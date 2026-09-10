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    10 сентября 2026, 16:30 • Новости дня

    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию

    Десятки человекоподобных роботов впервые вышли на политическую демонстрацию
    @ DRM News/YouTube

    Около 30 роботов с флагами приняли участие в акции у Министерства цифровизации Польши в Варшаве. Демонстрация была посвящена защите рабочих мест людей от последствий развития искусственного интеллекта и автоматизации.

    Акцию организовала инициатива Democratism, которая, согласно ее сайту, стремится запустить общественное обсуждение влияния ИИ и роботизации на рынок труда, сообщает AFP.

    Перед зданием ведомства двигались по кругу двуногие человекоподобные роботы и четвероногие машины, напоминающие собак. Из громкоговорителей звучали призывы защищать рабочие места и без промедления вводить правила использования новых технологий.

    Один из участников демонстрации – гуманоидный робот Agibot A3, оснащенный искусственным интеллектом, – сообщил журналистам, что присутствие машин на акции должно показать: эта технология уже стала реальностью.

    Организатор Гжегож Кулись объяснил, что прежде всего хочет привлечь внимание к возможной замене людей роботами и системами ИИ, выполняющими интеллектуальную работу. По его мнению, промедление с принятием защитных мер способно привести к проблемам, поэтому необходимы нормы, которые оградят работников от рисков.

    К участникам вышел министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский. В разговоре с организатором он назвал серьезной проблемой неконтролируемые модели ИИ, встроенные в гуманоидных роботов, которые продолжат совершенствоваться по мере развития робототехники.

    Однако журналисты профессиональных изданий отмечают, что организатор акции Кулись – владелец и директор по информационным технологиям компании Delta Robots, поэтому акция заодно привлекла внимание прессы к его бизнесу. Они проводят параллель с крупными разработчиками ИИ, включая Anthropic и OpenAI: призывая ужесточить регулирование отрасли, ИИ-гиганты одновременно пугают общество возможностями собственных продуктов и тем самым создают им рекламу. 

    Варшавская акция стала первым известным случаем использования человекоподобных роботов в политической демонстрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники американской компании Anthropic оценили риск уничтожения человечества искусственным интеллектом в 10%. Несколькими днями ранее разработчики из OpenAI выпустили мощную нейросеть GPT-6 Astra с критическими рисками безопасности. В прошлом месяце немецкий концерн Bosch анонсировал серийное производство гуманоидных роботов нового поколения Gamma.

    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    9 сентября 2026, 21:29 • Новости дня
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    Apple оставила новую Siri AI без русского языка
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Новая версия голосового помощника Siri AI с искусственным интеллектом от Apple останется без поддержки русского языка.

    В сентябре Apple планирует запустить Siri AI в бета-версии на английском, а уже в октябре добавить еще пять языков, сообщает Engadget. В следующую волну локализации войдут французский, японский, корейский, португальский и испанский языки. Таким образом, уже вскоре после запуска новая Siri сможет работать на шести языках, однако русского среди них нет. Инновационный искусственный интеллект станет доступен 14 сентября после выхода версий iOS 27, iPadOS 27 и macOS Golden Gate.

    Новый помощник стал одной из ключевых частей обновленной системы Apple Intelligence. Siri получила более глубокую интеграцию с приложениями и сможет выполнять действия внутри них по голосовой команде. Пользователю, например, не придется самостоятельно открывать нужную программу и последовательно нажимать элементы интерфейса.

    Apple также расширяет возможности персонализации помощника. Пользователи смогут настраивать особенности голоса Siri, включая интонацию и скорость речи.

    Для сложных запросов голосовой ассистент будет использовать облачные вычислительные модели компании. Подписчики сервиса iCloud+ получат расширенные лимиты на ежедневное использование нейросетевых функций.

    При этом список языков самой Apple Intelligence значительно шире, чем первоначальный набор Siri AI. Система поддерживает английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, упрощенный и традиционный китайский, японский, корейский и вьетнамский языки. Русского языка нет и в этом перечне.

