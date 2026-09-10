Пашинян пообещал запустить три спутника в космос

Пашинян: Армения запустит в космос три спутника

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на международном космическом саммите в Париже, глава армянского правительства поделился планами развития национальной космической программы, передает ТАСС.

«Армения намерена запустить как минимум три спутника – два для наблюдения за Землей и один для телекоммуникаций, одновременно развивая собственные наземные инфраструктуры и внутренние возможности для управления спутниками, приема, обработки и анализа данных», – заявил политик.

В 2022 году страна вывела на орбиту свой первый аппарат Armsat-1, созданный испанскими специалистами при содействии компании SpaceX. Миссия этого спутника завершилась осенью прошлого года. Кроме того, в 2023 году SpaceX запустила Hayasat-1 – первый спутник, полностью разработанный армянскими инженерами, который прекратил работу весной 2025 года.

В мае премьер-министр Армении заявил об отказе возобновлять работу в ОДКБ.

В августе американская компания SpaceX запланировала запуск до миллиона спутников для орбитальных центров обработки данных.

Ранее ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 24 аппарата системы Starlink.