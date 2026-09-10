Цена барреля нефти Brent превысила 107 долларов

Tекст: Валерия Городецкая

По состоянию на 18.58 по московскому времени цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,67% относительно предыдущего закрытия, достигнув 106,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Минутами ранее показатель впервые с 21 мая поднялся выше 107 долларов.

В то же время октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,65%, достигнув отметки в 101,48 доллара за баррель.

Днем стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 103 доллара.

Утром цена эталонной марки преодолела психологически важный рубеж в 102 доллара.

Накануне ноябрьские фьючерсы на данное сырье пробили уровень в 101 доллар за баррель.