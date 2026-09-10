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    10 сентября 2026, 23:44 • Новости дня

    Несколько учеников школы на Кубани госпитализированы из-за массового отравления

    СК возбудил уголовное дело после массового отравления школьников на Кубани

    Tекст: Антон Антонов

    После массового отравления в Каневском районе госпитализировали несколько школьников, их жизни ничего не угрожает, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ведомство в «Максе».

    По данным следствия, учащиеся одной из школ в станице Каневской обратились в больницу с симптомами отравления. Несколько детей были госпитализированы, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет.

    На месте происшествия следователи провели осмотр. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

    Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщает в «Максе», что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы начато эпидемиологическое расследование. Организовано проведение дезинфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура начала проверку после отравления детей в школе Краснодарского края.

    Отравление произошло в МАОУ СОШ №6.

    10 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов, обеспечив возможность пребывания в них детей до восьми вечера, сообщила руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

    Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

    «Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

    Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

    Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

    Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

    В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.

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    8 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Французские ученые нашли математическую формулу любви

    Ученые университета Лиона описали любовь при помощи математических уравнений

    Французские ученые нашли математическую формулу любви
    @ Stephen Chung/ZUMA Press/Global Look Press

    Развитие романтических отношений может подчиняться определенным математическим закономерностям. Специальные модели позволяют оценить, насколько устойчивой окажется связь между партнерами после конфликтов, стресса и других жизненных испытаний, установили ученые университета Клода Бернара Лион 1.

    Ученые рассматривают романтические отношения как динамическую систему, состояние которой меняется под влиянием времени, эмоциональных реакций партнеров и внешних обстоятельств. При помощи уравнений исследователи пытаются понять, почему одни союзы выдерживают серьезные испытания, а другие постепенно распадаются, сообщает ScienceDaily.

    Изначально некоторые из применяемых сегодня принципов использовались при изучении численности животных. В частности, речь идет о мальтузианских моделях, уравнениях «хищник — жертва» и эффекте Олли. Последний описывает критическую границу, ниже которой популяции становится значительно сложнее выживать и восстанавливаться.

    По мнению ученых, похожий порог существует и в отношениях. Он отражает минимальный уровень прочности эмоциональной связи, необходимый для сохранения союза. Если чувства опускаются ниже этой отметки и долго остаются на таком уровне, математическая модель показывает движение пары к расставанию.

    При этом исследователи не ставят перед собой задачу определить, в кого именно влюбится человек. Их интересует, почему некоторые пары сохраняют устойчивость после неизбежных жизненных потрясений, тогда как другие постепенно отдаляются друг от друга.

    Значительный вклад в математическое изучение отношений внес психолог Джон Готтман, известный как «Доктор Любовь». Он кодировал общение партнеров и представлял результаты наблюдений в виде графиков, позволявших оценивать вероятное развитие отношений.

    Современные модели учитывают и отсроченные эмоциональные реакции. Во время ссоры люди не всегда отвечают друг другу немедленно: пауза может как снизить напряжение, так и усугубить конфликт. Поэтому решающим фактором ученые считают не само наличие разногласий, а способность партнеров после них возвращаться к эмоциональному равновесию.

    Исследователи выделяют три основные силы, влияющие на долговечность союза: взаимное притяжение, естественное ослабление чувств с течением времени и эмоциональную реакцию каждого человека на поведение партнера. Их сочетание определяет, насколько успешно пара сможет преодолевать стресс, болезни, финансовые проблемы, рабочие нагрузки и трудности, связанные с воспитанием детей.

    В дальнейшем математические модели могут объединить с искусственным интеллектом. Такая система сможет заранее замечать движение отношений к критической точке и предупреждать партнеров о возникающей опасности. Ученые сравнивают эту технологию с навигатором, который показывает текущее положение, направление движения и предлагает варианты маршрута.

    Вместе с тем они признают ограничения этого подхода. Большинство моделей построено на наблюдениях за отношениями в западных странах, тогда как на поведение людей также влияют культура, религия, материальное положение и принадлежность к определенному поколению.

