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    10 сентября 2026, 20:36 • Новости дня

    Дрейфовавших на лодке две недели мигрантов спасли у Канарских островов

    EFE: Дрейфовавших на лодке две недели мигрантов спасли у Канарских островов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морская служба Испании перехватила дрейфовавшее судно из Гамбии, на борту которого находились более полутора сотен беженцев и тело одного погибшего пассажира, сообщило испанское агентство EFE.

    Терпящее бедствие судно обнаружили к югу от острова Эль-Иерро, передает РИА «Новости». Выживших пассажиров доставили на берег после длительного дрейфа в океане.

    «Морская спасательная служба Испании минувшей ночью спасла к югу от острова Эль-Иерро лодку со 152 людьми, в том числе 15 несовершеннолетними, которые после двух недель плавания из Гамбии оказались во власти сильного ветра и волнения на море», – сообщает EFE.

    На борту спасатели нашли тело одного погибшего. Десяти пассажирам потребовалась медицинская помощь из-за сильного обезвоживания и переохлаждения, при этом семь человек экстренно госпитализировали.

    Спасенные рассказали, что отплыли 15 дней назад. Среди мигрантов оказались граждане Гамбии, Сенегала, Гвинеи, Мали и Кот-д'Ивуара. По данным правозащитников, за первые пять месяцев 2026 года на этом маршруте погибли 1,3 тыс. нелегалов.

    В августе прошлого года испанские спасатели эвакуировали 236 дрейфующих у Канарских островов мигрантов.

    В начале прошлого месяца группа нелегалов тайно высадилась на побережье материковой Испании.

    Спустя несколько дней при попытке массового прорыва в испанскую Сеуту погиб 141 человек.

    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    10 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги

    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых общеевропейских налогов позволит сократить взносы стран в бюджет Европейского союза, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

    «Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

    Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

    Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сплотил лидеров пяти государств для радикального пересмотра европейского финансового плана.

    Власти в Берлине потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

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    10 сентября 2026, 20:50 • Видео
    ФСБ спасла британского посла от Украины

    Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

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    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

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    8 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник днем биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, поднимаясь на 2,7% и превышая 904 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF, представляющему крупнейший в Европе распределительный центр в Нидерландах, открыли торги у отметки в 878,9 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». К 9.02 мск показатель вырос до 886,1 доллара, прибавив 0,6%.

    Позднее, к 14.49 мск, стоимость газа достигла 904,4 доллара, увеличившись на 2,7%. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 880,7 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, 1 сентября биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов.

    В четверг котировки октябрьских фьючерсов на нидерландском хабе TTF снизились до 876 долларов.

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    8 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румынские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на территории нескольких уездов страны.

    Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало гражданина России, который якобы тайно фотографировал боевую технику союзных войск, передает ТАСС. «Российский гражданин задержан по подозрению в сборе информации военного характера», – говорится в сообщении управления.

    Следователи считают, что 40-летний мужчина тайно снимал передвижения техники на базах в Клуже, Констанце, Кэлэраше, Илфове и Бухаресте.

    Румынская служба безопасности в свою очередь обвинила гражданина России в подготовке диверсии. Подозреваемый находился под пристальным наблюдением спецслужб с февраля 2026 года в рамках масштабного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы Румынии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России в мае 2024 года. В свою очередь годом позже российские силовики поймали в Сочи собиравшего данные для Украины румынского шпиона.

    В июле суд признал иностранца виновным в шпионаже и назначил ему 15 лет лишения свободы, отбывать которые придется в исправительной колонии строгого режима.

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    10 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей

    Венгрия потребовала от ЕС компенсации за отказ от российских энергоносителей
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о необходимости включить в бюджет Евросоюза компенсации за отказ от российских энергоносителей для поддержки компаний Центральной Европы.

    Правительство Венгрии намерено добиваться внесения в новый семилетний бюджет Евросоюза компенсационных выплат за отказ от энергоносителей из России, передает ТАСС. Об этом Мадьяр сообщил по итогам саммита Вышеградской группы в Братиславе.

    «Я хочу видеть в семилетнем бюджете ЕС конкретные, подкрепленные цифрами предложения по поддержке компаний в Центральной Европе, по содействию в отказе от российских газа и нефти, полному переходу от ископаемого топлива к другим источникам энергии и развитию мощностей для хранения энергоносителей. Полагаю, что это вполне разумный подход», – заявил он.

