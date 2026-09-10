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    10 сентября 2026, 17:56 • Новости дня

    Пожарные локализовали лесной пожар в турецкой Анталье спустя четверо суток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спустя четверо суток спасателям удалось остановить распространение лесного пожара в районе Аксу возле курорта Анталья, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.

    Турецкие спасатели успешно остановили распространение масштабного лесного пожара возле курорта Анталья, который продолжался четыре дня и потребовал эвакуации сотен жителей, передает РИА «Новости». Возгорание началось 7 сентября и потребовало перекрытия ключевой автотрассы Анталья – Ыспарта.

    В тушении огня участвовали почти 1,1 тыс. человек, три самолета, девять вертолетов и более 320 единиц техники. Сильный ветер и жара до 35 градусов осложняли работу экстренных служб.

    «В результате усилий пожарных удалось локализовать лесные пожары в районе Аксу в Анталье и в районе Козан в Адане», – отметили в Генеральном департаменте лесного хозяйства Турции.

    Напомним, турецкие власти перекрыли стратегически важную автомобильную дорогу между Антальей и Ыспартой.

    Спасатели эвакуировали 720 человек из четырех населенных пунктов.

    Местные чиновники исключили угрозу безопасности для российских туристов.

    8 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Режим ЧС ввели во втором районе Оренбургской области из-за природных пожаров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кваркенском районе Оренбургской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бушующих ландшафтных пожаров, для тушения которых задействована авиация, сообщили в МЧС России.

    В Кваркенском районе Оренбургской области ввели режим ЧС. Причиной экстренных мер стали масштабные природные пожары, охватившие территорию региона.

    «В Кваркенском районе введен режим ЧС муниципального характера. К ликвидации ландшафтного пожара привлекали самолет Ил-76», – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

    В ведомстве уточнили, что на очаги возгорания уже сброшено 42 тонны воды. Сейчас спасатели активно защищают от подступающего огня поселок Октябрьский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Позже ландшафтный пожар перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский.

    Вскоре сотрудники экстренных служб локализовали крупное возгорание.

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    7 сентября 2026, 20:10 • Новости дня
    Пожар произошел около маршрутов взлета и посадки в аэропорту Антальи

    Tекст: Валерия Городецкая

    К северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов вспыхнул сильный пожар, который пока не привел к сбоям в авиасообщении.

    Возгорание зафиксировано к северу от воздушной гавани, в непосредственной близости от маршрутов захода лайнеров на посадку и взлета, передает РИА «Новости». Огонь бушует вне зоны самого аэровокзала, однако пересекается с воздушными трассами.

    «В настоящее время это не оказывает серьезного влияния на авиасообщение в аэропорту Антальи», – уточняет профильный портал гражданской авиации HavasosyalMedya.

    Борьба со стихией продолжается. К тушению привлечены наземные пожарные расчеты и специальная авиация. Точная площадь охваченной пламенем территории и причины инцидента пока не установлены.

    Накануне местные власти исключили угрозу для российских туристов от лесных пожаров в Анталье.

    В июле два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для тушения огня.

    В прошлом году один из очагов природного возгорания зафиксировали около местного аэропорта.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области

    МЧС: Природный пожар перекинулся на жилые дома в Оренбургской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ландшафтный пожар на территории Оренбургской области перекинулся на жилые дома в поселке Октябрьский Кваркенского района, спасатели эвакуировали десятки человек, сообщили в МЧС.

    Огонь распространился на два жилых дома, эвакуированы 42 человека, указали в ведомстве, передает ТАСС. В пункте временного размещения на данный момент находятся 14 человек, остальные эвакуированные временно проживают у родственников. К тушению огня привлечены 78 человек и 35 единиц техники.

    За последние сутки в Оренбургской области зафиксировано 20 техногенных и 22 ландшафтных возгорания на общей площади более 7,7 тыс. гектаров, а также два лесных пожара на площади 52 гектара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области.

    Из-за угрозы распространения огня спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

    Позже сотрудники экстренных служб успешно остановили распространение этого крупного природного пожара.

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    7 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за крупного возгорания сухой травы

    МЧС: Жителей двух сел Оренбуржья эвакуировали из-за возгорания сухой травы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Оренбургской области из-за крупного природного пожара и сильного ветра началась превентивная эвакуация жителей двух населенных пунктов Беляевского района, сообщили в МЧС.

    Спасатели приступили к эвакуационным мероприятиям в Красноуральском и Бурлыкском, передает РИА «Новости». Решение принято из-за масштабного ландшафтного пожара в Беляевском районе Оренбургской области.