    Кроме того, человеческие поступки невозможно полностью описать уравнениями. Люди способны менять привычки, обращаться за психологической помощью и сознательно укреплять отношения. Поэтому математические расчеты показывают лишь общие тенденции, но не определяют неизбежное будущее пары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежские социологи выяснили влияние генетических особенностей на стабильность личной жизни. Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал разницу в возрасте партнеров одной из многих переменных сложной системы отношений. Турецкие исследователи обнаружили связь между прошлым опытом измен и риском повторного предательства.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза выявили в России

    Tекст: Катерина Туманова

    В России зафиксировали случаи заражения штаммом туберкулеза EurA1.1, который отличается высокой устойчивостью к антибиотикам и ранее считался распространенным преимущественно в Белоруссии.

    Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза EurA1.1, который изначально считался преимущественно белорусским, зафиксирован в России, передает журнал Antimicrobials and Resistance. Открыт он был в 2006 году.

    Проведенный учеными анализ геномных вариантов выявил широко распространенную устойчивость штамма к ключевым антибиотикам первого и второго ряда, а также появление устойчивости к новым терапевтическим средствам, таким как бедаквилин и линезолид.

    «Кроме того, были выявлены мутации в ключевых генах репарации ДНК, ранее связанных с гипермутабельным фенотипом, и, что вызывает беспокойство, эволюционный анализ выявил трансграничные геномные индикаторы родства между изолятами EurA1.1, собранными за пределами Беларуси, и другими странами Евразии, такими как Германия, Украина, Молдова, Россия и Грузия», – сказано в статье.

    Ученые из Городского университета Дублина проанализировали распространение опасного возбудителя по миру. Оказалось, что кроме Белоруссии, источники штамма были выявлены в других геолокациях.

    Помимо Белоруссии, возбудитель обнаружен в Германии (17,18%), на Украине (16,77%), в Грузии (11,67%), России (6,42%) и Молдавии (4,06%). Кроме того, следы штамма обнаружены в США, Иране, Австралии, Ботсване.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России снизилась смертность от рака, туберкулеза и ВИЧ. Министр Мурашко заявил о рекордном снижении заболеваемости туберкулезом. Кальян назвали рассадником туберкулеза.

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    9 сентября 2026, 05:20 • Новости дня
    Врач назвал неочевидные причины повышения уровня холестерина

    Наследственность и стресс могут влиять на рост холестерина

    Tекст: Катерина Туманова

    Врач функциональной диагностики Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров назвал неочевидные причины повышения холестерина в крови, отметив влияние наследственности, стресса и сопутствующих заболеваний даже у людей с нормальным весом.

    Сонгуров пояснил, что наследственность, хронический стресс, а также прием некоторых препаратов способны спровоцировать проблему.

    «Повышенный холестерин далеко не всегда связан с лишним весом или употреблением жирной пищи. Около 20–30% холестерина поступает с пищей, а примерно 70–80% организм синтезирует сам, главным образом в печени. Так что высокий уровень ЛПНП вполне может быть и у человека, который нормально питается и не имеет лишнего веса», – рассказал он РИА «Новости».

    Медик добавил, что при семейной гиперхолестеринемии (повышенном холестерине) показатели могут оставаться высокими независимо от рациона. На уровень холестерина также влияют возраст, физическая активность, особенности обмена веществ и курение.

    Сонгуров подчеркнул, что иногда отклонения возникают из-за гипотиреоза, сахарного диабета, болезней печени и почек. При неожиданно высоких результатах анализов следует исключить вторичные причины, так как нормальный вес и здоровое питание не гарантируют идеальных показателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач рассказал о способе растворить опасные холестериновые бляшки. Доктор назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца. Бокерия заявил, что бляшки в сосудах появляются от курения и злоупотребления алкоголем.

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    8 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Семья с двумя детьми погибла в ДТП в Ставропольском крае

    Tекст: Антон Антонов

    В результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоалександровском округе погибли четыре человека, сообщает прокуратура Ставропольского края.

