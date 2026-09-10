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    10 сентября 2026, 19:08 • Новости дня

    Мемориал в память о павших защитниках Отечества установили в Челябинской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вишневогорске Челябинской области состоялось торжественное открытие памятника «Журавли», возведенного по инициативе родных участников специальной военной операции в память о погибших земляках.

    Инициатива создания монумента исходила от матерей и жен участников специальной военной операции, а проект выбрали сами местные жители в ходе открытого голосования, сообщается на сайте центра «Наследие».

    Реализовать задуманное помогли благотворительный фонд «Объединение.РФ» и культурно-исторический центр «Наследие». «От родных погибших на СВО бойцов идет серьезный запрос на создание таких мемориалов. Живым нужно такое место, где можно почтить память героев», – отметил вице-спикер Заксобрания Челябинской области Анатолий Еремин.

    По словам Еремина, фонд активно поддерживает подобные инициативы. В Каслинском округе уже появилось девять памятников, и планируется установка еще одного, чтобы мемориалы были во всех центральных усадьбах поселений.

    Исполнительный директор центра «Наследие» Анна Щеголева добавила, что такие пространства памяти необходимы для сохранения семейных историй и передачи примеров героизма будущим поколениям.

    Ранее центр «Наследие» заключил соглашение о создании новых памятников защитникам Родины.

    Президент России Владимир Путин призвал объединить усилия государства и общества для сохранения исторической памяти.

    Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    10 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    В Москве задержан художник-постановщик «Ликвидации» Кондратов

    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика Александра Кондратова по обвинению в государственной измене после серии административных арестов.

    Суд избрал для Александра Кондратова мерой пресечения содержание в СИЗО, законность решения подтвердил Мосгорсуд, передает ТАСС.

    В судебных материалах уточняется статус фигуранта: «Кондратов А. С., ст. 275 УК РФ (госизмена). Рассмотрение завершено».

    В мае 52-летнего Кондратова задержали по статье о мелком хулиганстве. Он полностью признал вину, раскаялся и получил 15 суток ареста.

    После этого его еще несколько раз привлекали к административной ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина со шведским паспортом осудили за госизмену.
    житель Курска получил 16 лет колонии за шпионаж и госизмену. Суд отправил в колонию краснодарского инженера за госизмену.

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    9 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Новая версия голосового помощника Siri AI с искусственным интеллектом от Apple останется без поддержки русского языка.

    В сентябре Apple планирует запустить Siri AI в бета-версии на английском, а уже в октябре добавить еще пять языков, сообщает Engadget. В следующую волну локализации войдут французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Таким образом, уже вскоре после запуска новая Siri сможет работать на шести языках, однако русского среди них нет. Инновационный искусственный интеллект станет доступен 14 сентября после выхода версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.

    Новый помощник стал одной из ключевых частей обновленной системы Apple Intelligence. Siri получила более глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять действия внутри них по голосовой команде. Пользователю, например, не придется самостоятельно открывать нужную программу и последовательно нажимать элементы интерфейса.

    Apple также расширяет возможности персонализации помощника. Пользователи смогут настраивать особенности голоса Siri, включая интонацию и скорость речи.

    Для сложных запросов голосовой ассистент будет использовать облачные вычислительные модели компании. Подписчики сервиса iCloud+ получат расширенные лимиты на ежедневное использование нейросетевых функций.

    При этом список языков самой Apple Intelligence значительно шире, чем первоначальный набор Siri AI. Система поддерживает английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, упрощенный и традиционный китайский, японский, корейский и вьетнамский языки. Русского языка нет и в этом перечне.

    Опробовать новые возможности смогут только владельцы современных смартфонов. Поддержка Siri AI начинается с моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На новейших устройствах линейки 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air мощные встроенные процессоры обеспечат более точное распознавание речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал масштабное внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом компании. Ранее американская корпорация запланировала превращение голосового помощника Siri в полноценного чат-бота. Для реализации новых функций разработчик заключил многолетнее соглашение об использовании нейросети Gemini от Google.


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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    10 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу

    Москва предложила Вьетнаму аренду самолетов по «мокрому» лизингу

    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу
    @ IMAGO/Jan Huebner/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти предложили Вьетнаму арендовать самолеты местных авиакомпаний вместе с экипажем, инициатива находится на стадии рассмотрения, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

    Министерство транспорта Российской Федерации направило вьетнамским партнерам инициативы о предоставлении самолетов в так называемый мокрый лизинг (аренда транспортного средства с полным обслуживанием и экипажем – прим. ВЗГЛЯД), – передает РИА «Новости».