    «На территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава. Огонь подошел к двум населенным пунктам. Тушение осложняется сухой, жаркой погодой, порывами ветра до 12 метров в секунду. В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В ликвидации возгорания задействованы более 80 специалистов и 22 единицы техники. Ведомство продолжает наращивать группировку сил и средств на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Беляевском районе Оренбургской области для борьбы с крупным ландшафтным пожаром.

    В конце июля из-за стремительного распространения огня спасатели эвакуировали жителей Домбаровского района этого же региона.

    В начале августа возгорание сухой травы произошло на территории садового товарищества в Волгоградской области.

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    8 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован

    МЧС: Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области локализован

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалистам удалось остановить распространение крупного природного пожара в Оренбургской области, сообщило МЧС региона.

    Сотрудники экстренных служб успешно остановили распространение огня на территории Беляевского района, сообщается в канале ведомства в Max. «Огнеборцы локализовали ландшафтный пожар в Беляевском районе Оренбургской области», – говорится в публикации.

    В ведомстве уточнили, что угроза дальнейшего распространения огня снята. Спасатели продолжают работу на месте происшествия до полной ликвидации возгорания.

    Накануне власти ввели в Беляевском районе Оренбургской области режим чрезвычайной ситуации.

    Из-за угрозы распространения огня спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский.

    Для борьбы с масштабным возгоранием МЧС дополнительно привлекло авиацию.

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    9 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Захарова сообщила о взаимодействии дипломатов с Непалом по поиску 11 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России в Непале взаимодействует с властями страны по запросам об 11 россиянах, которые находились в зоне бедствия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Представители дипломатической миссии активно работают с местными властями для выяснения местонахождения соотечественников, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию в ходе брифинга.

    «Наше посольство в Непале взаимодействует с непальскими властями по запросам об 11 соотечественниках, которые находились в зоне бедствия. Ранее мы говорили о 12, но в конце прошлой недели выяснилось, что одна девушка была долгое время без связи и на тот момент она не могла проинформировать своих родных, а потом вышла на связь, с ней все в порядке», – отметила дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября спасатели успешно эвакуировали десятерых россиян из затопленных районов Непала.

    Позже посольство республики в Москве приспустило государственный флаг в память о жертвах разрушительного стихийного бедствия.

    Российская дипломатическая миссия призвала родственников пропавших туристов направлять официальные запросы для организации поисков.

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    8 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Ключевую трассу в Анталье перекрыли из-за лесного пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкие власти приняли решение о перекрытии стратегически важной автомобильной дороги между Антальей и Ыспартой из-за масштабного лесного пожара.

    В местном управлении автотрасс подтвердили информацию о блокировке движения транспортных средств, передает РИА «Новости». «Трасса между городами Анталья и Ыспарта перекрыта во вторник вечером из-за лесного пожара в районе Аксу», – заявили в ведомстве.

    Для борьбы со стихией мобилизованы значительные силы: почти 1,1 тыс. спасателей, три самолета, девять вертолетов и более 320 единиц спецтехники, уточнили в пресс-службе администрации провинции Анталья.

    Накануне сильный пожар вспыхнул около маршрутов взлета и посадки самолетов в аэропорту Антальи.

    Местные власти исключили угрозу безопасности для отдыхающих на турецких курортах российских туристов.

    В прошлом году спасатели уже эвакуировали часть местных жителей из-за природных возгораний в районе Аксу.

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    9 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    Россия и Турция обсудили угрозы судоходству в Черном море со стороны Украины

    МИД: Россия и Турция обсудили угрозы судоходству в Черном море со стороны Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители министерств иностранных дел России и Турции провели консультации в Москве, обсудив угрозы безопасности судоходства в Черном море со стороны Киева, сообщили в российском МИД.

    Россия и Турция на межмидовских консультациях в Москве обсудили деструктивные действия киевского режима в акватории Черного моря, ставящие под угрозу безопасность судоходства, сообщается на сайте МИД. «Отдельно до партнеров были доведены принципиальные подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса посредством устранения его первопричин, а также российские оценки деструктивных действий киевского режима в акватории Черного моря, ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны», – говорится в сообщении министерства.

    Директор департамента Восточной Европы и Закавказья МИД Турции Мехмет Самсар встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным. Участники переговоров также обсудили ситуацию на Южном Кавказе и взаимодействие в Центральной Азии.

