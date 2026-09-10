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    10 сентября 2026, 21:28 • Новости дня

    Иранские военные уничтожили американский морской дрон в Ормузском проливе

    КСИР: Иранские военные уничтожили морской дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский разведывательный надводный беспилотник.

    Инцидент с аппаратом модели Saildrone произошел 10 сентября в акватории Ормузского пролива, заявили в КСИР, передает ТАСС. Представители элитных частей вооруженных сил Ирана подтвердили факт успешной атаки на технику США.

    «Береговая охрана КСИР поразила один из беспилотных морских аппаратов противника с бортовым номером 5838, типа Saildrone, в районе входа в стратегический пролив Ормуз, сорвав его агрессивную миссию», – подчеркивается в официальном заявлении.

    В конце августа иранские военные сбили американский беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.

    На следующий день боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в этом районе.

    В начале сентября американские вооруженные силы впервые нанесли удары по двум правительственным танкерам Ирана.

    9 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США

    TWZ: Захваченный Ираном подводный дрон США предназначен для разведки и разминирования

    Названо предназначение захваченного Ираном подводного дрона ВМС США
    @ IRGC/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные перехватили американский подводный беспилотник Dive-LD в районе Ормузского пролива, аппарат был поднят из воды практически неповрежденным. Иран неоднократно захватывал американскую военную технику для изучения новейших технологий.

    Иранские власти заявили о захвате неповрежденного подводного дрона Dive-LD недалеко от Ормузского пролива, передает The War Zone.

    Тегеран распространил кадры поднятия аппарата из воды, что стало первым известным случаем оперативного применения данной модели. Корпус стражей исламской революции сообщил о захвате «одной из самых современных, беспилотных и умных подводных лодок» в ходе сложной разведывательной операции.

    Представитель США подтвердил поломку подводного беспилотника более суток назад. По его словам, аппарат проводил разведку региональных вод в интересах текущих операций. Чиновник отметил, что дрон был старой моделью и не собирал секретные данные, а операции США в этом районе продолжаются.

    Крупный подводный аппарат Dive-LD имеет длину около 5,8 метра, диаметр около 1,2 метра и весит почти три тонны. Дрон способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и находиться в море около 10 дней. Аппарат разработан американской компанией Dive Technologies и предназначен для разведки, наблюдения и разминирования.

    Ранее американские чиновники заявляли об использовании подводных беспилотников для разминирования в районе Ормузского пролива. ВМС США активно применяют подобные системы для обеспечения безопасности судоходства и картографирования морского дна. Иранская сторона неоднократно захватывала иностранную военную технику для изучения и реверс-инжиниринга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные перехватили американский подводный аппарат Dive-LD у Ормузского пролива.

    В конце августа Корпус стражей исламской революции поразил разведывательный беспилотник США MQ-9 в этом же регионе.

    Весной американские военно-морские силы задействовали подводные дроны для очистки данной акватории от мин.

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    10 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    CBS: Иран повредил американские военные самолеты в Иордании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночного удара Ирана по авиабазе в Иордании, сообщают американские СМИ.

    Иранская атака на американскую авиабазу Муваффак Салти в Иордании привела к повреждениям нескольких военных самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    По этим данным, американский штурмовик A-10 Thunderbolt II лишился крыла в результате попадания. Около восьми истребителей F-15 получили незначительные повреждения, их уже вернули в строй. Для отражения атаки американская система противовоздушной обороны израсходовала более 30 ракет Patriot.

    Уточняется, что ночной удар стал ответом Ирана на атаку США по пяти иранским танкерам. Американские действия, в свою очередь, были предприняты после нападения Ирана на военный корабль ВМС США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом и захватили американский подводный беспилотник.

    До этого США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    9 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США

    NYT: Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады

    Власти Ирана сигнализируют о готовности к эскалации конфликта с Соединенными Штатами на фоне растущего экономического давления и усиления американской блокады нефтяного экспорта.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне растущих экономических проблем и опасений потери контроля над Ормузским проливом, передает The New York Times. Американская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть, что является главным источником доходов страны. В ответ на это Тегеран рассматривает эскалацию как основной рычаг давления на Соединенные Штаты.