    Вечером 7 сентября на 11-м километре автодороги Новоалександровск – Кропоткин в районе поселка Южный столкнулись два легковых автомобиля, сообщает прокуратура в «Максе».

    «В результате погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка. Есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

    Прокуратура Новоалександровского района начала проверку по факту ДТП. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. Работу экстренных служб и правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности районного прокурора Алексей Ломоносов.

    «В одной из легковушек была семья: муж, жена и, как оказалось, две девочки. Одна из них пяти лет, а второй 16», – сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при столкновении автобуса и грузовика на Ставрополье погибли пять человек.

    В июне жертвами тяжелой автомобильной аварии в Минераловодском округе региона стали четверо граждан.

    В январе встречное столкновение двух легковых машин в Шпаковском округе унесло жизни четырех человек.

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    9 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    Академик РАН оценил опасность устойчивого к антибиотикам штамма туберкулеза

    Иммунолог Зверев назвал преждевременными выводы об опасности штамма туберкулеза EurA1.1

    Академик РАН оценил опасность устойчивого к антибиотикам штамма туберкулеза
    @ Lantyukhov Sergey/news.ruGlobal Look Press

    Устойчивый к антибиотикам штамм туберкулеза действительно осложнит лечение и потребует поиска новых препаратов, однако поднимать панику не стоит, а его реальную опасность покажет наблюдение за тем, насколько широко он успел распространиться, сказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление в России штамма EurA1.1.

    В России зафиксировали случаи заражения опасным штаммом туберкулеза EurA1.1. Он отличается высокой устойчивостью к антибиотикам первого и второго ряда, а также к современным препаратам. Ирландские уже ученые выявили трансграничное распространение штамма между странами Евразии, зафиксировав его в Украине, Германии, Грузии, Молдавии, а также в США, Иране, Австралии и Ботсване. На Россию, по данным исследователей, приходится около 6,42% случаев.

    «Врачи говорят, что антибиотики хуже работают против него, но все же еще работают, и у медиков по-прежнему есть средства борьбы с заболеванием. Его опасность зависит от того, где и как он успел распространиться, поэтому насколько страшна ситуация, пока точно не скажет никто, ведь важно и количество случаев заражения, и условия. Раз он устойчив к существующим противотуберкулезным препаратам, значит, будут проблемы с лечением, придется подбирать какие-то новые средства, что-то изобретать и думать. Многое зависит и от того, в какую категорию людей он попал», – говорит Зверев.

    По словам академика, если штамм попал просто в популяцию, случиться может всякое, но быстрого распространения он не ожидает. Иначе ситуация будет развиваться в тюрьмах и других местах, где сосредоточены носители микобактерии туберкулеза и уже заболевшие люди. Там устойчивый к антибиотикам возбудитель за счет своего преимущества способен распространиться очень быстро.

    «Думаю, сейчас за ним будут следить специалисты, посмотрят, как и где он себя проявляет, насколько широко проник в нашу страну. Будут искать и новые пути лечения. Панику поднимать не нужно, надо просто за ним наблюдать. Пока же делать однозначные выводы рано, важно дождаться данных о числе заражений и условиях распространения», – заключил Зверев.

    Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что появление устойчивого к лекарствам штамма EurA1.1 в России не приведет к катастрофическим последствиям. Он напомнил, что большинство возбудителей туберкулеза уже устойчивы к антибиотикам, а само заболевание остается хронической бактериальной инфекцией, которая поддается лечению.

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    8 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Башкирии стартовал турнир памяти легенды бокса Новицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    В башкирском городе Октябрьский открылся четырехдневный турнир по боксу для юных спортсменов со всей республики памяти Владислава Новицкого, возглавлявшего местную Федерацию бокса с 2004 по 2021 год.

    «К сожалению, Владислав Николаевич рано ушел, но его дела послужили мощному развитию бокса в нашем городе», – приводит портал «Ufa1» слова открывавшего турнир мэра Октябрьского Алексея Пальчинского.

