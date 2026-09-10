EFE: Дрейфовавших на лодке две недели мигрантов спасли у Канарских островов

Tекст: Валерия Городецкая

Терпящее бедствие судно обнаружили к югу от острова Эль-Иерро, передает РИА «Новости». Выживших пассажиров доставили на берег после длительного дрейфа в океане.

«Морская спасательная служба Испании минувшей ночью спасла к югу от острова Эль-Иерро лодку со 152 людьми, в том числе 15 несовершеннолетними, которые после двух недель плавания из Гамбии оказались во власти сильного ветра и волнения на море», – сообщает EFE.

На борту спасатели нашли тело одного погибшего. Десяти пассажирам потребовалась медицинская помощь из-за сильного обезвоживания и переохлаждения, при этом семь человек экстренно госпитализировали.

Спасенные рассказали, что отплыли 15 дней назад. Среди мигрантов оказались граждане Гамбии, Сенегала, Гвинеи, Мали и Кот-д'Ивуара. По данным правозащитников, за первые пять месяцев 2026 года на этом маршруте погибли 1,3 тыс. нелегалов.

В августе прошлого года испанские спасатели эвакуировали 236 дрейфующих у Канарских островов мигрантов.

В начале прошлого месяца группа нелегалов тайно высадилась на побережье материковой Испании.

Спустя несколько дней при попытке массового прорыва в испанскую Сеуту погиб 141 человек.