    Стороны отметили недопустимость привнесения извне инициатив, создающих новые разделительные линии в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Дипломаты подчеркнули заинтересованность в работе Платформы регионального сотрудничества «3+3» как механизма укрепления стабильности и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла из-за атак на коммерческие суда в акватории Черного моря.

    До этого глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан предложил сторонам конфликта специальный механизм предотвращения ударов по торговым кораблям.

    Позже стало известно, что турецкие власти продолжили контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

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    9 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Частный самолет экстренно сел в море у берегов Турции

    IHA: Частный самолет экстренно сел в море у берегов Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легкомоторное воздушное судно с двумя гражданами Бельгии совершило вынужденную посадку на воду неподалеку от побережья турецкой провинции Ризе, пишет IHA.

    Инцидент произошел во время рейса из грузинского города Батуми, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое агентство IHA. Местная береговая охрана оперативно отреагировала на происшествие, спасателям удалось благополучно отбуксировать аварийный борт на сушу.

    «Вылетевший из грузинского Батуми самолет с двумя гражданами Бельгии на борту совершил экстренную посадку в море у берегов провинции Ризе», – сообщило агентство.

    Оба спасенных иностранца были немедленно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Точная информация об их текущем состоянии здоровья на данный момент отсутствует.

    Весной самолет премьер-министра Испании совершил вынужденную посадку в Турции из-за технической неполадки.

    В середине августа пассажирский лайнер авиакомпании Hainan Airlines экстренно приземлился в аэропорту Красноярска.

    Несколькими днями позже воздушное судно Ан-3 жестко село в Сахалинской области из-за неисправности двигателя.

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    10 сентября 2026, 09:47 • Новости дня
    Ученые назвали вероятную причину гибели альпинистов на горе Мижирги

    Геофизик Докукин назвал таяние ледника причиной гибели альпинистов в Безенги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной трагедии на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, унесшей жизни свыше десятка альпинистов, могло стать таяние ледника, заявил ведущий научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета Владимир Докукин.

    Вероятной причиной трагедии на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии стало таяние ледника, передает ТАСС. Ведущий научный сотрудник Высокогорного геофизического института Росгидромета Владимир Докукин отметил, что подобных явлений в таких масштабах не наблюдалось около 100 лет.

    «Комплекс причин, скорее всего, способствовал произошедшему трагическому снежно-ледовому обвалу на горе Мижирги. Вероятно, что на ложе ледника, на самой скале, появилась вода или произошло глубокое таяние», – заявил ученый.

    Докукин добавил, что в августе 2023 года неподалеку произошел каменный обвал, унесший жизнь одного человека. Однако других подобных инцидентов со снежно-ледовой массой в Безенги ранее не фиксировалось.

    Директор альплагеря «Безенги» Алий Анаев пояснил, что место трагедии десятилетиями использовалось для ледовых занятий и считалось безопасным. В начале августа плановый облет территории специалистами МЧС и учеными не выявил рисков обрушения.

    Снежно-ледовый обвал произошел шестого сентября, накрыв группу из 33 альпинистов. Десять человек выбрались сами, шестеро получили травмы. Спасатели обнаружили тела 14 погибших, судьба еще троих остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября мощная снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в Безенгийском ущелье.

    Накануне спасатели обнаружили тело четырнадцатого погибшего участника восхождения.

    Следственный комитет возбудил по факту трагедии уголовное дело о халатности.


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    8 сентября 2026, 18:52 • Новости дня
    В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более 700 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой Анталье из-за масштабных лесных пожаров, бушующих вторые сутки, эвакуировали 720 человек из четырех населенных пунктов.

    Количество эвакуированных из-за лесного пожара в турецкой Анталье достигло 720 человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Ihlas Haber Ajansi. Борьба с огнем продолжается уже вторые сутки.

    Эвакуация проведена в четырех населенных пунктах. В районе Аксу из села Караоз вывезли 25 жителей из 10 домов, из села Юмук – 105 человек из 29 домов и скот из 18 загонов, а из села Ешилькараман – 151 человека из 40 домов. В соседнем районе Кепез эвакуированы 439 жителей из 175 домов села Чамлыджа.

    Пожар тушат с применением трех самолетов, девяти вертолетов и значительного количества наземной техники. К ликвидации огня привлечены 1037 человек личного состава, 165 пожарных машин и 112 единиц вспомогательной техники. В тушении задействованы и спецсредства полиции – водометы, которые помогают сдерживать распространение пламени на критических участках, сообщает Haberturk.