    Многие спортсмены вспоминают Новицкого как выдающегося, вдохновляющего организатора. Он вывел бокс в Октябрьском на новый уровень. Под его руководством боксеры из этого города занимали высокие места на национальных и международных первенствах. В 2008 году Леонид Костылев завоевал золотую медаль чемпионата Европы.

    Олимпийский чемпион Александр Лебзяк выразил уверенность, что турнир пройдет на высшем уровне, и пригласил ребят в свою академию для обмена опытом. Соревнования продлятся до 11 сентября.

    Впервые турнир памяти Владислава Новицкого прошел в Октябрьском в 2020 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уже состоявшийся боксер из России Артем Сусленков завоевал титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Боксер Мурат Гассиев нокаутом защитил титул чемпиона WBA. Боксер Тим Цзю победил бывшего чемпиона мира Спенса в Сиднее.

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    8 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ребенок выжил после падения из окна девятого этажа в ХМАО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже и был экстренно госпитализирован с травмами, сообщили в прокуратуре ХМАО.

    Инцидент произошел в городе Мегионе, сообщили в надзорном ведомстве. Пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

    «Прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка из окна. По предварительным данным, полуторагодовалый мальчик выпал из окна девятого этажа многоквартирного дома в городе Мегионе», – говорится в сообщении прокуратуры ХМАО в Max.

    Правоохранители планируют оценить соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних. Также будут проверены действия родителей и выполнение ими обязанностей по воспитанию малыша, после чего будут приняты соответствующие меры реагирования.

    В конце августа двухлетний мальчик выжил после падения из окна третьего этажа в Саратове.

    В тот же день трехлетний ребенок погиб при падении с высоты четвертого этажа в Тульской области.

    В мае пятилетний москвич выпал из окна девятого этажа.

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    8 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Макрон обратился к главе ЕК фон дер Ляйен с инициативой запретить детям соцсети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с инициативой запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет на уровне ЕС.

    Глава государства призвал главу Еврокомиссии принять «общеевропейский законодательный акт» для защиты всех детей в Евросоюзе. В своем обращении Макрон подчеркнул необходимость оперативных действий профильных служб для подготовки документа, передает France24 со ссылкой на AFP.

    Французский закон об аналогичном запрете был отклонен Конституционным советом Франции в августе – судьи посчитали его несоразмерным ограничением свободы выражения мнений подростков. Тем не менее Макрон намерен осенью представить пересмотренный национальный законопроект, который учтет европейское право и Конституцию Франции, и попросил Еврокомиссию оперативно подключить экспертов к его рассмотрению.

    «Сегодня становится необходимым пойти дальше и гармонизировать новым европейским актом запрет доступа к платформам социальных сетей для лиц младше 15 лет», – написал Макрон в письме. Он также отметил, что проверка возраста должна строиться на надежных национальных и европейских решениях с соблюдением норм защиты частной жизни.

    Макрон предложил, чтобы будущий документ ограничивал функции, вызывающие зависимость, и вводил стандарты безопасности по умолчанию, включая лимиты на время использования соцсетей.

    Ранее, в июле, фон дер Ляйен обещала представить предложения «после лета» и говорила о постепенном доступе к соцсетям для разных возрастных групп – эта позиция ближе к рекомендации экспертного комитета ЕС о запрете для детей младше 13 лет и более мягких ограничениях для подростков 13–18 лет.

    Макрон, сделавший эту инициативу одним из главных приоритетов второго президентского срока, надеется, что запрет заработает во Франции до его ухода с поста весной. Ему предстоит убедить Конституционный совет, что новые ограничения будут «лучше определены и урегулированы», чем отклоненная ранее версия закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французские парламентарии одобрили закон об ограничении доступа к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет.

    В 2025 году Испания, Франция и Греция призвали Еврокомиссию ввести минимальный возраст для пользователей соцсетей на уровне всего Евросоюза.