    Премьер отметил, что в мире сохраняется тяжелая ситуация в энергетике, включая дефицит бензина и дизеля. По его словам, бюджеты стран ЕС не могут выдержать такую нагрузку, а сохранение предельных цен на топливо ведет к его нехватке.

    Мадьяр добавил, что в Евросоюзе звучат только лозунги, тогда как компании Центральной Европы банкротятся из-за невозможности оплачивать счета.

    В предвыборной программе его партии «Тиса» было зафиксировано обязательство ликвидировать энергозависимость от России к 2035 году.

    При этом Будапешт признал, что пока не может отказаться от российских ресурсов и продолжит сотрудничество.

    Венгрия получает нефть по трубопроводу «Дружба», а газ – по «Турецкому потоку». В 2025 году в страну поступило более 8,5 млн тонн нефти и свыше 7 млрд кубометров газа из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Будапешт предложил снять ограничения на поставки российских углеводородов в Евросоюз.

    До нормализации энергетической ситуации премьер-министр Виктор Орбан отказался поддерживать выгодные для Украины решения.

    В начале года венгерские власти пообещали заблокировать запрет на импорт нефти из России в двадцатом пакете европейских санкций.

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    10 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт: Работодатель будет полностью отвечать за трудового мигранта от и до
    Эксперт: Работодатель будет полностью отвечать за трудового мигранта от и до
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Переход к организованному набору трудовых мигрантов по принципу «дом – работа – дом» позволит возложить на работодателя полную ответственность за привлекаемого иностранного работника, заявил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

    «Если президент лично слушает доклад по миграционным вопросам и делает заявления, то это наглядно показывает, какое значение государство придает проблеме миграции и на каком уровне решено ситуацию менять коренным образом», – заявил журналист Андрей Медведев.

    Он обратил внимание на статистику, которая, по его оценке, уже демонстрирует результаты предпринятых государством мер. «Смотрим на цифры. Выдворений [нарушителей миграционного законодательства] – плюс 85%. Семейная миграция – минус 20% благодаря ограничениям по школам и налогам за неработающих членов семьи. Преступность среди мигрантов – минус 40% за полгода. 197 тыс. иностранцев лишены права повторного въезда. Фиктивные браки выявляются в десять раз чаще. Аннулировано больше 20 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство», – отметил Медведев.

    Параллельно, по его словам, в стране создается новая инфраструктура контроля за пребыванием иностранных граждан. «Реестр контролируемых лиц, пункты миграционного контроля на транспортных узлах, их уже аж 23 штуки. А вскоре откроют аналитический центр с искусственным интеллектом, который будет собирать данные с погранпереходов, камер видеонаблюдения и от работодателей», – рассказал журналист.

    «Еще нас ждет наконец-то организованный набор трудовых мигрантов по формуле «дом – работа – дом», и наконец-то работодатель будет полностью отвечать за своего иностранного работника от и до», – подчеркнул Медведев.

    Он особо отметил, что Владимир Путин назвал этот способ привлечения иностранной рабочей силы цивилизованным и защищающим интересы россиян. По мнению Медведева, это определяет основной принцип дальнейшей миграционной политики страны. «Государство четко обозначает, что не абстрактные «права мигрантов», не удобство работодателей, экономящих на фонде оплаты труда, а интересы граждан России имеют первостепенное значение. Это официальная государственная политика», – указал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с главой миграционной службы МВД Андреем Кикотем проблемы привлечения иностранной рабочей силы и механизмы их решения. Кикоть отчитался перед главе государства, как будет работать новая модель трудоустройства мигрантов.

    «Работодатель по закону будет обязан – крупный и среднего формата – обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл: дом – работа – дом. После окончания трудового договора он таким же способом возвращается к себе на родину», – сказал Кикоть.

    Глава миграционной службы МВД также доложил президенту о снижении уровня преступности среди приезжих на 40% за первое полугодие.

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    8 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лавров сравнил появление европейцев на встрече в Киеве с роялем в кустах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Уиткофф и Кушнер после визита в Москву отправились на Украину, где встретились с Зеленским, передает РИА «Новости». Вскоре к ним присоединились делегаты из Франции, Британии и Германии.

    «У нас говорят – рояль в кустах», – сказал министр в эфире Первого канала, оценивая внезапное появление европейских представителей. Глава МИД России также подчеркнул, что Европа упустила все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, начиная с 2013 года, и вернуть доверие будет крайне сложно.