    Опробовать новые возможности смогут только владельцы современных смартфонов. Поддержка Siri AI начинается с моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На новейших устройствах линейки 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air мощные встроенные процессоры обеспечат более точное распознавание речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый генеральный директор Apple Джон Тернус сделал масштабное внедрение искусственного интеллекта главным приоритетом компании. Ранее американская корпорация запланировала превращение голосового помощника Siri в полноценного чат-бота. Для реализации новых функций разработчик заключил многолетнее соглашение об использовании нейросети Gemini от Google.


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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    9 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва избежал столкновения с беспилотным летательным аппаратом при вылете из Молдавии в Осло, сообщил глава норвежского правительства Йонас Гар Стуре.

    Стуре сообщил об инциденте с воздушным судном украинского лидера, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. По словам норвежского премьера, инцидент произошел в среду во время вылета борта из Молдавии. Зеленский направлялся в Осло для участия в траурной церемонии прощания с королем Харальдом V.

    «Его самолет чуть не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове», – заявил премьер-министр Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии до последнего момента отказывалось подтверждать прибытие Владимира Зеленского на траурные мероприятия.

    Церемония прощания со скончавшимся монархом Харальдом V официально завершилась в крепости Акерсхус в Осло.

    В прошлом году неопознанные беспилотники уже появлялись вблизи борта Зеленского во время визита в Ирландию.

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    9 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

    По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

    «Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

    В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

    Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    8 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны вынуждены закупать кукурузу в Соединенных Штатах вместо Украины для обеспечения животноводства, к этому привели проблемы с экспортом украинской продукции, пишет Politico.

    Остановка экспорта украинской сельхозпродукции через порты Одессы вынуждает европейских покупателей переориентироваться на американский рынок, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Из-за засухи в Западной и Центральной Европе возник дефицит кукурузы для кормления скота и птицы.

    «Евросоюз намерен импортировать около 25 млн тонн кукурузы в период с июля 2026 года по июнь 2027-го против 19,3 млн за предыдущие 12 месяцев», – сообщила представитель Еврокомиссии по сельскому хозяйству Луиз Боуги.

    Обычно Украина поставляет около половины объема, необходимого ЕС.

    Доставка зерна с Украины наземным транспортом медленна и дорогостояща, а морские пути недоступны. В результате в июле и августе доля американской кукурузы составила более двух пятых импорта в ЕС.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что закрытие черноморского маршрута приведет к невозможности экспорта 30 млн тонн продукции на сумму более 10 млрд долларов.

    Это снизит ВВП страны на 5%, а без доходов от продаж до 7 млн гектаров земли могут остаться незасеянными в следующем сезоне.

    Напомним, работа крупных черноморских портов Украины оказалась парализована.

    Прекращение работы морского коридора привело к падению объемов поставок зерна на 70%.

    В результате блокировки путей на Украине спрогнозировали критическую нехватку складских мощностей.

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    8 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая

    Bloomberg: ЕС и Канада объявят о стратегическом альянсе против США 16 сентября

    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и Канада готовятся заключить стратегическое партнерство для совместного противостояния политическому и экономическому влиянию Соединенных Штатов и Китая, пишет Bloomberg.

    Евросоюз и Канада готовятся объявить 16 сентября о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, сообщает агентство Bloomberg. Цель партнерства заключается в совместном противостоянии экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    «Европейский союз и Канада работают над новым всеобъемлющим форматом отношений – от торговли до безопасности, стремятся создать новый альянс для противовеса глобальной политике силы, в которой доминируют США и Китай», – отмечается в сообщении.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить эти планы во время ежегодного выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. В мероприятии примет участие премьер-министр Канады Марк Карни, который выступит перед европейскими законодателями на следующий день, отмечает агентство.

