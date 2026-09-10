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    10 сентября 2026, 18:27 • Новости дня

    Пантелеев назвал санкции главным риском «мокрого лизинга» вьетнамских самолетов

    Пантелеев назвал санкции главным риском «мокрого лизинга» вьетнамских самолетов
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Мокрый лизинг», то есть привлечение самолетов из Вьетнама вместе с экипажами может помочь российским авиакомпаниям справиться с дефицитом лайнеров, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Основную сложность он видит в угрозе санкций: по его оценке, для такого сотрудничества потребуется авиакомпания, специально созданная под партнерство с Россией.

    Минтранс России направил вьетнамским партнерам предложение о предоставлении самолетов в мокрый лизинг, то есть аренду воздушного судна вместе с экипажем и полным обслуживанием. Глава ведомства Андрей Никитин сообщил, что соответствующие предложения направлены коллегам и сейчас рассматриваются. Инициатива прозвучала после государственного визита президента Вьетнама То Лама в Москву, где стороны подписали ряд соглашений.

    «Мы видим, что спрос на перевозки в России сегодня превышает возможности авиакомпаний этот спрос удовлетворить. Отрасль испытывает дефицит провозных емкостей. Получив доступ к дополнительному флоту, можно решить проблему дефицита», – говорит Пантелеев.

    Он подчеркивает, что основная ставка государством делается на поставку российским авиакомпаниям отечественных воздушных судов. Но в качестве срочной меры, а также для пополнения возможностей в сегменте дальнемагистральных перевозок, «мокрый» лизинг по-прежнему рассматривается как один из возможных сценариев.

    По его словам, сам по себе юридический формат предполагает, что при «мокром лизинге» самолеты, персонал, техобслуживание и страхование лежат на компании-лизингодателе. Однако не исключен сценарий, когда вьетнамская авиакомпания наймет пилотов – граждан России. Но никаких требований по национальности и гражданству пилотов в рамках таких сделок, как правило, не выдвигается.

    Обсуждать вопрос о том, на каких маршрутах в России могут появиться вьетнамские самолеты с вьетнамскими пилотами, считает он, можно только в привязке к конкретным сделкам «мокрого лизинга». Он объясняет, что их подписывают две авиакомпании, в соглашении указываются типы воздушных судов. В зависимости от того, какая авиакомпания (или авиакомпании) будут партнерами с российский стороны и какой флот они получат, можно будет говорить о том, где такие самолеты будут летать.

    «Главный вопрос, который сейчас стоит – это санкционные риски. Та вьетнамская авиакомпания, которая отправит самолеты в Россию, неминуемо попадет под европейские санкции и лишится поддержки авиапроизводителей. Так что на такое сотрудничество можно пойти лишь в одном случае – если такой игрок будет создан специально под партнерство с Россией», – заключил Пантелеев.

    Во время визита вьетнамского лидера То Лама в Москву Россия и Вьетнам подписали объемный пакет двусторонних соглашений, общее число которых 17. Среди них меморандум между российским Минэкономразвития и Минфином Вьетнама.

    Ранее вьетнамский лидер заявлял о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Еще в 2025 году профильное министерство готовило нормативную базу для подобных сделок с иностранными перевозчиками.

    10 сентября 2026, 15:09 • Новости дня
    По программе «Единой России» построят и обновят более 3 тыс. поликлиник и ФАПов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках Народной программы появится более 3 тыс. новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов для обеспечения доступности медицинской помощи в регионах.

    Программа развития здравоохранения предусматривает масштабное обновление инфраструктуры, говорится в сообщении на сайте «Единая Россия». Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что ключевым приоритетом является поддержка медицинских работников.

    «Люди хотят от медицины очень простых вещей: чтобы она была рядом. Чтобы к врачу можно было попасть тогда, когда он действительно нужен. Чтобы мама не везла больного ребёнка за сотни километров. Чтобы пожилой человек не ждал нужного обследования месяцами. Место жительства не должно определять качество лечения – именно этот принцип заложен в Народную программу «Единой России»», – отметил он.

    По его словам, для повышения доступности здравоохранения важно развивать мобильные бригады, способные добираться до жителей самых отдалённых районов.

