Финское Минобороны призвало ускорить ограничение получения двойного гражданства

Tекст: Денис Тельманов

Власти Финляндии намерены ускорить процесс введения ограничений на получение двойного гражданства, надеясь решить этот вопрос до окончания полномочий действующего правительства, передает РИА «Новости». По словам Хяккянена, МВД уже рассматривает данный вопрос в рамках правительственной программы, однако документ пока не готов.

«Этот вопрос нужно незамедлительно продвинуть в министерстве внутренних дел», – заявил Хяккянен в интервью газете Helsingin Sanomat. Он подчеркнул, что речь не идет об аннулировании уже выданных паспортов.

Глава оборонного ведомства выразил надежду, что проблема будет решена до окончания полномочий действующего кабинета министров в 2027 году.

В 2024 году он уже призывал запретить выдачу финского гражданства россиянам, на что посольство РФ в Хельсинки ответило ожиданием взаимности в вопросах двойного гражданства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году бывший президент Финляндии Саули Ниинисте выступил против предоставления финского паспорта гражданам России.

В конце того же года Антти Хяккянен запретил россиянам проведение ряда сделок с недвижимостью.

В феврале текущего года финское оборонное ведомство начало изучение возможности вмешательства в уже завершенные договоры купли-продажи.