    «Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются», – сообщил руководитель ведомства Андрей Никитин.

    В 2025 году бывший министр транспорта Роман Старовойт отмечал, что Минтранс готовит нормативную базу для сделок по аренде самолетов с экипажем у иностранных перевозчиков.

    В среду президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле в рамках государственного визита вьетнамского лидера, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Путин рассказал о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама, а также отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    10 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Депутат Госдумы Колесник: Украина пытается втянуть Британию в прямой военный конфликт с Россией

    Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сокращение западного финансирования Киева заставляет Банковую идти на провокации в попытке вовлечь Европу в прямой конфликт с Россией. Жертвами украинских операций могут стать дипломаты самих европейских государств, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ФСБ задержала в Москве агента СБУ, собиравшего данные о британском посольстве.

    «Проведение террористических операций, что называется, под чужим флагом – прием не новый. Чаще всего он нужен для того, чтобы спровоцировать конфликт или столкнуть страны между собой. В данном случае речь может идти о попытке вовлечь как можно больше государств в прямое противостояние с Россией», – предположил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    Собеседник напомнил: ключевые западные «партнеры» Киева начинают задерживать или сокращать финансирование. «Владимир Зеленский попрошайничал даже на похоронах короля Норвегии Харальда V. Поведение Банковой вызывает все больше недовольства в Европе. На этом фоне Украина могла пойти на радикальные меры – попытаться совершить теракт против британского посла в Москве и обвинить в этом Россию», – допустил депутат.

    В итоге по замыслу Киева, Британия оказалась бы втянута в противостояние напрямую, а не только финансированием и поставками оружия, предположил спикер. «Методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – подчеркнул парламентарий.

    «В связи с этим перед российской контрразведкой стоит важнейшая задача – активно выявлять и пресекать подобные операции. Это позволит снизить риски прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Впрочем, наши спецслужбы уже сегодня работают на опережение, просчитывая возможные шаги оппонентов», – уверен Колесник.

    «Вторая цель подобных провокаций Киева – как можно дольше продлить конфликт в нынешнем формате. Зеленский лично заинтересован в этом. Деэскалация означала бы проведением выборов и конец его политической карьеры. Кроме того, Украине стало бы труднее получать внешнее финансирование и приписывать себе статус «главного защитника демократии» на восточном фланге НАТО», – детализировал депутат.

    В целом, по его словам, Киев в своем террористическом угаре становится опасен даже для тех партнеров, которые его финансируют. «Запад вырастил монстра», – акцентировал Колесник. Впрочем, уточнил он, британские власти также отличаются цинизмом – они могли осознанно подставить своего посла под украинскую провокацию.

    Как было на самом деле, покажет расследование. И в этом смысле стоит понимать, что между Москвой и Лондоном даже в нынешней ситуации остаются каналы связи для обмена наиболее важной информацией.

    «Если провокация была исключительно украинским проектом, то ее пресечение могло стать результатом обращения российской стороны к британским коллегам и соответствующей реакции Лондона. Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Британией, и еще раз это доказала», – резюмировал парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, говорится в сообщении российской спецслужбы.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на Россию.

    «Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – говорится в сообщении ФСБ.

    В январе российская контрразведка выявила агента британских спецслужб, отправленного в Москву под прикрытием статуса сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию. Напомним, Британия занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

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    10 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    Посольство России пожелало Венгрии покупать у Латвии газ «с ароматом демократии»
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские дипломаты с иронией отреагировали на планы Венгрии и Латвии развивать партнерство в сфере энергетики, пожелав странам успешных поставок прибалтийского газа.

    Посольство России в Венгрии с недоумением и иронией отреагировало на заявление венгерского министра иностранных дел Аниты Орбан. Дипломатическое представительство обратило внимание на сообщение о встрече главы ведомства с латвийской коллегой Байбой Браже, где обсуждалось энергетическое сотрудничество, передает ТАСС.

    «Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики», – заявили в посольстве. Представители миссии добавили, что если Будапешт видит стратегического партнера в Риге, остается лишь пожелать продуктивного сотрудничества.

