опроса ВЦИОМ от 4 сентября, у «Единой России» 37,2%, тогда как суммарный показатель четырех парламентских конкурентов составляет 37,1%, а отрыв от ближайшего соперника достигает 25,6 процентного пункта. Усредненный по диапазонам прогноз четырех нейросетей дает партии 51,1% голосов и 310–340 мандатов, то есть примерно 69–76% состава Госдумы. Листратов подчеркнул, что важно различать рейтинг среди всех опрошенных и прогноз итогового голосования, совпадение в оценке лидерства не означает буквального совпадения процентов.

    Говоря о партии «Новые люди», эксперт счел объяснимым разрыв между прогнозом нейросетей в 8,9% и оценкой ВЦИОМ в 11,5%. Он указал, что часть поддержки носит характер «рейтинга ожиданий» или «хайпового процента», который еще предстоит превратить в реальные голоса, а ядро партии, по его мнению, только формируется.

    Политолог Антон Хащенко согласился, что выводы ИИ в целом совпадают с оценками экспертного сообщества по расстановке сил и возможным процентам партий. Он отметил, что все нейросети, включая три иностранные, показывают схожий расклад, что снижает сомнения в их ангажированности. По словам Хащенко, модели учитывают не только социологию, но и потенциал партий по мобилизации сторонников, уровень поддержки со стороны власти, экспертные оценки и другие параметры, на основе которых и формируется прогноз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВЦИОМ ожидал на выборах в Госдуму поддержку «Единой России» на уровне 51–53% и прохождение в парламент четырех партий.

    Социологи предсказывали победу «Единой России» при явке свыше 50% и борьбу ЛДПР с «Новыми людьми» за третье место при сохранении второго места за КПРФ.

    Эксперты указывали, что в выборах 2026 года смогут участвовать около 113 млн россиян, а жители новых регионов России впервые будут голосовать на выборах депутатов Госдумы.

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    9 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Болилая: «Единая Россия» выступает за расширение доступности лекарств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член экспертного совета «Единой России» Людмила Болилая заявила о необходимости гарантировать пациентам с редкими заболеваниями бесперебойный доступ к жизненно важным медикаментам.

    Особое внимание следует уделять обеспечению терапии для людей с тяжелыми диагнозами, подчеркивается в сообщении на сайте «Единой России». Риски прерывания лечения из-за бюрократических проволочек должны быть сведены к нулю.

    «Для тех, кто уже проходит курс, порядок получения медикаментов в такой ситуации должен быть понятным и гарантированным. Принцип здесь очевиден: административные процедуры не могут становиться препятствием для лечения», – акцентировала Болилая.

    Она также добавила, что исключение препарата из государственного реестра недопустимо при отсутствии доступных аналогов. Подобные решения могут поставить под угрозу здоровье людей, которые напрямую зависят от конкретной терапии.

    Напомним, Минздрав России предложил новый порядок ввоза незарегистрированных препаратов по жизненным показаниям.

    Специальная комиссия ведомства рекомендовала расширить перечень жизненно необходимых лекарств пятью новыми медикаментами.

    Партия «Единая Россия» выступила за упрощение процедур ввоза препаратов для лечения редких заболеваний.

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    11 сентября 2026, 16:32 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за развитие подходов к строительству соцобъектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев предложил фиксировать обязательства застройщиков по строительству социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой фиксировать обязательства строительных компаний по возведению социальных объектов на начальном этапе комплексного развития территорий, сообщается на сайте партии. Якушев пояснил, что такой механизм позволит обновлять городские пространства и одновременно обеспечивать их необходимой инфраструктурой.

    «Опыт показывает, что это эффективно работает на практике. Ключевой вопрос здесь – экономика проекта. Социальные обязательства нужно определять еще на старте КРТ и заранее учитывать в финансовой модели», – подчеркнул политик. Он добавил, что застройщик должен четко понимать объем необходимых инвестиций, а муниципалитет – сроки сдачи объектов.

    В рамках каждого проекта предлагается формировать конкретный список объектов с указанием сроков строительства и порядка их передачи городу. По мнению Якушева, это создаст строгие критерии для всех участников процесса, а жителям даст уверенность в появлении нужной инфраструктуры вместе с новым жильем. Инициатива продолжает логику Народной программы партии.

    Ранее депутат Госдумы Александр Сидякин рассказал о планах партии по дальнейшему развитию городов.

    Месяцем ранее Владимир Якушев сообщил о подготовке правовой базы для применения мастер-планов населенных пунктов.

    Весной секретарь Генсовета «Единой России» заявил о качественном улучшении строительства новых районов благодаря закону о комплексном развитии территорий.

