Росатом запустил научно-технологический кластер ядерного приборостроения

Tекст: Валерия Городецкая

Новое научно-производственное объединение создано на базе Специализированного научно-исследовательского института приборостроения (СНИИП), пишет «Атом Медиа». Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности. На единой площадке специалисты будут синтезировать материалы, собирать электронные узлы и наносить специальные покрытия.

Объединение всех этапов создания продукции в одном месте позволит значительно ускорить процесс разработки и производства. Это касается как индивидуальных дозиметров, так и компонентов систем радиационного контроля для строящихся атомных станций в России и других странах. В институте уже развернули работы по созданию полимерных и термолюминесцентных детекторов по собственной технологии.

«Кластер – мощный стратегический задел для технологического обеспечения безопасной работы предприятий отрасли и их сотрудников», – заявил директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации Дмитрий Байдаров. Он отметил, что до 2042 года предстоит масштабная программа строительства новых объектов атомной генерации, каждый из которых требует современного оснащения.

Запуск кластера стал важным шагом в сотрудничестве госкорпорации и Фонда развития промышленности. Стороны уже подписали соглашение о реализации следующего проекта, который предполагает модернизацию семи типов оборудования для контроля радиоактивности и технологической спектрометрии.

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