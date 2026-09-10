Лукашенко поручил проверить игорный бизнес в Белоруссии

Лукашенко поручил проверить игорный бизнес и рекламу букмекеров в Белоруссии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лукашенко обратил внимание на засилье рекламы букмекерских контор в стране, передает БелТА. «Как они называются у вас, «крути гуся» (речь идет о символе и рекламном слогане одной из популярных в Белоруссии букмекерских контор) – везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, якобы это моя семья этим занимается», – заявил белорусский лидер на совещании по вопросам лицензирования.

По словам Лукашенко, родственники ежедневно просят его разобраться с ситуацией. Он отметил, что реклама с «гусем» заполонила всю страну. В связи с этим глава государства поручил главе администрации президента Дмитрию Крутому серьезно заняться решением проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию. Глава государства призвал не бояться привлечения иностранных трудовых мигрантов.

Ранее белорусский лидер выразил обеспокоенность ростом числа просьб о финансовой поддержке от предприятий.