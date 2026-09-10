Спасатели из ОАЭ нашли шестерых пропавших без вести при наводнении в Непале

Tекст: Денис Тельманов

Специалисты работают совместно с местными властями в районе Тришули, передает РИА «Новости». «Поисково-спасательная команда ОАЭ продолжает работу в Непале, оказывая поддержку местным властям в поисково-спасательных операциях после разрушительных наводнений», – говорится в сообщении эмиратского агентства WAM.

Отмечается, что спасателям приходится действовать в сложных условиях из-за труднодоступности местности.

Ранее ОАЭ направили пострадавшей стране четыре самолета с гуманитарным грузом весом 186 тонн и команду профессиональных спасателей.

Кроме того, Эмираты выделили 10 млн долларов для оказания срочной помощи жителям Непала, пострадавшим от паводков и оползней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв масштабного оползня на севере Непала возросло до 1252 человек.

МИД республики сообщил о пропаже 590 иностранных граждан.

Местный совет по туризму объявил об успешном спасении 184 путешественников.