    В минувшую субботу Иран заявил об атаке на два американских военных корабля с использованием баллистических ракет. В ответ силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. На следующий день главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отныне на любую агрессию против интересов и безопасности Ирана будет дан более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

    Вскоре секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи объявил о планах по созданию «запретной зоны» для судоходства в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что Иран намерен усилить военное противостояние, стремясь избежать полномасштабной войны, но рассчитывая на рост мировых цен на нефть. Иранские официальные лица выражают готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к диалогу, предпочитая стратегию экономического удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи пригрозил перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении американских ударов.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф допустил возобновление судоходства исключительно при соблюдении условий Тегерана.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    10 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном
    Трамп назвал новый срок окончания войны с Ираном
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп спрогнозировал завершение боевых действий с Тегераном сразу после осенних выборов в американский Конгресс, так как Иран, по его убеждению, старается повлиять на исход этих выборов.

    «Я думаю, что война закончится сразу после выборов, потому что они больше не могут терпеть. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы», – приводит Reuters его слова журналистам перед отъездом на Республиканский национальный съезд в Даллас.

    По мнению Трампа, Тегеран пытается повлиять на результаты голосования, но не сможет больше сопротивляться экономическому давлению со стороны США.

    Цены на нефть также снизятся сразу после выборов, заявил Трамп в среду, как только война закончится, признав при этом, что дипломатические переговоры с Ираном возможны, но нежелательны.

    «Да, переговоры возможны, но мы сейчас к этому не стремимся», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив. NYT сообщила о намерении Ирана усилить конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении ударов США.

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    8 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Росатом заявил о желании Ирана совместно строить новые блоки АЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Иран заинтересован в строительстве новых атомных энергоблоков совместно с Россией, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    «Желание у них есть, без сомнения», – сказал Лихачев, отвечая на вопрос о возможности сооружения совместно с «Росатомом» в Иране новых блоков АЭС.

    По его словам, в перспективе для реализации таких проектов еще потребуются новые контракты между сторонами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лихачев сообщил о поэтапном возвращении российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране.

    Весной Росатом заявил о возобновлении строительства второго энергоблока станции после паузы.

    Лихачев также сообщил о наличии подписанных договоренностей на строительство 17 новых атомных энергоблоков в шести странах мира.

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    9 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива
    Иран установил запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби объявил об установлении запретного района для навигации, требующего обязательного согласования маршрутов с Тегераном под угрозой жестких санкций.

    Иран ограничил свободное движение коммерческого транспорта в стратегически важном регионе, передает РИА «Новости».

    Теперь для пересечения акватории капитанам потребуется получать специальное разрешение от иранских властей.

    «Запретный район начинается от порта Чабахар вплоть до отдельных районов Оманского залива и Аравийского моря», – подчеркнул спикер Корпуса стражей исламской революции.

    Военные предупредили о серьезных последствиях для нарушителей новых правил. Любое судно, которое попытается пройти через указанный сектор без предварительного одобрения маршрута, столкнется с жесткими санкциями со стороны государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи анонсировал создание новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива.

    Утром 9 сентября Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами два американских эсминца.

    Несколькими днями ранее боевая авиация Соединенных Штатов нанесла удары по инфраструктуре иранских военных в этом регионе.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    10 сентября 2026, 00:09 • Новости дня
    Пакистан призвал Иран «обуздать хуситов из Йемена» из-за Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Пакистан направил от Саудовской Аравии предупреждение Ирану с требованием обуздать своих союзников-хуситов из Йемена после того, как они усилили нападения на королевство.

    «Предупреждение Пакистана в адрес Ирана имеет значительный вес в связи с его оборонным соглашением с Саудовской Аравией и Турцией», – передает Reuters.

    Во вторник 8 сентября хуситы нанесли удар по авиабазе в Хамис-Мушайте и нефтяной инфраструктуре в близлежащих городах, ранив 73 человека. Это одна из крупнейших атак на Саудовскую Аравию с начала американо-израильской войны против Ирана в феврале.

    Представитель хуситов Яхья Сари заявил в среду, что саудовские военные самолеты за последние 12 часов нанесли 54 авиаудара по различным провинциям Йемена, добавив, что они «не останутся без ответа и наказания».