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    10 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    В России заработали новые правила помощи людям с зависимостями

    Минздрав: В России заработали новые правила помощи людям с зависимостями

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября в России вступили в силу обновленные правила оказания медицинской помощи по профилю психиатрии и наркологии, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

    По словам Салагая, нововведение включает в себя ряд важных изменений для пациентов, передает РИА «Новости». «В 2026 году, с 1 сентября, собственно говоря, у нас начал действовать новый порядок медицинской помощи по профилю психиатрии и наркологии. Это важно, потому что этот порядок содержит в себе ряд новелл», – заявил он во время пресс-конференции в Москве.

    Замглавы ведомства пояснил, что теперь медицинские работники будут проводить профилактическое консультирование граждан, имеющих проблемы, связанные с образом жизни, и тех, у кого подозревают наркологические расстройства. Кроме того, предусмотрена работа с семьями пациентов.

    Также, по словам чиновника, стало доступным мотивационное консультирование людей с наркологическими проблемами и патологическим влечением к азартным играм. Эта мера направлена на то, чтобы побудить пациентов к прохождению диспансерного наблюдения и последующей реабилитации.

    В начале сентября в России заработал механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх.

    Российские психологи заявили о стремительном росте детской лудомании из-за увлечения виртуальными лутбоксами.

    Ранее Министерство здравоохранения утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний с увеличенным числом сеансов психотерапии.

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    9 сентября 2026, 11:01 • Новости дня
    Кузнецова сообщила о развитии региональной поддержки семей «Единой Россией»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что «Единая Россия» будет развивать региональные меры поддержки семей с детьми.

    На дебатах на телеканале «Россия-24» она отметила, что просемейные обязательства государства закреплены народной программой партии и уже реализуются в субъектах России, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам Анны Кузнецовой, ключевая задача – выстроить систему проактивной помощи и не допускать финансовой нуждаемости семей. «Первое, что нужно делать, – это не допускать нуждаемости семей, а для этого необходимо отменить соответствующий критерий». Она подчеркнула, что этого уже добились в 49 регионах страны.

    Еще одной важной мерой поддержки она назвала материнский капитал. Кузнецова напомнила, что партия поддержала решение президента о продлении программы и быстро его реализовала, на маткапитал заложено около 2 млрд рублей.

    Она добавила, что материнский капитал проиндексирован и сейчас может достигать 960 тыс. рублей, а регионы вместе с партией прорабатывают возможность использовать эти средства, в том числе для приобретения автомобиля, чтобы рождение каждого следующего ребенка повышало благополучие семьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова рассказала о главенстве темы поддержки семей с детьми в обращениях россиян при подготовке новой народной программы «Единой России».

    Руководитель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова заявила о масштабировании партией «Единая Россия» поддержки семей и создании бесшовной системы помощи в проактивном режиме.


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    9 сентября 2026, 13:54 • Новости дня
    Головин: Поддержка отечественного автопрома – приоритет «Единой России»

    Партия «Единая Россия» продолжит оказывать всестороннюю поддержку стратегическим предприятиям отечественного автопрома, включая Ульяновский автомобильный завод, заявил член высшего совета партии «Единая Россия», Герой России Владислав Головин.

    Головин встретился с коллективом Ульяновского автомобильного завода, сообщается на сайте ЕР.

    Он подчеркнул, что содействие проектам локализации производства автомобилей остается одним из приоритетов Народной программы политического объединения.

    «Ульяновский автомобильный завод – это не просто предприятие, а один из символов отечественного автопрома, пример того, как можно сохранять и развивать производство даже в самых сложных для страны условиях», – заявил политик в ходе беседы с работниками автозавода.

    Герой России обратил внимание на то, что прямые государственные субсидии позволяют заводу снижать издержки, внедрять новые технологии и заменять импортные детали российскими аналогами. Спрос на продукцию УАЗ поддерживается льготным автокредитованием и регулярными госзакупками для спецслужб, скорой помощи и силовых структур.

    Особую признательность Головин выразил специалистам, которые занимаются адаптацией техники для нужд специальной военной операции. По его словам, такой труд является ярким примером истинного патриотизма. При системной поддержке УАЗ продолжит наращивать производственные мощности и обеспечивать новые рабочие места, заключил он.

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    10 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин обратил внимание на нехватку врачей в Псковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым отметил проблему нехватки медицинских кадров в регионе.

    Путин провел встречу с руководителем Псковской области, сообщается на сайте Кремля. Ведерников доложил о социально-экономическом развитии области и рассказал об успехах в сфере здравоохранения. «Врачей не хватает», – обратил внимание Путин.