    Оттава и Брюссель намерены достичь глубокого правового и экономического сближения без вступления Канады в Евросоюз. Соглашение затронет торговлю, цепочки поставок, критически важное сырье, безопасность, оборону, освоение космоса и научные исследования. В октябре стороны планируют провести саммит в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Американский президент Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на канадские товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    7 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    Физик и нобелевский лауреат Хинтон предрек гибель человечества из-за ИИ

    Физик Хинтон: Потеря контроля над ИИ может привести к исчезновению человечества

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон заявил о катастрофических последствиях бесконтрольного развития нейросетей, способных спровоцировать полное исчезновение людей на планете, пишет The Times.

    Развитие мощных вычислительных систем несет экзистенциальную угрозу для населения Земли. С таким заявлением выступил лауреат Нобелевской премии по физике за 2024 год Джеффри Хинтон, передает ТАСС.

    «Было бы крайне неразумно разрабатывать сверхинтеллект сейчас, при отсутствии научного консенсуса относительно возможности его безопасной разработки и контролируемого использования. Потеря контроля над ИИ, который превосходит нас по интеллекту, может иметь катастрофические последствия и даже привести к исчезновению человечества», – приводит слова ученого Times.

    Обращение специалиста прозвучало накануне внесения в парламент Британии законопроекта об ограничении подобных технологий. Документ разработан некоммерческой организацией Control AI и направлен на полный запрет создания сверхинтеллекта в королевстве.

    Инициативу выдвинул депутат от правящей Лейбористской партии Алекс Собел. Проект уже поддержали более 130 парламентариев, однако правительство страны пока отказывается официально одобрить этот документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о реальной угрозе утраты человеческого контроля над искусственным интеллектом.

    СМИ предупреждали о риске создания смертельно опасных вирусов с помощью нейросетей.

    Сам Хинтон еще в 2025 году призывал международное сообщество предотвратить уничтожение человечества машинами.

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    7 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    В ООН предупредили об экзистенциальной угрозе ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей из-за колоссального риска для будущего мировой цивилизации.

    Представитель международной организации выразил серьезную обеспокоенность бесконтрольным развитием технологий, передает РИА «Новости». «Я разделяю опасения экспертов отрасли, что передовые системы искусственного интеллекта могут представлять экзистенциальную угрозу для человечества. Я призываю приложить все возможные усилия для обеспечения надежных, незыблемых гарантий безопасности в сфере искусственного интеллекта, пока еще не стало слишком поздно», – подчеркнул он во время выступления на 63-й сессии Совета по правам человека.

    В ближайшие дни чиновник планирует направить официальные обращения ведущим компаниям, занимающимся разработкой алгоритмов. Он обратил внимание на то, что сейчас практически неограниченная власть над технологиями сосредоточена в руках небольшой группы людей.

    Для решения проблемы комиссар предложил государствам и участникам цепочек поставок договориться о соблюдении определенных «красных линий». Это должно стать минимальным требованием для стран, где базируются вычислительные системы.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал повсеместное внедрение нейросетей опасным экспериментом над обществом.

    Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон предупредил о риске полного исчезновения людей из-за потери контроля над вычислительными системами.

    Основатель компании Microsoft Билл Гейтс призвал ужесточить контроль над искусственным интеллектом.

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    8 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Провал оборонной инициативы нанес удар по позициям Каллас

    Politico: Отмена создания оборонной группы ЕС стала ударом для Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас столкнулась с сопротивлением стран ЕС при попытке создать группу по обороне, сообщила Politico.

    Отмена создания группы «высокого уровня» с участием бывших политических и военных руководителей стран ЕС стала ударом по позициям главы европейской дипломатии, передает РИА «Новости».

    В начале сентября Кая Каллас предложила создать группу для устранения пробелов в военных возможностях Европы. Однако, по информации Politico, ряд стран вынудил ее отменить инициативу.

    «Отмена, объявленная менее чем через 48 часов до запланированного запуска группы, стала новым ударом для главного дипломата блока, которая и без того находится в борьбе за влияние с Еврокомиссией Урсулы фон дер Ляйен», – отмечает издание.

    Инициатива обострила отношения Каи Каллас с национальными правительствами. Ранее СМИ сообщали о переходе в открытую фазу борьбы за влияние между ней и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отменила создание группы высокого уровня по вопросам обороны из-за недовольства ряда стран.