    По словам Лаврова, европейский план заключается в сохранении агрессивного неонацистского режима на Украине. Он отметил, что российский народ не сможет принять подобную развязку, так как консолидация таких «европейских ценностей», как нацизм и русофобия, недопустима.

    В Кремле высоко оценили итоги московской встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США.

    Американские СМИ сообщили о планах Вашингтона завершить украинский конфликт до наступления зимы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

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    9 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    Посольство России обвинило Нидерланды в устранении конкурентов в спорте

    Дипломаты РФ рассказали, как Нидерланды устраняют конкурентов в спорте

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки властей Нидерландов ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях направлены на устранение сильных конкурентов до старта турниров, заявили в российском посольстве в Гааге.

    «Визы, запреты и иные препятствия, по сути, преследуют вполне очевидную цель – устранить сильных российских конкурентов еще до начала соревнований», – заявили в диппредставительстве ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные действия направлены на административное воспрепятствование решениям спортивных организаций.

    В посольстве напомнили, что международные спортивные организации постепенно отказываются от ограничений в отношении россиян. После восстановления статуса Олимпийского комитета России растет число федераций, допускающих российских спортсменов без препятствий.

    Практика Гааги противоречит принципам Олимпийского движения и европейским ценностям.

    Ранее министр спорта Нидерландов Мирьям Стерк заявила, что правительство планирует добиваться недопуска атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальными флагами, отметив возможность визовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Тарабрин заявил о лидерстве Нидерландов в антироссийских усилиях ЕС. Глава МИД Нидерландов Том Берендсен вызвал посла РФ из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, так как Гаага бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту.

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    9 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

    ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС
    @ Valeria Ferraro/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала наличие острого жилищного кризиса в городах Европейского союза, который снижает общую конкурентоспособность объединения.

    ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

    Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

    Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

    В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

    В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.

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    8 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Арест судна «Профессор Молчанов» не повлиял на научную работу РГО

    Арест «Профессора Молчанова» не повлиял на работу РГО

    Tекст: Катерина Туманова

    Задержание научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии не помешало экспедиции Русского географического общества (РГО) полностью выполнить запланированные работы на Шпицбергене, рассказал руководитель экспедиции РГО на архипелаг Павел Филин.

    Арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» не отразился на планах экспедиции Русского географического общества. Руководитель экспедиции на Шпицберген Павел Филин пояснил, что участники прибыли на архипелаг предыдущим рейсом и наблюдали за происходящим со стороны, передает РИА «Новости».

    «Мы со стороны наблюдали всю разворачивавшуюся ситуацию. Мы прекрасно отработали, посетили все поселки, которые связаны с российской деятельностью на Шпицбергене», – рассказал Филин.

    Он добавил, что специалисты успешно завершили описание объектов историко-культурного наследия.

    Напомним, судно «Профессор Молчанов» задержали в норвежском порту Баренцбург по иску украинской компании «Нафтогаз». Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о намерении адвокатов обжаловать арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шпицбергена сообщили о возвращении в Россию 69 граждан России с арестованного судна. Вечером их встретил в Мурманске глава региона Андрей Чибис.

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    9 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Гол Мбаппе помог «Реалу» победить «Интер» в Лиге чемпионов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мадридский «Реал» победил миланский «Интер» на старте основного этапа Лиги чемпионов.

    Испанский футбольный клуб «Реал» одолел соперников из итальянского «Интера» благодаря точным ударам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде в первом тайме.

    Встреча прошла на стадионе в Мадриде в рамках первого тура турнира, передает РИА «Новости». Хозяева поля одержали победу над миланской командой с итоговым результатом 2:1.

    Счет в матче открыл нападающий Килиан Мбаппе, поразив ворота на 14-й минуте. Вскоре преимущество мадридцев удвоил Федерико Вальверде, забивший на 23-й минуте игры.

    Единственный мяч в составе итальянской команды оформил Карлос Аугусто в конце второго тайма.

    В следующем туре европейских соревнований испанцам предстоит выездная встреча с римской «Ромой», которая состоится 14 октября. Миланцы на домашней арене 13 октября сыграют против бельгийского клуба «Брюгге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов. А также определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.

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    10 сентября 2026, 01:32 • Новости дня
    Финляндия не нашла оснований для уголовных дел из-за украинских БПЛА

    Финляндия не стала возбуждать уголовные дела из-за дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение упавших весной на своей территории четырех военных дронов со взрывчаткой, но необходимости в уголовных делах по этому поводу не обнаружила.

