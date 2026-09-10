Синоптики предупредили о резком снижении температуры в Москве

Синоптик Паршина: В Москве ожидается резкое похолодание на семь-восемь градусов

Tекст: Валерия Городецкая

В пятницу дневные показатели термометров в столице опустятся до 17-19 градусов, передает ТАСС. В Московской области воздух прогреется лишь до 15-20 градусов тепла.

Паршина отметила стремительность изменения погодных условий. «Завтра температура дневная понизится, градусов на семь-восемь, такой резкий скачок температуры. Завтра 17-19 градусов в Москве, по области – 15-20», – заявила она.

Эксперт также добавила, что в Подмосковье местами пройдут небольшие дожди. При этом в самой столице существенных осадков не прогнозируется.

Минувшая ночь в российской столице оказалась рекордно холодной с начала календарной осени.

Накануне метеорологи обещали москвичам короткое бабье лето с потеплением до 21 градуса.

Массовое пожелтение листвы в городе начнется во второй половине текущего месяца.