    В сфере охраны материнства и детства ожидаются значительные изменения. Парламентарий добавил, что количество женских консультаций планируется увеличить в три раза, а также обновить оборудование в 140 перинатальных центрах и более чем 500 детских поликлиниках.

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    10 сентября 2026, 15:57 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

    Tекст: Валерия Городецкая

    На предстоящих выборах в Госдуму пройдут четыре партии, а абсолютным лидером с поддержкой свыше 51% голосов станет «Единая Россия». Такой прогноз представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного соцопроса.

    Прогнозируемая явка на предстоящих выборах в Госдуму составит от 51% до 53%, сообщается на сайте ВЦИОМ. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян выразили намерение участвовать в выборах, при этом 54% твердо планируют прийти на избирательные участки.

    Согласно электоральному прогнозу, в нижнюю палату парламента уверенно проходят четыре политические силы. Ожидается, что «Единая Россия» наберет 51-53% голосов, КПРФ получит 13-15%, а партии «Новые люди» и ЛДПР – по 9-11%.

    Партия «Справедливая Россия» сохраняет шансы преодолеть пятипроцентный барьер, однако ее текущее положение оценивается как неустойчивое с возможным результатом в 4-6%. За непарламентские объединения планируют проголосовать от 2% до 5% избирателей.

    Всероссийский опрос «Бином АЦ ВЦИОМ» проводился с 31 августа по 6 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,5%. Метод опроса – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

    В конце августа социологи зафиксировали готовность половины россиян принять участие в голосовании. Аналитики высоко оценили шансы партии ЛДПР на получение второго места по итогам выборов.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    10 сентября 2026, 06:48 • Новости дня
    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»

    В Москве задержан художник-постановщик «Ликвидации» Кондратов

    В Москве задержан художник-постановщик сериала «Ликвидация»
    @ Vladimir Zhabrikov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы заключил под стражу художника-постановщика Александра Кондратова по обвинению в государственной измене после серии административных арестов.

    Суд избрал для Александра Кондратова мерой пресечения содержание в СИЗО, законность решения подтвердил Мосгорсуд, передает ТАСС.

    В судебных материалах уточняется статус фигуранта: «Кондратов А. С., ст. 275 УК РФ (госизмена). Рассмотрение завершено».

    В мае 52-летнего Кондратова задержали по статье о мелком хулиганстве. Он полностью признал вину, раскаялся и получил 15 суток ареста.

    После этого его еще несколько раз привлекали к административной ответственности вплоть до возбуждения уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина со шведским паспортом осудили за госизмену.
    житель Курска получил 16 лет колонии за шпионаж и госизмену. Суд отправил в колонию краснодарского инженера за госизмену.

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    10 сентября 2026, 08:44 • Новости дня
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    Россия договорилась о поставке Индии 105 самолетов Ил-114-300
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила контракты с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 региональных самолетов Ил-114-300, сообщил Минпромторг.

    Договоренности достигнуты на полях выставки «Иннопром. Индия», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    «В ходе деловой программы выставки были заключены соглашения о намерениях на поставку 50 самолетов в интересах авиакомпании Pinnacle Air и до 20 самолетов авиакомпании Air Kerala», – отмечается в сообщении.

    Дополнительно подписан меморандум о взаимопонимании с компанией Sleek Aviation. Документ предполагает передачу 35 воздушных судов. Стороны также договорились открыть на базе эксплуатанта учебный центр с полнопилотажным тренажером.

    В августе Минпромторг запланировал подписание твердого контракта с Индией на экспорт Ил-114-300.

    Зимой ОАК заключила предварительное соглашение с индийской Flamingo Aerospace о поставке шести таких машин.

    В июле президент Владимир Путин одобрил выделение средств из ФНБ на производство восьми самолетов.

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    10 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трудовые мигранты в России начнут уплачивать налоги за своих неработающих родственников, проживающих на территории страны, начиная с 2027 года, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть.

    «По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны», – сообщил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что в рамках Концепции государственной миграционной политики стояла задача ограничить пребывание в России неработающих родственников мигрантов. По его словам, количество таких лиц удалось снизить на 20% по отношению к 1,7 млн человек. Этого результата достигли благодаря критериям, установленным правительством при зачислении детей иностранцев в российские школы.

    Накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия одобрила инициативу об обязательном содержании мигрантами своих неработающих родственников.

    Позже Государственная дума приняла соответствующий закон для иностранных граждан.

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    10 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    Медведев объяснил причины ужесточения собственной риторики
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев согласился с тем, что его риторика в последние годы стала жестче, а повлияли на это некоторые обстоятельства и страны.

    «Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать, особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно», – заявил он в интервью газете «Ведомости».

    Медведев также считает, что его слова в значительной мере отражают точку зрения большинства российских граждан. Кроме того, политик признался в некоторой степени разочарованности.

    «Я разочарован. Это правда. Мне казалось, что ряд государств и политиков, с которыми мы выстраивали отношения, должны были быть более умными. Например, европейцы… Они могли себя совершенно иначе повести при возникновении конфликта. Я не говорю – принять российскую точку зрения. Но просто оценить, что происходит. Почему у нас такие обеспокоенности?» – сказал он, подразумевая причины СВО.

    По мнению Медведева, при всей абсурдности ситуации, когда «наши ракеты направлены на ваши города, а ваши ракеты – на наши» и всем понятно, что нравиться подобное не может никому, «они наплевали на нашу позицию».

    «Результат известен», – резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что конфликт на Украине должен завершиться на условиях Москвы, а также заверил, что Москва не забудет ни одного антироссийского шага Запада. Замглавы Совбеза также отметил, что немецкие власти ведут себя как неонацисты.

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    10 сентября 2026, 12:31 • Новости дня
    ЛДПР предложила продлить работу детских садов до 20:00

    Tекст: Дарья Григоренко

    В России предложили установить единый режим работы муниципальных детских садов, обеспечив возможность пребывания в них детей до восьми вечера, сообщила руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева.

    Мария Воропаева направила соответствующее обращение министру просвещения России Сергею Кравцову, передает ТАСС. В документе предлагается выработать единые федеральные стандарты для регионов и муниципалитетов, чтобы унифицировать режим работы дошкольных учреждений.

    «Прошу вас рассмотреть вопрос о выработке единых федеральных стандартов для органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленных на унификацию режима работы муниципальных дошкольных образовательных организаций с обязательным обеспечением возможности пребывания детей до 20:00», – говорится в тексте обращения.

    Парламентарий пояснила, что сейчас федеральные правила допускают различные режимы пребывания дошкольников, однако единого требования об обеспечении работы садов до восьми вечера нет. Во многих регионах учреждения закрываются в 17:00 или 18:00, тогда как рабочий день большинства родителей заканчивается позже.

    Для реализации инициативы потребуется увеличить продолжительность рабочего дня воспитателей и нянечек. В связи с этим партия планирует добиваться введения нескольких смен в детсадах по аналогии со школами, а также существенного повышения зарплат сотрудникам. Соответствующие законопроекты будут внесены в Госдуму в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы детских садов.

    Представители Общественной палаты предложили продлить работу дошкольных учреждений до восьми часов вечера.

    В ответ Минпросвещения напомнило о праве детских садов самостоятельно устанавливать график по запросу родителей.

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    9 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Новая версия голосового помощника Siri AI с искусственным интеллектом от Apple останется без поддержки русского языка.

    В сентябре Apple планирует запустить Siri AI в бета-версии на английском, а уже в октябре добавить еще пять языков, сообщает Engadget. В следующую волну локализации войдут французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Таким образом, уже вскоре после запуска новая Siri сможет работать на шести языках, однако русского среди них нет. Инновационный искусственный интеллект станет доступен 14 сентября после выхода версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.

    Новый помощник стал одной из ключевых частей обновленной системы Apple Intelligence. Siri получила более глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять действия внутри них по голосовой команде. Пользователю, например, не придется самостоятельно открывать нужную программу и последовательно нажимать элементы интерфейса.

    Apple также расширяет возможности персонализации помощника. Пользователи смогут настраивать особенности голоса Siri, включая интонацию и скорость речи.

    Для сложных запросов голосовой ассистент будет использовать облачные вычислительные модели компании. Подписчики сервиса iCloud+ получат расширенные лимиты на ежедневное использование нейросетевых функций.

