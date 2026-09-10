Эпидемия Эболы охватила новые территории в Конго

ВОЗ: Эпидемия Эболы распространилась на новую санитарную зону в Конго

Tекст: Тимур Шайдуллин

«С 28 августа 2026 года вспышка вируса Бундибугио в Демократической Республике Конго распространилась еще на одну медико-санитарную зону – Кайна в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе ВОЗ, передает РИА «Новости».

Теперь инфекция зафиксирована в 61 медико-санитарной зоне, расположенной в шести провинциях страны. В организации отметили, что динамика передачи вируса различается в зависимости от района: где-то наблюдается географическое расширение, а где-то устойчивый рост числа зараженных.

Летальность вируса сейчас достигает 48,3%. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что высокий уровень смертности указывает на серьезность заболевания и проблемы со своевременным выявлением случаев, доступом к медицинской помощи и прерыванием путей передачи инфекции. Позднее выявление зараженных увеличивает риск дальнейшего распространения Эболы.

По информации министерства здравоохранения Конго, число подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в стране выросло до 6843, из которых 3310 завершились летальным исходом. Вакцина и лечение от нового штамма Бундибугио пока официально не лицензированы, но лабораторные исследования показывают, что вакцина «Эрвебо» способна обеспечить определенную защиту.

Накануне сообщалось, что число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 3,2 тыс. человек. Несколькими днями ранее Национальный институт общественного здравоохранения страны зафиксировал 6604 случая заражения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал эту вспышку самой быстроразвивающейся эпидемией в истории.