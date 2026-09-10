СК: Житель Петербурга убил мать и спрятал ее тело в морозильной камере

Tекст: Валерия Городецкая

Подозреваемый в совершении преступления был оперативно задержан, сообщается в канале ведомства в Max. По данным следствия, мужчина сам обратился к патрульному наряду вневедомственной охраны Росгвардии вечером 9 сентября и признался, что убил мать в ходе ссоры в квартире по Ленинскому проспекту.

«В ходе выезда следователя следственного отдела по Кировскому району на указанное место происшествия в морозильной камере было обнаружено тело женщины», – рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Установлено, что задержанный состоит на учете. На месте преступления изъяты следы, назначен комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее конфликт с несовершеннолетним сыном стал мотивом убийства доцента МГУ Анны Каменевой.

Двумя днями ранее суд в Кузбассе приговорил местного жителя к семи годам колонии за смертельное избиение матери.

В прошлом году петербургские правоохранители задержали тринадцатилетнюю девочку за убийство матери.