    Российские дипломаты сыронизировали, что результатом такого партнерства непременно станут поставки первоклассных прибалтийских нефти и природного газа. В заявлении, распространенном в социальных сетях, подчеркивается, что эти энергоресурсы будут обладать «неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы продолжить сотрудничество с Будапештом.

    Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об острой необходимости в стабильных поставках российских энергоносителей.

    Премьер Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах разорвать торговые связи с Россией.

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    9 сентября 2026, 22:33 • Новости дня
    На набережной в Сочи вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров

    Человек пострадал в Сочи при атаке безэкипажных катеров

    Tекст: Катерина Туманова

    На набережной в Сочи вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров, один человек пострадал, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

    «В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают оперативные и специальные службы», – сказано в Max-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот за неделю в начале сентября уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ. Обломки беспилотника подожгли лес в заповеднике на Кубани. СК возбудил дело после ударов ВСУ по гражданским объектам Кубани.


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    10 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил усилить меры по защите нефтеперерабатывающих мощностей и ускорить процесс их восстановления.

    Мантуров призвал уделить повышенное внимание защите нефтеперерабатывающих заводов, передает РИА «Новости». Этот вопрос обсуждался на заседании правительственной подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики.

    «Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ», – сказал Мантуров.

    Министр также сделал акцент на необходимости завершения создания системы цифрового мониторинга топливного баланса. По его словам, это позволит отслеживать реальную потребность регионов в топливе и оперативно перераспределять необходимые объемы.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об усилении работы по защите российских нефтеперерабатывающих заводов

    Президент России Владимир Путин сообщил об успешном отражении недавних атак на три предприятия.

    Заместитель председателя правительства отметил увеличение объемов поступления горючего на внутренний рынок после ремонта нескольких НПЗ.

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    10 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о планах предложить Индии скоростные поезда

    Алиханов сообщил о планах предложить Индии скоростные поезда

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские производители железнодорожной техники намерены вывести на индийский рынок современные пассажирские составы, заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на выставке в Нью-Дели.

    Российские машиностроительные предприятия готовят экспортные предложения для азиатских партнеров, передает РИА «Новости». В рамках профильного форума обсуждаются поставки сразу нескольких перспективных моделей.

    «ТМХ, насколько я знаю, сегодня в ходе выставки не только этот проект обсуждают, у них есть предложения, в том числе и по нескольким новым моделям поездов. Коллеги из «Синары» тоже здесь, они обсуждают, и «Финист» будут предлагать», – рассказал Антон Алиханов журналистам.

    Министр добавил, что между отечественными компаниями наблюдается здоровая конкуренция, а местная сторона проявляет к ним высокий интерес.

    По его словам, «Трансмашхолдинг» также обладает привлекательными решениями в сфере автоматизации управления железными дорогами.

    Проекты для зарубежного рынка предполагают обязательную локализацию производства.

    Масштабная промышленная выставка проходит в Нью-Дели в преддверии 18-го саммита БРИКС и собрала более 120 участников из двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал сборку прототипа совместного российско-индийского электропоезда до конца текущего года.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил высокий экспортный потенциал отечественной железнодорожной техники.

    Серийные поставки новых российских составов для высокоскоростных магистралей начнутся в 2028 году.

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    9 сентября 2026, 23:41 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БЭК на побережье в Сочи выросло до восьми человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Восемь человек пострадали, пятерых из них госпитализировали после атаки безэкипажных катеров (БЭК) на побережье в Сочи, сообщили в Max-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

    «Число пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до восьми человек. Пять человек доставили в медицинские организации, еще троим оказали всю необходимую помощь на месте», – сказано в сообщении.

    Там добавили, что частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Оперативные и специальные службы работают на месте.

    Напомним, ранее в этот вечер Оперативный штаб сообщал об одном пострадавшем на набережной в Сочи, где вспыхнул пожар из-за атаки безэкипажных катеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот за неделю в начале сентября  уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ. Обломки беспилотника подожгли лес в заповеднике на Кубани. СК возбудил дело после ударов ВСУ по гражданским объектам Кубани.

    Комментарии (0)
    10 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Эксперт: Работодатель будет полностью отвечать за трудового мигранта от и до
    Эксперт: Работодатель будет полностью отвечать за трудового мигранта от и до
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Переход к организованному набору трудовых мигрантов по принципу «дом – работа – дом» позволит возложить на работодателя полную ответственность за привлекаемого иностранного работника, заявил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

    «Если президент лично слушает доклад по миграционным вопросам и делает заявления, то это наглядно показывает, какое значение государство придает проблеме миграции и на каком уровне решено ситуацию менять коренным образом», – заявил журналист Андрей Медведев.

