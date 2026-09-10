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    10 сентября 2026, 20:40 • Новости дня

    Газпром предупредил о критической уязвимости газового рынка Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокие цены и медленное заполнение хранилищ создают серьезные риски для стабильного обеспечения газом европейских потребителей предстоящей зимой, заявили в Газпроме.

    Европейский рынок газа сейчас особенно чувствителен к росту спроса, перебоям поставок и конкуренции с Азией, передает «Интерфакс». «Высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов», – заявили в Газпроме.

    Стоимость топлива на основных хабах превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, достигнув уровней кризиса декабря 2022 года. В компании предупреждают, что с приближением отопительного сезона возможности для восстановления запасов стремительно сокращаются. По данным Gas Infrastructure Europe, к 8 сентября хранилища были заполнены на 67,33%, что на 16,35 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

    При этом нетто-закачка за последнюю неделю составила 276 млн кубометров в сутки, превысив среднее пятилетнее значение на 31,7%. Европа стала крупнейшим импортером СПГ в мире, общая мощность ее хранилищ составляет 109 млрд кубометров. Ожидается, что импорт сжиженного газа в сентябре 2026 года составит восемь млн тонн, снизившись на 8% в годовом выражении.

    Погода на текущей неделе прогнозируется в пределах климатической нормы. Ветряная генерация, конкурирующая с газовыми ТЭЦ, с начала сентября обеспечивает 18% потребностей региона в электроэнергии, тогда как в сентябре 2025 года этот показатель составлял 20%.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил проблемы с закачкой топлива в европейские подземные хранилища.

    В начале сентября запасы газа в резервуарах Евросоюза упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    Немногим ранее представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги

    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых общеевропейских налогов позволит сократить взносы стран в бюджет Европейского союза, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

    «Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

    Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

    Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сплотил лидеров пяти государств для радикального пересмотра европейского финансового плана.

    Власти в Берлине потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

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    9 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

    По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

    «Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

    В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

    Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    10 сентября 2026, 20:00 • Новости дня
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    Туск: Европа неконкурентоспособна при нынешних ценах на энергоносители
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Евросоюз не сможет конкурировать с США и Китаем при сохранении нынешнего уровня цен на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам встречи лидеров стран Вышеградской группы в Братиславе.

    Польский премьер предупредил, что государства «Вышеградской четверки» намерены блокировать инициативы стран ЕС и европейских институтов, способные привести к дальнейшему подорожанию электроэнергии в регионе, передает РИА «Новости».

    «Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах», – заявил Туск.

    В частности, Варшава выступает против изменений европейской системы торговли квотами на выбросы ETS, если они создадут риск дополнительного роста стоимости энергии. Туск подчеркнул, что Польша готова блокировать решения вне зависимости от того, какой именно механизм Евросоюза приведет к увеличению энергетических расходов.

    По его мнению, энергетические издержки уже становятся одним из ключевых препятствий для конкурентоспособности европейской экономики. Туск призвал ЕС отказаться от подхода, при котором Брюссель рассчитывает соперничать с крупнейшими мировыми экономиками, сохраняя нынешний уровень цен на энергию.

    «Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным», – заявил Туск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил о трехкратной переплате Европы за энергоресурсы.

    Ранее Еврокомиссия представила стратегию по снижению стоимости энергоносителей для повышения конкурентоспособности региона. Между тем сообщалось, что высокие тарифы на электричество уже спровоцировали угрозу деиндустриализации Польши.

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    8 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник днем биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, поднимаясь на 2,7% и превышая 904 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF, представляющему крупнейший в Европе распределительный центр в Нидерландах, открыли торги у отметки в 878,9 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». К 9.02 мск показатель вырос до 886,1 доллара, прибавив 0,6%.

    Позднее, к 14.49 мск, стоимость газа достигла 904,4 доллара, увеличившись на 2,7%. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 880,7 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, 1 сентября биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов.

    В четверг котировки октябрьских фьючерсов на нидерландском хабе TTF снизились до 876 долларов.

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    8 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румынские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на территории нескольких уездов страны.

    Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало гражданина России, который якобы тайно фотографировал боевую технику союзных войск, передает ТАСС. «Российский гражданин задержан по подозрению в сборе информации военного характера», – говорится в сообщении управления.

    Следователи считают, что 40-летний мужчина тайно снимал передвижения техники на базах в Клуже, Констанце, Кэлэраше, Илфове и Бухаресте.

    Румынская служба безопасности в свою очередь обвинила гражданина России в подготовке диверсии. Подозреваемый находился под пристальным наблюдением спецслужб с февраля 2026 года в рамках масштабного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы Румынии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России в мае 2024 года. В свою очередь годом позже российские силовики поймали в Сочи собиравшего данные для Украины румынского шпиона.

    В июле суд признал иностранца виновным в шпионаже и назначил ему 15 лет лишения свободы, отбывать которые придется в исправительной колонии строгого режима.

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    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    8 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лавров сравнил появление европейцев на встрече в Киеве с роялем в кустах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Уиткофф и Кушнер после визита в Москву отправились на Украину, где встретились с Зеленским, передает РИА «Новости». Вскоре к ним присоединились делегаты из Франции, Британии и Германии.

    «У нас говорят – рояль в кустах», – сказал министр в эфире Первого канала, оценивая внезапное появление европейских представителей. Глава МИД России также подчеркнул, что Европа упустила все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, начиная с 2013 года, и вернуть доверие будет крайне сложно.