    При этом список языков самой Apple Intelligence значительно шире, чем первоначальный набор Siri AI. Система поддерживает английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, упрощенный и традиционный китайский, японский, корейский и вьетнамский языки. Русского языка нет и в этом перечне.

    Опробовать новые возможности смогут только владельцы современных смартфонов. Поддержка Siri AI начинается с моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На новейших устройствах линейки 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air мощные встроенные процессоры обеспечат более точное распознавание речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал масштабное внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом компании. Ранее американская корпорация запланировала превращение голосового помощника Siri в полноценного чат-бота. Для реализации новых функций разработчик заключил многолетнее соглашение об использовании нейросети Gemini от Google.


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    10 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    Германия выслала более 150 сотрудников российских представительств
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкие власти выслали более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, оставив сотни тысяч людей без консульских услуг, сообщило российское посольство в Германии.

    Германия выслала из страны более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, указали в диппредставительстве, сообщает РИА «Новости».

    «Находка сломанного дрона непонятного происхождения, не причинившего вреда, – это «разумный» повод для лишения сотен тысяч граждан Германии и проживающих в ФРГ росграждан доступа к консульским услугам, выдворения из страны в авральном режиме более 150 сотрудников российских представительств и членов их семей, а также разрушения последних островков двустороннего культурного сотрудничества?» – прокомментировали ситуацию в посольстве.

    Пятого августа полиция Лейпцига сообщила об обнаружении беспилотника со взрывчаткой в зоне грузовых перевозок аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев категорически отверг заявления немецких властей.

    Вскоре после этого Берлин потребовал отъезда десятков сотрудников закрывающегося генерального консульства в Бонне.

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    10 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ФСБ: Киев планировал теракт против резиденции посла Британии в Москве
    ФСБ: Киев планировал теракт против резиденции посла Британии в Москве
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ, который собирал информацию для организации диверсии против британских дипломатов, сообщили в российском ведомстве.

    Задержанный россиянин, работавший в охране дипломатической миссии, признался в подготовке нападения, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что в январе 2026 года установил контакт с украинским блогером Дмитрием Карпенко и передавал ему данные о системе безопасности диппредставительства.

    «Также его очень и очень интересовала информация... как осуществляется охрана посольства и резиденции Британии в Москве – то есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, которые проводились на территории резиденции, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности», – пояснил агент СБУ.

    По словам фигуранта, Карпенко сообщил ему, что власти Украины планируют диверсию против британского посла Найджела Кейси. Злоумышленник собирал адреса проживания сотрудников посольства и данные о мероприятиях в резиденции на Софийской набережной.

    В ФСБ подчеркнули, что Киев намеревался обвинить в теракте российскую сторону. Целью провокации было втягивание Лондона в прямой конфликт с Москвой, получение дополнительных поставок оружия и усиление санкционного давления на Россию.

    Ранее Федеральная служба безопасности пообещала продолжить активную борьбу с иностранными разведками.

    Летом силовики предотвратили беспрецедентную серию терактов украинских спецслужб на территории России.

    Суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного российского военного.

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    10 сентября 2026, 10:40 • Новости дня
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    При атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При ночной атаке безэкипажного катера на набережную Сочи пострадали 28 человек, среди пострадавших – двое детей, сообщили в оперативном штабе Кубани.

    Число пострадавших после удара безэкипажного катера по сочинской набережной возросло до 28 человек, передает Оперштаб в Max. Ранее сообщалось о восьми раненых.

    «По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей», – говорится в заявлении.

    Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. На данный момент в медицинских учреждениях остаются трое взрослых и один ребенок. В результате ночного нападения также частично пострадала инфраструктура пляжа и прилегающая территория Приморской набережной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально оперативный штаб сообщил об одном пострадавшем на набережной Сочи. Позже число раненых возросло до восьми человек. В августе от удара беспилотников по кубанскому селу Архипо-Осиповка пострадали почти 60 граждан.

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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    10 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Депутат Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций

    Луговой: Посольство Британии в Москве следует закрыть из-за угрозы провокаций
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. На этом фоне легко представить, к каким масштабным последствиям могла привести провокация Киева против британского посла в Москве, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Он не исключил, что верхушка Британии знала о планах Украины.