    Губернатор согласился с замечанием главы государства. Он подчеркнул, что властям удалось снизить дефицит медицинских работников с 52% до 36%, поэтому проблема стоит уже не так остро. Руководитель области добавил, что правительство понимает поставленную задачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о позитивных результатах решения кадровых проблем в медицине.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также доложил главе государства о серьезной нехватке врачей первой категории. До этого президент России указал на недостаток медицинских специалистов в Ростовской области.

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    10 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    В Туле открылся Центр высокотехнологичного протезирования для ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Туле начал работу девятый региональный Центр инноваций в травматологии и ортопедии, созданный при поддержке госкорпорации «Ростех» и фонда «Защитники Отечества».

    Учреждение площадью более 1,4 тыс. квадратных метров будет работать по принципу полного цикла, от консультаций до изготовления индивидуальных протезов и реабилитации ветеранов СВО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Открытие филиала центра в Туле – это еще один важный шаг к тому, чтобы современные технологии протезирования и комплексная реабилитация были доступны ветеранам СВО как можно ближе к дому. Наша задача – не просто помочь человеку получить протез, а создать все условия для его полноценного восстановления, возвращения к активной жизни, спорту и новым достижениям», – сказала статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что практически все этапы производства и сборки протезов сосредоточены в новом центре, что сократит сроки оказания помощи. Мощность собственного производственного цеха составляет 700 изделий в год. В центре оборудованы залы обучения ходьбе, кабинеты механотерапии, эрготерапии, ЛФК и физиотерапии.

    Заместитель генерального директора Ростеха Максим Выборных сообщил, что всего планируется открыть 25 подобных центров. Помощь в тульском филиале смогут получать жители Тульской, Рязанской, Орловской и Калужской областей. Особое внимание уделяется возвращению ветеранов к занятиям спортом в рамках программы «Реабилитация через спорт».

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил расширить поддержку фонда «Защитники Отечества».

    Осенью прошлого года руководство организации решило включить в перечень мер помощи ветеранам спецоперации передовые технологии протезирования.

    К середине прошлого года Центр инновационных технологий в ортопедии Ростеха изготовил шесть тысяч современных протезов для военнослужащих.

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    11 сентября 2026, 13:32 • Новости дня
    Минздрав отчитался о закупке вакцины от гриппа

    Мурашко сообщил о закупке свыше 56 млн доз вакцины от гриппа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки вакцин от гриппа в регионы уже активно идут, за счет федерального бюджета закуплено свыше 56 млн доз, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Поставки вакцин от гриппа в российские регионы уже активно осуществляются, передает ТАСС. За счет средств федерального бюджета приобретено свыше 56 млн доз препарата.

    «Сегодня идут активные поставки вакцин для профилактики гриппа в регионы в рамках национального календаря прививок. Всего мы за счет средств федерального бюджета закупили более 56 млн доз вакцин. Дополнительные объемы закупаются работодателями и регионами», – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Глава ведомства сообщил об этом в ходе заседания оперативного штаба министерства. Мероприятие с участием представителей субъектов страны было посвящено вопросам подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2026–2027 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о полной замене состава вакцин от гриппа в предстоящем сезоне.

    Руководитель ведомства предупредила граждан о риске распространения гонконгского и свиного штаммов.

    При этом академик РАН Геннадий Онищенко спрогнозировал отсутствие масштабной вспышки заболевания благодаря обновлению препаратов.

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    10 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    «Единая Россия» анонсировала создание полигона для обучения волонтеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» создаст в Нижнем Новгороде учебно-тренировочный полигон для подготовки добровольцев к работе в зоне чрезвычайных ситуаций.

    Регион стал одним из 15 пилотных субъектов, где пройдет обучение волонтеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Одной из площадок станет Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. На базе спасательного отряда «Приволжский» состоятся занятия по первой помощи, поисково-спасательным работам, эвакуации населения и использованию спецтехники.

    «Полигон – это место, где можно пробовать, ошибаться и осваивать новые навыки, не отвлекаясь на обучение в процессе работы», – отметил сенатор Игорь Кастюкевич. Он добавил, что центр позволит создать базу для формирования многопрофильных специалистов.

    Основная задача проекта заключается в отработке сценариев реагирования на ЧС, включая последствия падения взрывчатых веществ и применения беспилотников. Депутат заксобрания региона Василий Суханов уверен, что взаимодействие со специалистами даст активистам базовые знания в различных сферах.

    В программу обучения войдут организация лагеря, установка связи, работа в зоне разрушений и минная безопасность. Ключевым принципом станет привлечение профильных инструкторов МЧС, медработников и специалистов коммунальных служб.

    Ранее партия «Единая Россия» запустила в 15 регионах страны специализированные полигоны для обучения волонтеров действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Волонтерский лагерь «Единой России» «Курский рубеж» отметил первую годовщину своей работы в приграничных районах.