    Издание Euractiv сообщило о планах Еврокомиссии объявить о мерах по ограничению доступа несовершеннолетних к соцсетям во время выступления фон дер Ляйен в сентябре.

    Макрон еще в декабре 2025 года заявлял о намерении добиться запрета соцсетей для подростков до 15-16 лет до конца своего президентского срока.

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    8 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду в Калининграде

    Роспотребнадзор: Вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду в Калининграде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вспышка сальмонеллеза выявлена в одном из детских садов Калининграда, в результате чего заразились 12 воспитанников учреждения, сообщило управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

    Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции в калининградском детском саду № 76, сообщается на сайте ведомства. Девять заболевших малышей были госпитализированы в инфекционную больницу.

    «Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции, сальмонеллеза, среди детей разных групп в детском саду № 76 Калининграда. Общее количество пострадавших – 12 человек, из них девять госпитализированы в инфекционный стационар», – говорится в сообщении.

    Контрольно-надзорный орган оперативно начал эпидемиологическое расследование для выяснения причин группового заболевания. Специалисты взяли пробы для лабораторных исследований и провели обследование персонала учреждения. Анализы выполняет Центр гигиены и эпидемиологии.

    На время проведения противоэпидемических мероприятий работа детского сада временно приостановлена.

    В августе суд в Петербурге приговорил гендиректора компании к двум годам колонии за вспышку сальмонеллеза в частном детском саду.

    В июле на базе отдыха в Ставропольском крае этой инфекцией заразились 80 человек.

    Весной Роспотребнадзор из-за поставок некачественного мяса временно закрыл 47 дошкольных учреждений Петербурга и Ленинградской области.

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    10 сентября 2026, 06:59 • Новости дня
    Академик Онищенко призвал запретить школьные контрольные по четвергам

    Онищенко призвал запретить школьные контрольные по четвергам

    Tекст: Катерина Туманова

    Проведение проверочных работ в четвертый день недели следует исключить из-за резкого спада работоспособности школьников, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Мы исходим из научно обоснованных данных, у детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что максимальная активность и продуктивность учащихся обычно фиксируется в период с понедельника по среду. Поэтому данные физиологические особенности необходимо учитывать при составлении образовательных программ.

    «Исходя из этих особенностей, мы всегда рекомендовали и даже требовали, чтобы в школьных расписаниях для детей это учитывалось», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко предупредил о скором всплеске заболеваемости ОРВИ и назвал способы избежать осенней депрессии. Ветеринар назвала неожиданный способ улучшить оценки школьников.

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    10 сентября 2026, 04:49 • Новости дня
    Треть регионов России ввела крупные выплаты многодетным семьям

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти десятков российских субъектов утвердили крупные единовременные пособия для молодых родителей при рождении третьего ребенка в качестве дополнительной меры поддержки, говорится в региональных законах и нормативных актах.

    По данным на начало сентября 2026 года, 33 российских региона ввели единовременные выплаты молодым семьям при появлении третьего ребенка, передает РИА «Новости».

    Мера поддержки, составляющая 300 тыс. рублей и более, действует для родителей младше 36 лет и является дополнением к региональному материнскому капиталу.

    Самая крупная сумма предусмотрена в Псковской области, где в конце 2025 года выплату удвоили до 600 тыс. рублей. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях размер помощи составляет 350 тыс. рублей. В Тверской области за третьего ребенка платят 300 тыс., за четвертого – 400 тыс., а за пятого и последующих – 500 тыс. рублей.

    В других субъектах действуют альтернативные формы поддержки. В Москве выплачивают сумму, равную десяти прожиточным минимумам. В Астраханской области при одновременном рождении или усыновлении троих и более детей выдают по 100 тыс. рублей на каждого ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предложил продлить повышенные выплаты многодетным на Дальнем Востоке и поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных. Анонсированы новые правила ипотечных каникул для семей.

