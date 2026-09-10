Землетрясение произошло на юго-западе Германии

Politico: АдГ готовит политический нокаут Мерцу

Politico: АдГ нацелилась на отставку Мерца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт получила рекордную поддержку, тогда как рейтинг Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца упал более чем в два раза, передает Politico.

Сам Мерц назвал итоги «худшим поражением ХДС за многие годы, а возможно, и десятилетия» и признал, что последствия неизбежны.

Соправитель АдГ Алис Вайдель заявила, что консервативный блок «уже никогда не сможет выиграть федеральные выборы», а разрыв между партиями, составляющий сейчас 10%, она намерена увеличивать. По данным экзитпола немецкого телевидения, деятельность Мерца на посту канцлера одобряют лишь 9% избирателей Саксонии-Анхальт.

АдГ одновременно ведет переговоры о переходе консервативных депутатов в свои ряды, что может дать партии три дополнительных места для самостоятельного правления и одновременно расколоть ХДС. Второй лидер АдГ Тино Хрупалла предупредил, что, если ХДС не откажется от политики «файервола» – отказа сотрудничать с ультраправыми, – партия перестанет существовать в восточной Германии в краткосрочной перспективе.

Недовольство внутри ХДС уже проявляется публично: депутат Зепп Мюллер призвал партию «поставить всё под вопрос», а премьер земли Рейнланд-Пфальц Гордон Шнидер заявил, что после такого результата партия не может «просто продолжать работать как прежде». Мерц признал, что не смог наладить контакт с избирателями, но пообещал попытаться измениться в ближайшие недели.

Давление на канцлера усилится в связи с предстоящими 20 сентября выборами в двух восточных землях – Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ лидирует, и Берлине, где ХДС рискует потерять власть. На следующий год запланированы еще четверо выборов в землях, что ставит консерваторов перед выбором: продолжать противостояние с ультраправыми под руководством непопулярного канцлера или сменить лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупнейшую победу в своей истории на выборах в Саксонии-Анхальт.

Канцлер Фридрих Мерц назвал итоги голосования драматическим поражением своей партии ХДС.

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о праве партии сформировать правительство региона.