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    10 сентября 2026, 17:08 • Новости дня

    Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз

    Минобороны Польши: Варшава предложила США пять мест для размещения военных баз

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские власти предложили Соединенным Штатам как минимум пять локаций для создания постоянной военной базы на территории республики, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша готова предоставить минимум пять локаций для размещения постоянной военной базы, передает РИА «Новости». До пятницы в стране будет находиться американская делегация, выбирающая подходящее место.

    «Важно то, что Польша готова принять американских солдат на постоянной основе. Сегодня презентация оборонной промышленности и мест потенциального размещения американских баз», – заявил Косиняк-Камыш. Польские власти предлагают территории во Вроцлаве, Познани, Повидзе, Быдгоще, а также в Щецине.

    Министр отметил, что американской стороне важно наличие развитой инфраструктуры для семей военнослужащих, включая международные школы с преподаванием на английском языке, спортивные и культурные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава предложила разместить постоянную американскую военную базу в западной части страны.

    Возведение инфраструктурного объекта обойдется польскому руководству более чем в три миллиарда долларов.

    Правительство республики заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для солдат из Соединенных Штатов.

    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    10 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет», способный развивать скорость до 450 км в час и перехватывать вражеские беспилотники.

    Российские разработчики представили новый беспилотник, способный перехватывать вражеские дроны на высоких скоростях, передает РИА «Новости». Аппарат оснащен двумя электромоторами и запускается с помощью катапульты.

    «Впервые представлен самый быстрый в России антидрон самолетного типа «Кречет» на двух электромоторах со скоростью до 450 км в час. Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По словам руководителя центра, высокая скорость необходима для перехвата беспилотников противника вдогонку. Обратная стреловидность крыла обеспечивает аппарату высокую маневренность, особенно на малых скоростях, что важно при атаке на маневрирующие цели. Если дрон промахнется, он сможет быстро развернуться и повторить атаку.

    Аппарат может быть оснащен боевой частью или поражать цели кинетически. Благодаря своим характеристикам «Кречету» не требуются мобильные платформы – он способен самостоятельно догонять вражеские дроны, такие как «Лютый», скорость которых не превышает 200 км в час. Модель была впервые показана на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры группировки войск «Запад» спроектировали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» с максимальной скоростью 560 км в час.

    Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА за один день сбили свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

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    9 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Hraparak: Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащих армянской армии обязали выполнять воинское приветствие по стандартам Североатлантического альянса, поднося руку к голове без головного убора, пишет издание Hraparak.

    Ранее воинское приветствие выполнялось с поднесением руки к головному убору, теперь же солдатам и офицерам необходимо его снять, передает РИА «Новости». «По нашим сведениям, армянская армия пока соответствует стандартам армий НАТО исключительно в вопросах, не имеющих первостепенного значения. Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО», – говорится в публикации онлайн-издания hraparak.am.

    Источники издания отмечают, что подобные нововведения вызывают недовольство среди военных, которые считают их бессмысленными. В министерстве обороны Армении заявили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако обсуждения возможного перехода на новые стандарты приветствия уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Армения решила ввести в вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО.

    В рамках реформ Минобороны республики отказалось от уставного восклицания «Ура!».

    В мае текущего года военное ведомство изменило эмблему армии.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

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    10 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    Российские войска взяли под контроль харьковские Гоптовку и Зарубинку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные освободили населенные пункты Гоптовка и Зарубинка, расположенные в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно продвинулись на харьковском направлении, взяв под свой контроль два населенных пункта. Речь идет о Гоптовке и Зарубинке, сообщает Минобороны России.

    Успешные действия были осуществлены силами подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России взяли под контроль село Должанка на этом же направлении.

    В начале августа бойцы спецназа «Ахмат» совместно с группировкой «Север» пресекли попытки украинских диверсантов вернуть утраченные позиции.

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    9 сентября 2026, 10:56 • Новости дня
    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие крылатые ракеты на авиасалоне в Египте

    Россия представила новейшие малозаметные ракеты на авиасалоне в Египте
    @ соцсети

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.

    На выставке в Эль-Аламейне публике показали новейшие российские высокоточные системы, передает издание The War Zone. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что ракеты С-71М и С-71К «разработаны для истребителей пятого поколения». Эти боеприпасы созданы как экономичная альтернатива сложным крылатым ракетам.

    Модель С-71М отличается сниженной радиолокационной заметностью и складными крыльями. Версия С-71К получила более совершенную систему наведения и измененный дизайн корпуса. Третий боеприпас, компактная ракета С8000 «Бандероль», обладает дальностью около 500 км и может запускаться с вертолетов и беспилотников.

    Появление этих систем отражает мировую тенденцию к созданию недорогих средств поражения. Опыт спецоперации на Украине показал высокую эффективность массового применения подобных решений для преодоления противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на выставке в Египте новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т».

    Британское издание The Daily Telegraph отметило решающую роль крылатой ракеты «Бандероль» в блокировке украинских портов.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Вооруженными силами России новейших ракет С-71К «Ковер».

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    9 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    Экс-генпрокурор Грузии возглавил отряд добровольцев в зоне СВО
    @ t.me/mamukapipiya

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе возглавил сформированное в России добровольческое интернациональное подразделение «Георгиевский» для участия в спецоперации.

