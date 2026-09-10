Пожарные локализовали лесной пожар в турецкой Анталье спустя четверо суток

Турецкие спасатели успешно остановили распространение масштабного лесного пожара возле курорта Анталья, который продолжался четыре дня и потребовал эвакуации сотен жителей, передает РИА «Новости». Возгорание началось 7 сентября и потребовало перекрытия ключевой автотрассы Анталья – Ыспарта.
В тушении огня участвовали почти 1,1 тыс. человек, три самолета, девять вертолетов и более 320 единиц техники. Сильный ветер и жара до 35 градусов осложняли работу экстренных служб.
«В результате усилий пожарных удалось локализовать лесные пожары в районе Аксу в Анталье и в районе Козан в Адане», – отметили в Генеральном департаменте лесного хозяйства Турции.
Напомним, турецкие власти перекрыли стратегически важную автомобильную дорогу между Антальей и Ыспартой.
Спасатели эвакуировали 720 человек из четырех населенных пунктов.
Местные чиновники исключили угрозу безопасности для российских туристов.