    Финские власти завершили расследование инцидентов с упавшими весной беспилотниками, передает Yle. По данным Центральной уголовной полиции и Пограничной службы страны, дроны военного назначения со взрывчаткой вылетели с Украины.

    Аппараты обнаружили в марте и апреле в Коуволе, Луумяки, Париккале и Иити. В Луумяки дрон, предположительно, взорвался в воздухе, остальные три аппарата уничтожили саперы.

    «Предварительные расследования не выявили никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение уголовного расследования», – говорится в заявлении правоохранителей.

    Смещение дронов в сторону Финляндии объяснили помехами в системе навигации и южным ветром.

    Власти подчеркнули, что беспилотники не были нацелены на Финляндию, а их падение не привело к жертвам и разрушениям. Прокуратура закрыла предварительные дела, возбужденные по статьям о нарушении границ и создании общественной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Стубб исключил прямую военную угрозу из-за инцидентов с дронами. Из-за частых инцидентов с БПЛА финская армия решила сформировать специальные подразделения для борьбы с дронами.

    В Финляндии 4 сентября обнаружили картографический дрон якобы российского производства.

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    8 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Макрон обратился к главе ЕК фон дер Ляйен с инициативой запретить детям соцсети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с инициативой запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет на уровне ЕС.

    Глава государства призвал главу Еврокомиссии принять «общеевропейский законодательный акт» для защиты всех детей в Евросоюзе. В своем обращении Макрон подчеркнул необходимость оперативных действий профильных служб для подготовки документа, передает France24 со ссылкой на AFP.

    Французский закон об аналогичном запрете был отклонен Конституционным советом Франции в августе – судьи посчитали его несоразмерным ограничением свободы выражения мнений подростков. Тем не менее Макрон намерен осенью представить пересмотренный национальный законопроект, который учтет европейское право и Конституцию Франции, и попросил Еврокомиссию оперативно подключить экспертов к его рассмотрению.

    «Сегодня становится необходимым пойти дальше и гармонизировать новым европейским актом запрет доступа к платформам социальных сетей для лиц младше 15 лет», – написал Макрон в письме. Он также отметил, что проверка возраста должна строиться на надежных национальных и европейских решениях с соблюдением норм защиты частной жизни.

    Макрон предложил, чтобы будущий документ ограничивал функции, вызывающие зависимость, и вводил стандарты безопасности по умолчанию, включая лимиты на время использования соцсетей.

    Ранее, в июле, фон дер Ляйен обещала представить предложения «после лета» и говорила о постепенном доступе к соцсетям для разных возрастных групп – эта позиция ближе к рекомендации экспертного комитета ЕС о запрете для детей младше 13 лет и более мягких ограничениях для подростков 13–18 лет.

    Макрон, сделавший эту инициативу одним из главных приоритетов второго президентского срока, надеется, что запрет заработает во Франции до его ухода с поста весной. Ему предстоит убедить Конституционный совет, что новые ограничения будут «лучше определены и урегулированы», чем отклоненная ранее версия закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французские парламентарии одобрили закон об ограничении доступа к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет.

    В 2025 году Испания, Франция и Греция призвали Еврокомиссию ввести минимальный возраст для пользователей соцсетей на уровне всего Евросоюза.

    Издание Euractiv сообщило о планах Еврокомиссии объявить о мерах по ограничению доступа несовершеннолетних к соцсетям во время выступления фон дер Ляйен в сентябре.

    Макрон еще в декабре 2025 года заявлял о намерении добиться запрета соцсетей для подростков до 15-16 лет до конца своего президентского срока.

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    9 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии

    Песков: Власти Латвии пожирает бацилла русофобии

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение латвийских властей запретить ввоз русскоязычных книг, назвав это проявлением русофобии.

    Власти Латвии постепенно поглощает русофобия, заявил Песков, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал решение латвийского руководства запретить ввоз русскоязычной литературы. «Бацилла русофобии пожирает их постепенно», – отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Он добавил, что ожидал подобного шага от латвийских властей значительно раньше.

    Запрет на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги, вступил в силу в Латвии 1 сентября. Граница для этой продукции оказалась полностью закрытой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Латвии одобрили законопроект о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.

    В начале сентября сотрудники местной службы госбезопасности обыскали книжные магазины сети Mnogoknig в Риге.

    Ранее Дмитрий Песков исключил приход к власти в Прибалтике сторонников диалога с Москвой из-за бациллы русофобии.

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