    Командир отряда, ветеран спецоперации Отар Романов-Парцхаладзе пояснил, что название связано с Георгиевским трактатом 1783 года, сыгравшим историческую роль для грузинского народа, передает ТАСС.

    «Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над рейхстагом, каждый четвертый мой соотечественник воевал за свободу», – заявил экс-генпрокурор Грузии.

    Он выразил уверенность, что символ разгрома врага снова поднимут русский и грузин.

    По словам командира, отряд объединил сторонников сближения двух народов и защитников традиционных семейных ценностей. Главной задачей бойцов он назвал доведение до конца борьбы с угрожающим всему миру злом.

    Романов-Парцхаладзе добавил, что принял решение участвовать в СВО добровольно. С начала боевых действий он с командой помогает российским военным и мирным жителям ДНР, Курской, Брянской и Белгородской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем. Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом. 
    Ветеран СВО объяснил отличия российского и украинского подхода к набору в армию.

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    9 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове и Николаеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в ряде украинских городов в ночь на среду были слышны взрывы, сообщил Telegram-канал «Суспільне» («Общественное»).

    «В Харькове раздался взрыв, сообщили корреспонденты „Общественного». В Харькове зафиксировали попадание в складское здание, сообщил мэр Терехов. На месте разразился пожар, последствия удара уточняют», – сказано в сообщениях.

    Затем сообщается о повторных взрывах. Такая же ситуация в Николаеве: за одним взрывом следует другой или несколько.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги, уточняет РИА «Новости».

    О звуке взрыва сообщали из Киева, после чего в столице Украины отменили воздушную тревогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко 8 сентября сообщил о крупных пожарах на городских складах. Украинская ТЭС прекратила работу после серии взрывов. Николаев частично обесточен после серии взрывов.

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    9 сентября 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области появились «территории боевых действий»

    В Черниговской области появились «территории боевых действий»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и узнали, что в Черниговской области пять районов приобрели статус территорий возможных боевых действий.

    «Черниговская военная администрация присвоила пяти районам области статус территорий возможных боевых действий. Это Холминская, Березнянская, Седневская, частично – Тупичевская и Сосницкая городские общины», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Черниговской области точными ракетными ударами уничтожены два логистических хаба ВСУ – в Чернигове и Прилуках. В районе Черного Рога нанесен ракетный удар по площадке запуска ударных дронов: полностью уничтожен склад БПЛА, есть потери среди личного состава расчетов.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе тяжелые бои идут в районах Уланово и Толстодубово. В Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 16 участках на 500 м.

    В Харьковской области на Волчанском направлении с тяжелыми боями бойцы расширяют зону контроля вокруг Белого Колодезя. Также есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    На Липцовском направлении штурм-группы продвигаются в районе Гоптовки, а на Великобурлукском развивают успех возле освобожденных Березников и Долгенького.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Долгенькое и Березники Харьковской области. Марочко сообщил, что российская армия сузила котел для ВСУ у Волчанска.

    Остатки бригад ВСУ растворяются в Волчанском котле.

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    8 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т» на международной выставке авиации и космонавтики «Эль-Аламейн-2026».

    Новое изделие массой до 270 кг предназначено для воздушного старта и оснащено малогабаритным турбореактивным двигателем, передает РИА «Новости». Оружие может размещаться как на самолетах, так и на вертолетах, обеспечивая дальность поражения до 450 км.

    Представитель компании-разработчика подчеркнул, что эффективность комплекса подтверждена в боевых условиях. «Эффективность работы «Дань-Т» подтверждена сотнями успешных пусков по объектам в зоне специальной военной операции», – заявил он. Боеприпас успешно завершил испытания и полностью готов к применению.

    Экспортная модификация «Дань-Т» предлагается зарубежным заказчикам для оснащения российской авиатехники, включая Як-130, МиГ-29, Ми-28Н и Ми-8. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции боеприпаса с боевыми самолетами и вертолетами иностранного производства.

    Ранее российские боевые самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне.

    Компания «Рособоронэкспорт» подготовила для этой выставки экспозицию с новейшими средствами противовоздушной обороны.

    В августе предприятие предложило зарубежным заказчикам барражирующий боеприпас «Гарпия-А1» с дальностью полета до тысячи километров.

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    9 сентября 2026, 19:33 • Новости дня
    Кровля и купол храма в Новороссийске пострадали при атаке украинских дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Новороссийске в результате ночной атаки украинских беспилотников пострадал храм святителя Спиридона Тримифунтского, получивший повреждения кровли и куполов, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Украинские беспилотники атаковали храм святителя Спиридона Тримифунтского в Новороссийске, передает ТАСС. В результате удара пострадала центральная часть здания. «Минувшей ночью беспилотники ВСУ нанесли удар не только по гражданской инфраструктуре, но и по православной святыне – храму святителя Спиридона Тримифунтского», – сообщил Кравченко.

    Мэр Новороссийска уточнил, что серьезные повреждения получили кровля и купола храма, а также частично нарушено остекление. При этом внутреннее убранство церкви практически не пострадало.

    Все иконы остались целы, а стены и алтарная часть получили лишь точечные повреждения. Восстановительные работы в храме начнутся 10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки беспилотников власти Новороссийска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.

    Мэр Андрей Кравченко объявил траур по погибшим жителям. Двумя днями ранее украинский дрон поджег купол храма Николая Чудотворца в Тамбовской области.

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