    Из-за пожара возникли перебои с мобильной связью, к месту ЧП подтянуты передвижные базовые станции. Без электроснабжения остались 2632 абонента.

    Накануне сильный пожар вспыхнул вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов к северу от аэропорта Антальи.

    Местные власти исключили угрозу безопасности российских туристов из-за удаленности очагов возгорания от популярных курортов.

    В прошлом году для ликвидации огня в этой турецкой провинции спасатели задействовали более 30 воздушных судов.

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    9 сентября 2026, 08:55 • Новости дня
    В горах Кабардино-Балкарии возобновили поиски пропавших после схода лавины

    Спасатели возобновили поиск пяти пропавших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели утром в среду возобновили прерванные вечером во вторник из-за непогоды поиски альпинистов, пропавших после схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

    Спасательные отряды в среду утром возобновили операцию по поиску пропавших людей, прерванную накануне из-за плохих погодных условий, передает РИА «Новости». Трагедия произошла в Черекском районе, где снежная масса накрыла группу туристов.

    «С 06:00 мск среды работы возобновлены», – сообщил представитель регионального управления МЧС.

    Инцидент в Безенгийском ущелье произошел 6 сентября. Согласно последним данным, жертвами стихии стали 12 человек, еще шестеро получили различные травмы. Местонахождение пятерых участников похода до сих пор не установлено. В Росгвардии подтвердили, что среди погибших есть сотрудники ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 сентября мощная снежная лавина обрушилась на группу альпинистов в Безенгийском ущелье.

    Накануне спасатели эвакуировали тела двенадцати погибших спортсменов в базовый лагерь.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

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    8 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на границе Китая и Непала

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Китае вблизи границы с Непалом зафиксировали сильные подземные толчки магнитудой 5,3, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    EMSC зафиксировал подземные толчки в Тибетском автономном районе, передает РИА «Новости». Эпицентр сейсмического события находился на расстоянии 104 километров к северу от непальского города Покхара. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров.

    Информация о пострадавших и возможных разрушениях инфраструктуры в пострадавших районах на данный момент не поступала.

    В конце июля подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в Хайнань-Тибетском автономном округе Китая.

    В начале того же месяца на юго-западе страны произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.

    В прошлом году мощное сейсмическое событие на границе Тибета и Непала унесло жизни 36 человек.

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    10 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Центробанк Турции в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк Турции принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 37% годовых, оставив показатель без изменений в пятый раз подряд.

    Решение турецкого регулятора полностью совпало с прогнозами аналитиков, передает РИА «Новости». Учетная ставка остается неизменной уже на пятом заседании подряд.

    «Центральный банк не внес никаких изменений в учетную ставку, оставив ее на уровне 37%», – говорится в заявлении регулятора по итогам прошедшего заседания.

    Турецкий экономический обозреватель Синем Мумтаз ранее отмечала, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку в сентябре. Она добавила, что снижение ставки может начаться в четвертом квартале при условии дальнейшего замедления инфляции в стране.

    В апреле прошлого года турецкий регулятор повысил ключевую ставку до 46%.

    В марте 2024 года Центробанк Турции поднял учетную ставку до рекордных 50%.

    Летом того же года президент страны Тайип Эрдоган заявил о прохождении самого сложного периода инфляции.

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    10 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    Спасатели из ОАЭ нашли шестерых пропавших без вести при наводнении в Непале

    Tекст: Денис Тельманов

    Поисково-спасательный отряд Объединенных Арабских Эмиратов обнаружил шесть человек, считавшихся пропавшими без вести после разрушительных наводнений в Непале, сообщило эмиратское агентство WAM.

    Специалисты работают совместно с местными властями в районе Тришули, передает РИА «Новости». «Поисково-спасательная команда ОАЭ продолжает работу в Непале, оказывая поддержку местным властям в поисково-спасательных операциях после разрушительных наводнений», – говорится в сообщении эмиратского агентства WAM.

    Отмечается, что спасателям приходится действовать в сложных условиях из-за труднодоступности местности.

    Ранее ОАЭ направили пострадавшей стране четыре самолета с гуманитарным грузом весом 186 тонн и команду профессиональных спасателей.

    Кроме того, Эмираты выделили 10 млн долларов для оказания срочной помощи жителям Непала, пострадавшим от паводков и оползней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв масштабного оползня на севере Непала возросло до 1252 человек.

    МИД республики сообщил о пропаже 590 иностранных граждан.

    Местный совет по туризму объявил об успешном спасении 184 путешественников.

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