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    9 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Уголовное дело возбудили из-за вспышки сальмонеллеза в детсаду Калининграда

    СК: Уголовное дело возбудили из-за вспышки сальмонеллеза в детсаду Калининграда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи возбудили уголовное дело по факту массового заболевания детей сальмонеллезом в одном из дошкольных учреждений Калининграда, сообщили в СК по региону.

    Заболели 12 воспитанников, девять из них находятся в инфекционной больнице, уточняется в сообщении в канале ведомства в Max. «Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)», – говорится в публикации.

    Причиной проверки стали сообщения в СМИ и интернете об обращении детей к врачам с признаками острой кишечной инфекции. Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и изучают документацию.

    Работа детского сада приостановлена с 8 сентября. Следователи также проверяют поставщика питания в других дошкольных учреждениях региона, хотя там подобных случаев не выявлено. Расследование продолжается.

    Накануне управление Роспотребнадзора по Калининградской области сообщило о заражении сальмонеллезом 12 воспитанников местного детского сада.

    В середине августа следователи на Сахалине возбудили уголовное дело из-за массового отравления более 30 детей и воспитателей в дошкольном учреждении Корсакова.

    Месяцем ранее суд в Петербурге приговорил к двум годам колонии руководителя компании-поставщика питания за вспышку сальмонеллеза в частном детсаду.

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    10 сентября 2026, 03:45 • Новости дня
    Гинцбург исключил риск эпидемии нового штамма туберкулеза в России

    Гинцбург исключил риск эпидемии нового штамма туберкулеза

    Tекст: Катерина Туманова

    Научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург опроверг угрозу массового распространения опасного штамма инфекции благодаря эффективной работе российской фтизиатрической (диагностической) службы.

    «Россия успешно борется с туберкулезом благодаря фтизиатрической службе. Она налажена со времен СССР, это лучшая фтизиатрическая служба в мире, это совершенно очевидно. С большой долей вероятности можно сказать, что эпидемия туберкулеза не грозит», – сказал он ТАСС.

    Гинцбург добавил, что инфекция способна протекать скрыто. Однако современные медицинские технологии позволяют оперативно выявлять и изолировать пациентов даже с латентной формой, что полностью исключает риск масштабного заражения.

    Ранее появились сообщения о фиксации в России устойчивого к лекарствам варианта заболевания EurA1.1, о чем заявляли ирландские исследователи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко заявил, что новый штамм туберкулеза не грозит катастрофой. Иммунолог Зверев назвал преждевременными выводы об опасности штамма туберкулеза EurA1.1.



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    9 сентября 2026, 09:41 • Новости дня
    Банк России предупредил об особой уязвимости подростков перед мошенниками

    ЦБ: Подростки наиболее уязвимы перед мошенниками из-за нехватки опыта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне любого возраста могут попасть на уловки мошенников, однако подростки из-за небольшого финансового опыта особенно уязвимы перед ними, рассказали в пресс-службе Банка России.

    «На уловки мошенников попадают люди любого возраста, но подростки особенно уязвимы перед злоумышленниками», – говорится в сообщении пресс-службы Банка России, передает РИА «Новости».

    В Центробанке пояснили, что у молодежи еще не сформировался достаточный практический опыт использования банковских карт и других электронных платежных средств. Из-за этого несовершеннолетние часто не знают базовых правил финансовой безопасности при столкновении с аферистами.

    Регулятор также напомнил о действии закона, направленного на защиту детей от вовлечения в преступные схемы. Согласно документу, открытие банковских счетов несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей запрещено.

    Кроме того, финансовые организации обязаны уведомлять родителей о выдаче карты или доступе к онлайн-банку для их детей, а также информировать обо всех проводимых операциях, добавили в ЦБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России утвердил закон об обязательном согласии родителей на открытие банковских счетов подросткам.

    В мае МВД предупредило россиян о краже денег злоумышленниками через несовершеннолетних.

    Месяцем ранее эксперт по финансовой безопасности Сергей Щербаков призвал взрослых жестко ограничивать доступ детей к банковским приложениям.

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