    Он обратил внимание на статистику, которая, по его оценке, уже демонстрирует результаты предпринятых государством мер. «Смотрим на цифры. Выдворений [нарушителей миграционного законодательства] – плюс 85%. Семейная миграция – минус 20% благодаря ограничениям по школам и налогам за неработающих членов семьи. Преступность среди мигрантов – минус 40% за полгода. 197 тыс. иностранцев лишены права повторного въезда. Фиктивные браки выявляются в десять раз чаще. Аннулировано больше 20 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство», – отметил Медведев.

    Параллельно, по его словам, в стране создается новая инфраструктура контроля за пребыванием иностранных граждан. «Реестр контролируемых лиц, пункты миграционного контроля на транспортных узлах, их уже аж 23 штуки. А вскоре откроют аналитический центр с искусственным интеллектом, который будет собирать данные с погранпереходов, камер видеонаблюдения и от работодателей», – рассказал журналист.

    «Еще нас ждет наконец-то организованный набор трудовых мигрантов по формуле «дом – работа – дом», и наконец-то работодатель будет полностью отвечать за своего иностранного работника от и до», – подчеркнул Медведев.

    Он особо отметил, что Владимир Путин назвал этот способ привлечения иностранной рабочей силы цивилизованным и защищающим интересы россиян. По мнению Медведева, это определяет основной принцип дальнейшей миграционной политики страны. «Государство четко обозначает, что не абстрактные «права мигрантов», не удобство работодателей, экономящих на фонде оплаты труда, а интересы граждан России имеют первостепенное значение. Это официальная государственная политика», – указал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с главой миграционной службы МВД Андреем Кикотем проблемы привлечения иностранной рабочей силы и механизмы их решения. Кикоть отчитался перед главе государства, как будет работать новая модель трудоустройства мигрантов.

    «Работодатель по закону будет обязан – крупный и среднего формата – обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл: дом – работа – дом. После окончания трудового договора он таким же способом возвращается к себе на родину», – сказал Кикоть.

    Глава миграционной службы МВД также доложил президенту о снижении уровня преступности среди приезжих на 40% за первое полугодие.

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    10 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    В России заработали новые правила помощи людям с зависимостями

    Минздрав: В России заработали новые правила помощи людям с зависимостями

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 1 сентября в России вступили в силу обновленные правила оказания медицинской помощи по профилю психиатрии и наркологии, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

    По словам Салагая, нововведение включает в себя ряд важных изменений для пациентов, передает РИА «Новости». «В 2026 году, с 1 сентября, собственно говоря, у нас начал действовать новый порядок медицинской помощи по профилю психиатрии и наркологии. Это важно, потому что этот порядок содержит в себе ряд новелл», – заявил он во время пресс-конференции в Москве.

    Замглавы ведомства пояснил, что теперь медицинские работники будут проводить профилактическое консультирование граждан, имеющих проблемы, связанные с образом жизни, и тех, у кого подозревают наркологические расстройства. Кроме того, предусмотрена работа с семьями пациентов.

    Также, по словам чиновника, стало доступным мотивационное консультирование людей с наркологическими проблемами и патологическим влечением к азартным играм. Эта мера направлена на то, чтобы побудить пациентов к прохождению диспансерного наблюдения и последующей реабилитации.

    В начале сентября в России заработал механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх.

    Российские психологи заявили о стремительном росте детской лудомании из-за увлечения виртуальными лутбоксами.

    Ранее Министерство здравоохранения утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний с увеличенным числом сеансов психотерапии.

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    10 сентября 2026, 04:37 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Суд заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд заочно арестовал предполагаемого исполнителя убийства доцента МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

    «Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск», – передает ТАСС.

    В конце августа стало известно, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет. Тело женщины нашли в Московской области. По делу об убийстве задержан и арестован ее 17-летний сын.

    Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юридический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и работала доцентом с 2011 года. Каменева написала восемь книг и более 40 научных статей.

    В 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дагестанские полицейские задержали  подозреваемого в убийстве из-за кровной мести. В МВД сообщили об убийстве супружеской пары в Подмосковье из-за бизнес-конфликта.

    Внучка экс-мэра Самары после убийства родственников пыталась подделать их голоса через нейросеть.

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