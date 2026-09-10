В алфавит Узбекистана добавили две буквы

Сенат Узбекистана одобрил поэтапный переход на расширенный алфавит

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сенат Узбекистана одобрил поэтапный переход на обновленный узбекский алфавит на латинской графике с постепенной заменой ряда букв в документах, книгах, учебниках и денежных знаках, передает РИА «Новости». Таким образом, парламентарии поддержали изменения, предусматривающие постепенный отказ от старой графики.

«Сегодня на заседании был одобрен закон «О внесении изменения в закон Республики Узбекистан «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике»», – сообщили агентству в пресс-службе сената.

Документ направлен на подпись президенту страны Шавкату Мирзиееву. Обновленный алфавит будет состоять из 28 букв и одного знака-апострофа вместо 26 букв и трех сочетаний. Общее количество символов останется прежним и составит 29 знаков.

Разработчики инициативы отмечают, что новый состав соответствует принципам общетюркского алфавита. Замена четырех специфических букв повысит возможности использования государственного языка в интернете, так как старые знаки не соответствовали стандартам Unicode.

Переход к новым стандартам будет осуществляться поэтапно. Изменения затронут плановое переиздание учебной литературы, выдачу новых паспортов, а также естественное обновление денежных знаков и вывесок.

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