    «Украина прибегает к действиям, типичным для террористического режима. В частности, Киев устраивает прямые теракты, чтобы привлечь внимание, и организует провокации, в том числе против собственных союзников», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой. Он напомнил, что история не раз демонстрировала: взращенный терроризм со временем оборачивается против своих покровителей.

    В качестве примера собеседник привел политику США: «Они, по сути, создали Усаму бен Ладена и террористическую сеть на Ближнем Востоке, а в итоге первыми столкнулись с последствиями – терактами 11 сентября 2001 года». «Вскормленный терроризм наносит удар по своему хозяину. Он не просто кусает, а отрывает руку, которая его кормила», – подчеркнул Луговой.

    По мнению спикера, в случае с подготовкой Киевом диверсии против посла Британии в Москве самым интересным остается вопрос, была ли Британия в курсе. «Ответ волнует многих – причем не только в спецслужбе, но и прежде всего в политических верхах», – сказал парламентарий. Он не исключил, что британская верхушка знала о готовящейся Украиной провокации.

    На этом фоне депутат напомнил, что убийство в 1914 году австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Представьте, что началось бы, если бы посла застрелили на улицах города Москвы, и особенно если бы инцидент грамотно оформили как провокацию! – рассуждает Луговой. – Во всем нужно тщательно разобраться. При этом британской разведке свойственны такие вещи – достаточно вспомнить отравление Скрипалей».

    «Как бы то ни было, британцам следует задуматься», – добавил спикер. По его мнению, посольство Британии в Москве следует закрыть. «Так, в диппредставительстве сидят практически одни шпионы, которых мы выявляем и выдворяем. Кроме того, присутствие британского посольства создает для нас угрозу любых провокаций», – заключил парламентарий.

    Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

    По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

    Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на РФ.

    «Несмотря на то что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    Напомним, в январе Федеральная служба безопасности выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть РФ в течение двух недель.

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    10 сентября 2026, 02:38 • Новости дня
    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу

    Москва предложила Вьетнаму аренду самолетов по «мокрому» лизингу

    Минтранс предложил Вьетнаму арендовать самолеты по «мокрому» лизингу
    @ IMAGO/Jan Huebner/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские власти предложили Вьетнаму арендовать самолеты местных авиакомпаний вместе с экипажем, инициатива находится на стадии рассмотрения, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

    Министерство транспорта Российской Федерации направило вьетнамским партнерам инициативы о предоставлении самолетов в так называемый мокрый лизинг (аренда транспортного средства с полным обслуживанием и экипажем – прим. ВЗГЛЯД), – передает РИА «Новости».

    «Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются», – сообщил руководитель ведомства Андрей Никитин.

    В 2025 году бывший министр транспорта Роман Старовойт отмечал, что Минтранс готовит нормативную базу для сделок по аренде самолетов с экипажем у иностранных перевозчиков.

    В среду президент России Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Кремле в рамках государственного визита вьетнамского лидера, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Путин рассказал о планах введения безвизового режима для граждан Вьетнама, а также отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

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    10 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет», способный развивать скорость до 450 км в час и перехватывать вражеские беспилотники.

    Российские разработчики представили новый беспилотник, способный перехватывать вражеские дроны на высоких скоростях, передает РИА «Новости». Аппарат оснащен двумя электромоторами и запускается с помощью катапульты.

    «Впервые представлен самый быстрый в России антидрон самолетного типа «Кречет» на двух электромоторах со скоростью до 450 км в час. Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По словам руководителя центра, высокая скорость необходима для перехвата беспилотников противника вдогонку. Обратная стреловидность крыла обеспечивает аппарату высокую маневренность, особенно на малых скоростях, что важно при атаке на маневрирующие цели. Если дрон промахнется, он сможет быстро развернуться и повторить атаку.

    Аппарат может быть оснащен боевой частью или поражать цели кинетически. Благодаря своим характеристикам «Кречету» не требуются мобильные платформы – он способен самостоятельно догонять вражеские дроны, такие как «Лютый», скорость которых не превышает 200 км в час. Модель была впервые показана на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры группировки войск «Запад» спроектировали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» с максимальной скоростью 560 км в час.

    Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА за один день сбили свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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