    По словам Лаврова, европейский план заключается в сохранении агрессивного неонацистского режима на Украине. Он отметил, что российский народ не сможет принять подобную развязку, так как консолидация таких «европейских ценностей», как нацизм и русофобия, недопустима.

    В Кремле высоко оценили итоги московской встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США.

    Американские СМИ сообщили о планах Вашингтона завершить украинский конфликт до наступления зимы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

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    9 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    Посольство России обвинило Нидерланды в устранении конкурентов в спорте

    Дипломаты РФ рассказали, как Нидерланды устраняют конкурентов в спорте

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки властей Нидерландов ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях направлены на устранение сильных конкурентов до старта турниров, заявили в российском посольстве в Гааге.

    «Визы, запреты и иные препятствия, по сути, преследуют вполне очевидную цель – устранить сильных российских конкурентов еще до начала соревнований», – заявили в диппредставительстве ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные действия направлены на административное воспрепятствование решениям спортивных организаций.

    В посольстве напомнили, что международные спортивные организации постепенно отказываются от ограничений в отношении россиян. После восстановления статуса Олимпийского комитета России растет число федераций, допускающих российских спортсменов без препятствий.

    Практика Гааги противоречит принципам Олимпийского движения и европейским ценностям.

    Ранее министр спорта Нидерландов Мирьям Стерк заявила, что правительство планирует добиваться недопуска атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальными флагами, отметив возможность визовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Тарабрин заявил о лидерстве Нидерландов в антироссийских усилиях ЕС. Глава МИД Нидерландов Том Берендсен вызвал посла РФ из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, так как Гаага бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    9 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

    ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС
    @ Valeria Ferraro/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала наличие острого жилищного кризиса в городах Европейского союза, который снижает общую конкурентоспособность объединения.

    ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

    Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

    Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

    В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

    В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.

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    8 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Арест судна «Профессор Молчанов» не повлиял на научную работу РГО

    Арест «Профессора Молчанова» не повлиял на работу РГО

    Tекст: Катерина Туманова

    Задержание научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии не помешало экспедиции Русского географического общества (РГО) полностью выполнить запланированные работы на Шпицбергене, рассказал руководитель экспедиции РГО на архипелаг Павел Филин.

    Арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» не отразился на планах экспедиции Русского географического общества. Руководитель экспедиции на Шпицберген Павел Филин пояснил, что участники прибыли на архипелаг предыдущим рейсом и наблюдали за происходящим со стороны, передает РИА «Новости».

    «Мы со стороны наблюдали всю разворачивавшуюся ситуацию. Мы прекрасно отработали, посетили все поселки, которые связаны с российской деятельностью на Шпицбергене», – рассказал Филин.

    Он добавил, что специалисты успешно завершили описание объектов историко-культурного наследия.

    Напомним, судно «Профессор Молчанов» задержали в норвежском порту Баренцбург по иску украинской компании «Нафтогаз». Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о намерении адвокатов обжаловать арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шпицбергена сообщили о возвращении в Россию 69 граждан России с арестованного судна. Вечером их встретил в Мурманске глава региона Андрей Чибис.

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    8 сентября 2026, 19:47 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли трехлетнего максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские котировки на природный газ обновили максимум за последние три года на фоне активного заполнения хранилищ трейдерами перед зимой.

    Стоимость эталонных фьючерсов на газ увеличилась на 3,4%, обновив максимум с января 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Рост котировок связан со стремлением трейдеров ускоренно заполнить хранилища перед началом зимнего сезона на фоне геополитической неопределенности.

    Дополнительным фактором нестабильности выступает ожидание подробностей соглашения между Ираном и Оманом о судоходстве в Ормузском проливе. Тегеран анонсировал скорое заключение договоренностей о временном безопасном маршруте.

    Участники рынка обеспокоены возможной реакцией США на недавние инциденты с иранскими танкерами, оценивая риски новых нападений на суда как высокие.

    В настоящее время уровень заполненности европейских газовых хранилищ составляет лишь 67%, тогда как сезонная норма достигает 83%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и Омана обсудили создание временного совместного коридора для безопасного судоходства.

    Ранее стороны договорились оставить лишь один средний маршрут через Ормузский пролив.

    Весной стоимость газа в Европе на фоне перекрытия этого пути превышала 750 долларов за тысячу кубометров.

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    9 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Гол Мбаппе помог «Реалу» победить «Интер» в Лиге чемпионов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мадридский «Реал» победил миланский «Интер» на старте основного этапа Лиги чемпионов.

    Испанский футбольный клуб «Реал» одолел соперников из итальянского «Интера» благодаря точным ударам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде в первом тайме.

    Встреча прошла на стадионе в Мадриде в рамках первого тура турнира, передает РИА «Новости». Хозяева поля одержали победу над миланской командой с итоговым результатом 2:1.

    Счет в матче открыл нападающий Килиан Мбаппе, поразив ворота на 14-й минуте. Вскоре преимущество мадридцев удвоил Федерико Вальверде, забивший на 23-й минуте игры.

    Единственный мяч в составе итальянской команды оформил Карлос Аугусто в конце второго тайма.

    В следующем туре европейских соревнований испанцам предстоит выездная встреча с римской «Ромой», которая состоится 14 октября. Миланцы на домашней арене 13 октября сыграют против бельгийского клуба «Брюгге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов. А также определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.

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