    Министр обороны Пакистана Ходжа Асиф заявил, что нападения на Саудовскую Аравию могут привести к заключению соглашения о совместной безопасности с участием Эр-Рияда, Анкары и Исламабада.

    «Агрессия в отношении одной страны будет рассматриваться как агрессия в отношении всех трех стран», – заявил Асиф в эфире пакистанского телевидения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы в конце августа совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане.

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    9 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Панамский танкер с мазутом атакован у берегов Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В территориальных водах Ирака был нанесен удар по танкеру с мазутом, следовавшему под флагом Панамы, судно получило повреждения корпуса, сообщило иракское министерство транспорта.

    Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, подвергся атаке в территориальных водах Ирака, передает РИА «Новости». «Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару со стороны неустановленного источника, находясь в территориальных водах Ирака, в результате чего корпус судна получил повреждения», – цитирует Иракское агентство новостей сообщение министерства транспорта страны.

    Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута в воду не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские военные обстреляли судно под флагом Панамы у берегов Ирана.

    В июле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании зафиксировал происшествие с коммерческим танкером в Оманском заливе. А весной танкер под флагом Багамских Островов получил повреждения из-за взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр.

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    10 сентября 2026, 10:37 • Новости дня
    США дистанцировались от санкций союзников против Израиля

    Politico: Вашингтон не стал вмешиваться в санкции союзников против Израиля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белый дом решил не вмешиваться в политику союзников, которые ввели экономические ограничения против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Администрация президента США Дональда Трампа заняла выжидательную позицию в отношении санкций Британии, Франции и Канады против израильских поселений, пишет Politico. Вашингтон старается избегать публичных конфликтов с союзниками накануне промежуточных выборов.

    Американский чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил этот подход. «Нам не нужно ввязываться в каждую ссору между союзниками. Израиль может постоять за себя, и они это сделают», – заявил источник издания.

    Госсекретарь Марко Рубио накануне отметил, что США не планируют вводить собственные рестрикции, но и не стал осуждать действия партнеров. По словам экспертов, такая стратегия позволяет Белому дому сохранить баланс между поддержкой Израиля и недовольством политикой премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Сам Дональд Трамп уклонился от резких заявлений, пообещав лишь обсудить ситуацию с израильской стороной. При этом ряд республиканцев в Конгрессе уже выразили обеспокоенность действиями союзников и призвали ввести ответные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа не стала возражать против британских санкций в отношении израильских поселений.

    В конце августа сотни бывших израильских генералов потребовали от правительства остановить насилие поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от американского мирного плана подорвал доверие союзников к политике Вашингтона.

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    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

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    8 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии

    Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило во вторник, что провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военной базы в ответ на удары по Йемену.

    Шиитское движение «Ансар Алла» атаковало объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Удары стали ответом на бомбардировки Йемена.

    «В ответ на преступления противника мы провели масштабную специальную военную операцию, целью которой стали объекты компании Aramco в Абхе, Наджране, Джизане и экономической зоне, а также база в Хамис-Мушайте», – сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки баллистических ракет и беспилотников, которые нанесли значительный ущерб. Сариа подчеркнул, что эти действия стали реакцией на более чем 120 авиаударов по йеменской территории за последние три дня.

    Представитель движения добавил, что операции против саудовских объектов и мест скопления войск продолжатся до прекращения агрессии и снятия блокады с Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 августа йеменские повстанцы совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане. В начале августа военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по этому предприятию.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    8 сентября 2026, 22:57 • Новости дня
    Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

    Tasnim: США ударили ракетой по танкеру Ирана у острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в четырех милях (6,4 км) от острова Харк, сообщает информационное агентство Tasnim.

    «Небольшой иранский танкер подвергся ракетной атаке со стороны американских вооруженных сил в четырех милях от острова Харк. Судно было поражено снарядом в районе якорной стоянки у острова», – сказано в Telegram-канале агентства.

    Местные источники сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал. Проводится эвакуация экипажа танкера.

    Выясняются подробности о масштабах повреждений и деталях происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. Иран также решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру.

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