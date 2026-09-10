Землетрясение произошло на юго-западе Германии

Эпицентр сейсмического события находился в муниципалитете Вормс, расположенном севернее Мангейма, передает РИА «Новости». Колебания земной коры ощутили жители сразу нескольких близлежащих населенных пунктов.
Немецкая газета Bild опубликовала подробности происшествия. «Днем землетрясение потрясло регион на границе между Баден-Вюртембергом и Рейнланд-Пфальцем. По предварительным данным Центра геологических исследований имени Гельмгольца и Земельной сейсмологической службы Баден-Вюртемберга, магнитуда землетрясения составила 3,3 и 3,4 соответственно», – отмечает издание.
Специалисты местного геологического управления охарактеризовали явление как слабое. По их оценкам, последствия сейсмической активности могли быть заметны в радиусе 20 километров от эпицентра. Сведения о повреждении инфраструктуры на данный момент отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее у побережья американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.
В середине июля сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на юго-западе Мексики.
В начале того же месяца специалисты зарегистрировали сейсмические колебания магнитудой 5,5 на западе Чехии.