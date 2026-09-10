Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы

Tекст: Валерия Городецкая

Европейский рынок газа сейчас особенно чувствителен к росту спроса, перебоям поставок и конкуренции с Азией, передает «Интерфакс». «Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», – заявили в Газпроме.

Стоимость топлива на основных хабах превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, достигнув уровней кризиса декабря 2022 года. В компании предупреждают, что с приближением отопительного сезона возможности для восстановления запасов стремительно сокращаются. По данным Gas Infrastructure Europe, к 8 сентября хранилища были заполнены на 67,33%, что на 16,35 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

При этом нетто-закачка за последнюю неделю составила 276 млн кубометров в сутки, превысив среднее пятилетнее значение на 31,7%. Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире, общая мощность ее хранилищ составляет 109 млрд кубометров. Ожидается, что импорт сжиженного газа в сентябре 2026 года составит восемь млн тонн, снизившись на 8% в годовом выражении.

Погода на текущей неделе прогнозируется в пределах климатической нормы. Ветряная генерация, конкурирующая с газовыми ТЭЦ, с начала сентября обеспечивает 18% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в сентябре 2025 года этот показатель составлял 20%.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил проблемы с закачкой топлива в европейские подземные хранилища.

В начале сентября запасы газа в резервуарах Евросоюза упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

Немногим ранее представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.