    В прошлом году партия инициировала открытие волонтерских центров в регионах с высоким риском возникновения ЧС.

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    11 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Роспотребнадзор спрогнозировал интенсивность эпидсезона гриппа и ОРВИ

    Роспотребнадзор: Эпидсезон гриппа и ОРВИ этого года будет сопоставим с прошлыми

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Грядущий эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ будет сопоставим по интенсивности с прошлыми годами, когда доминировал вирус свиного гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Интенсивность предстоящего эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу будет сопоставима с показателями сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A(H1N1)pdm09, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что целевой показатель охвата населения профилактической вакцинацией должен составить не менее 50-55%.

    Эпидемиологи отметили, что штамм свиного гриппа способен вызывать более тяжелое течение заболевания, особенно среди групп риска. В связи с этим нужно вакцинировать не менее 75% уязвимых категорий граждан. Особенностью предстоящего сезона станет полное обновление состава вакцин по рекомендации ВОЗ.

    В регионы планируется поставить свыше 56 млн доз вакцины против гриппа. Для традиционных препаратов и вакцин на клеточных культурах предусмотрены разные наборы референсных антигенов. Успешная профилактика опирается на эффективную систему диагностики, включающую высокочувствительные отечественные тест-системы.

    На заседании коллегии под председательством главы Роспотребнадзора Анны Поповой также обсуждался мониторинг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N1). С начала 2024 года исследовано около 107 тыс. проб, генетический материал вируса не обнаружен. Подводя итог заседания, руководство ведомства заявило, что готово к оперативному выявлению любых респираторных угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о закупке более 56 млн доз вакцины от гриппа.

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала полную замену всех трех компонентов в препаратах. Также руководитель ведомства предупредила о риске распространения новых вариантов гонконгского и свиного гриппа.

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    11 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Владислав Головин: «Единая Россия» расширит программу «Земский учитель»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки молодых педагогов в закрытых городах и моногородах.

    Член Высшего совета партии «Единая Россия» и Герой России Владислав Головин заявил о планах по развитию системы трудоустройства молодых специалистов, сообщается на сайте партии. На встрече со студентами и преподавателями Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова он обсудил вопросы профессионального становления и роли наставника в педагогике.

    «Наша задача – обеспечить выпускников достойной работой по специальности и создать условия для их профессионального роста. Необходимо предоставить возможность быстрого и буквально бесшовного выхода молодых специалистов на работу по выбранной профессии после окончания обучения», – подчеркнул Головин. Он также рассказал о расширении сервисов платформы «Работа России» и развитии целевого набора от крупных работодателей.

    Парламентарий назвал педагогику одной из стратегически важных для страны профессий. По его словам, программа «Земский учитель» будет расширена, в нее включат образовательные организации закрытых административно-территориальных образований и моногородов. Это даст молодым специалистам возможность получить бесценный опыт и воспользоваться государственными мерами поддержки.

    Народная программа партии также предусматривает шаги по повышению престижа профессии учителя, развитию системы наставничества и созданию условий для профессионального роста педагогов, заключил Головин.

    Ранее Владислав Головин сообщил о намерении партии поддерживать молодежь на старте карьеры.

    «Единая Россия» включила в свою народную программу конкретные меры по повышению доходов преподавателей.

    Минпросвещения подготовило проект об увеличении выплат по программе «Земский учитель» в приграничных регионах.

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    11 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Вспышка вызванной мексиканским салатом «взрывной» диареи закончилась в США

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах завершилась масштабная вспышка циклоспороза, вызванная зараженным салатом айсберг из Мексики, из-за которой госпитализировали более тысячи человек, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

    CDC объявили о завершении вспышки циклоспороза, вызванной зараженным мексиканским салатом айсберг, передает РИА «Новости». «Вспышка закончена», – говорится в заявлении американского ведомства.

    Ранее сообщалось, что в стране выявили около 20 тыс. случаев заболевания, сопровождавшегося тяжелой диареей. Более тысячи заразившихся потребовалась госпитализация.

    Циклоспороз передается через загрязненные свежие фрукты и овощи, но обычно не угрожает жизни и лечится антибиотиками. Представители университета Тафтса отметили, что распространению инфекции летом способствуют теплая погода и обилие импортных овощей.

    Эксперты также предположили, что резкий рост числа заболевших в 2026 году связан с ослаблением американской системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе число заразившихся циклоспорозом в американском штате Мичиган достигло 12,4 тысячи человек.

    Местные санитарные власти назвали вероятным источником массовой вспышки инфекции салат-латук.

    Доцент школы нутрициологии университета Тафтса Тэйлор Уоллес предупредил о риске распространения опасного заболевания за пределы США из-за экспорта продуктов.

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