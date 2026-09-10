Porsche продал доли в Bugatti и Rimac за миллиард евро

Tекст: Денис Тельманов

Немецкий автоконцерн официально расстался со своими активами в Bugatti Rimac и Rimac Group, передает РИА «Новости». Доля компании в Bugatti Rimac составляла 45%, а в Rimac Group – 20,6%. Покупателем выступил консорциум инвесторов, который возглавила американская инвестиционная компания HOF Capital. О планах продать эти активы производитель заявлял еще в апреле.

«После получения разрешения регулирующих органов производитель спортивных автомобилей 9 сентября 2026 года завершил сделку по продаже своих долей Bugatti Rimac и Rimac Group… Продажа принесет выручку в размере примерно одного млрд евро», – уточняется в пресс-релизе автоконцерна.

Из полученной суммы 250 млн евро пойдут на финансирование пенсионных обязательств. Благодаря успешному завершению сделки дочерняя компания Volkswagen улучшила прогноз чистой денежной рентабельности своего автомобильного бизнеса по итогам года. Ожидания выросли с 3-5% до 5,5-7,5%.

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