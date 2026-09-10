Мужчина упал на пути перед поездом в московском метро

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел на станции метро «Юго-Западная», передает РИА «Новости». Пострадавший получил травмы, но остался жив.

Поезд с пассажирами был остановлен на подъезде к платформе. Высадка людей проводилась через первый вагон состава.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии. Причиной сбоя в графике стало нахождение человека на путях.

В августе движение поездов на Сокольнической линии восстановили после временного сбоя.

В мае работу этой ветки метрополитена нормализовали после падения человека на пути.

В апреле поезда временно перестали курсировать на северо-восточном участке из-за аналогичного инцидента.