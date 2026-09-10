При ударе дронов по судну в Черном море погибли двое граждан Азербайджана

При ударе дронов по судну TEDY в Черном море погибли двое граждан Азербайджана

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на иностранное грузовое судно TEDY в Черном море. Судно подверглось атакам дронов 9 сентября», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Сейчас МИД Азербайджана координирует работу с дипломатическими представительствами и компетентными органами других государств. После завершения медицинского обследования и курса лечения раненых планируется вернуть на родину.

Внешнеполитическое ведомство также призвало соотечественников воздержаться от поездок и работы в регионах с нестабильной обстановкой и продолжающимися военными действиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне беспилотники уже атаковали два грузовых судна, но в Азовском море, также с гибелью граждан Азербайджана. Тогда заместитель главы МИД России Михаил Галузин обвинил киевский режим в ударах по гражданским теплоходам.

В августе беспилотные аппараты спровоцировали пожар на греческом балкере в акватории Черного моря.