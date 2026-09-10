Эксперт: Работодатель будет полностью отвечать за трудового мигранта от и до

«Если президент лично слушает доклад по миграционным вопросам и делает заявления, то это наглядно показывает, какое значение государство придает проблеме миграции и на каком уровне решено ситуацию менять коренным образом», – заявил журналист Андрей Медведев.

Он обратил внимание на статистику, которая, по его оценке, уже демонстрирует результаты предпринятых государством мер. «Смотрим на цифры. Выдворений [нарушителей миграционного законодательства] – плюс 85%. Семейная миграция – минус 20% благодаря ограничениям по школам и налогам за неработающих членов семьи. Преступность среди мигрантов – минус 40% за полгода. 197 тыс. иностранцев лишены права повторного въезда. Фиктивные браки выявляются в десять раз чаще. Аннулировано больше 20 тыс. разрешений на временное проживание и видов на жительство», – отметил Медведев.

Параллельно, по его словам, в стране создается новая инфраструктура контроля за пребыванием иностранных граждан. «Реестр контролируемых лиц, пункты миграционного контроля на транспортных узлах, их уже аж 23 штуки. А вскоре откроют аналитический центр с искусственным интеллектом, который будет собирать данные с погранпереходов, камер видеонаблюдения и от работодателей», – рассказал журналист.

«Еще нас ждет наконец-то организованный набор трудовых мигрантов по формуле «дом – работа – дом», и наконец-то работодатель будет полностью отвечать за своего иностранного работника от и до», – подчеркнул Медведев.



Он особо отметил, что Владимир Путин назвал этот способ привлечения иностранной рабочей силы цивилизованным и защищающим интересы россиян. По мнению Медведева, это определяет основной принцип дальнейшей миграционной политики страны. «Государство четко обозначает, что не абстрактные «права мигрантов», не удобство работодателей, экономящих на фонде оплаты труда, а интересы граждан России имеют первостепенное значение. Это официальная государственная политика», – указал Медведев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с главой миграционной службы МВД Андреем Кикотем проблемы привлечения иностранной рабочей силы и механизмы их решения. Кикоть отчитался перед главе государства, как будет работать новая модель трудоустройства мигрантов.

«Работодатель по закону будет обязан – крупный и среднего формата – обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл: дом – работа – дом. После окончания трудового договора он таким же способом возвращается к себе на родину», – сказал Кикоть.

Глава миграционной службы МВД также доложил президенту о снижении уровня преступности среди приезжих на 40% за первое полугодие.