    Несколькими днями ранее она отвергла инициативу Франции и Германии по реформированию внешнеполитической службы ЕС.

    Европейские государства обсуждают возможность масштабной перестройки данного ведомства на фоне низкой эффективности.

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    8 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    ЕК одобрила заявку Киева на ракеты ЗРК Patriot в рамках фонда на 90 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия одобрила заявку Киева на приобретение ракет для ЗРК Patriot за счет средств из программы финансирования Евросоюза объемом 90 млрд евро, пишут украинские СМИ.

    Прежде чем средства будут фактически выданы, украинской стороне предстоит подать на проверку в Еврокомиссию контракты на закупку ракет. Только после этой процедуры Брюссель примет окончательное решение о выделении финансирования, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия ранее отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева из-за правила приоритета европейских производителей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее сообщила о новом запросе Украины на выделение нескольких миллиардов евро для приобретения систем ПВО, включая ракеты для Patriot.

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    7 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    МИД: Евросоюз превратил права человека в оружие против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Евросоюз в открытом использовании правозащитной тематики в качестве инструмента политического давления на Москву.

    Захарова прокомментировала недавний документ Евросоюза о правах человека. Речь идет о докладе высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности за 2025 год.

    В опубликованном на сайте министерства комментарии Захарова обратила внимание на отдельный раздел доклада, посвященный России. По ее словам, европейские чиновники открыто используют правозащитную тематику в политических целях.

    «По сути ЕС прямым текстом заявляет о своих усилиях по вепонизации проблематики прав человека для оказания давления на Россию», – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В прошлом месяце МИД России назвал диагнозом игнорирование Евросоюзом нарушений прав человека.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел абсурдными попытки Запада оказывать давление на Москву.

    Ранее российские дипломаты указывали на наличие системных проблем с правами национальных меньшинств внутри самого ЕС.

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    9 сентября 2026, 13:22 • Новости дня
    Суд ЕС отклонил иск Венгрии против передачи доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, оспаривавшей выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов. В сообщении суда указывается, что иск был отклонен на основании отсутствия юрисдикции у судебного органа ЕС по этому вопросу.

    Суд Европейского союза принял решение отклонить иск Венгрии, оспаривавшей выделение Киеву первого транша из доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. В инстанции пояснили, что данный вопрос не входит в юрисдикцию судебного органа.

    Разбирательство касалось решения комитета Европейского фонда мира от 21 июня 2024 года. Согласно этому документу, часть полученных от активов РФ средств направлялась на военную поддержку Украины. Венгрия воздержалась при голосовании по базовому механизму распределения средств и утверждала, что ее неправомерно лишили права голоса.

    Суд в Люксембурге постановил, что оспариваемое решение относится к политическому и стратегическому выбору в рамках внешней политики и не подлежит судебному контролю. Уточняется, что вердикт может быть обжалован в течение двух месяцев и десяти дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году правительство Венгрии оспорило решение о выплате помощи Украине за счет российских активов.

    В августе 2025 года Бельгия выступила против любых форм экспроприации замороженных средств России.

    К этому времени Европейский союз перевел Киеву более 10 млрд евро из доходов от этих денег.

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    8 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Каллас призвала усилить давление на Россию

    Каллас призвала усилить давление на Россию для окончания украинского конфликта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас призвала усилить санкционное давление на Россию для скорейшего окончания украинского конфликта.

    Каллас потребовала усилить давление на Россию ради окончания конфликта на Украине, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства ЕС, передает РИА «Новости». «Увеличение поддержки Украины и усиление давления на Москву – это самый быстрый способ положить конец этой войне», – сказала она на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом.

    По словам дипломата, Евросоюз выделил Киеву первые 8,47 млрд евро в рамках программы кредитования. Она также отметила, что ЕС одобрил выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Кая Каллас также призвала ужесточить санкционное давление на Россию осенью.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза потребовала настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. До этого Каллас предложила задействовать влияние на продолжающие экономическое сотрудничество с российской стороной государства.

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