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    10 сентября 2026, 16:48 • Новости дня

    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут обстоятельные переговоры на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут полноформатную встречу на полях предстоящего саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. 

    Ушаков сообщил журналистам о предстоящей встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает ТАСС. «Лидеры еще в Бишкеке, где они очень плотно общались, договорились, что проведут обстоятельные переговоры 18-19 ноября в Шэньчжэне, в Китайской Народной Республике, в рамках саммита АТЭС», – заявил он.

    Ушаков добавил, что стороны достигли договоренности о проведении действительно обстоятельных переговоров, которые потребуют определенного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль запланировал двусторонние переговоры лидеров России и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    Ранее российский президент высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР.

    10 сентября 2026, 09:39 • Новости дня
    МВД назвало число ежегодно приезжающих в Россию иностранцев

    Кикоть: Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранцев с разными целями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россию ежегодно посещают около 9 млн иностранных граждан, прибывающих в страну с различными целями, включая работу, учебу и туризм, сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    «По году в нашу страну приезжает порядка 9 млн человек иностранных граждан с разными целями», – сообщил Кикоть. Он уточнил, что единовременно на территории страны находятся от 6 до 6,5 млн иностранцев, передает ТАСС.

    По словам руководителя ведомства, из этого числа около 3 млн человек прибывают ради трудовой миграции. Еще 1,7 млн составляют члены их семей. Оставшийся миллион приезжих приходится на туристов, студентов и лиц, совершающих частные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с Андреем Кикотем.

    В апреле прошлого года глава государства поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

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    9 сентября 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с То Ламом

    Путин процитировал Хо Ши Мина на государственном обеде с президентом Вьетнама
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на государственном обеде в честь главы Вьетнама То Лама процитировал Хо Ши Мина и предложил тост за укрепление дружбы России и Вьетнама.

    Российский лидер выступил с речью во время приема иностранного коллеги, передает РИА «Новости». В своем выступлении глава государства обратился к творчеству к творчеству вьетнамского политического деятеля, верховного главнокомандующего вооруженными силами Вьетнама и первого президента этой страны Хо Ши Мина.

    «Коль сможем объединиться, слить воедино сердца, любое нелегкое дело мы доведем до конца», – процитировал Путин стихотворение Хо Ши Мина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

    Также президент России анонсировал скорую отмену визовых требований для граждан Вьетнама.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    10 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти

    Bloomberg: Китайские НПЗ резко нарастили закупки российской нефти ESPO

    Bloomberg: Китай резко увеличил закупки российской нефти
    @ Seth Gafah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайские предприятия начали активно скупать российскую нефть на спотовом рынке из-за серьезного сокращения доступных вариантов импорта и проблем с логистикой на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Нефтеперерабатывающие компании КНР столкнулись с нехваткой сырья, сообщает Bloomberg. Это привело к резкому росту запрашиваемых цен на поставки с тихоокеанского побережья России. В частности, ноябрьские партии марки ESPO предлагались на 20 долларов за баррель дороже фьючерсов на Brent, говорится в материале.

    «Такая сделка означала бы двукратный рост премии по сравнению с прошлой неделей», – рассказали агентству неназванные трейдеры. Спрос на российские энергоресурсы вырос после потери независимыми заводами доступа к иранским поставкам из-за американских ограничений. Кроме того, ситуация в Ормузском проливе также заставляет компании КНР искать альтернативы в Канаде, Бразилии и Африке.

    Крупнейшая мировая нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec нарастила импорт для компенсации ближневосточного дефицита. Только за июль компания приобрела около 7,4 млн баррелей ESPO. Всего было закуплено от 30 до 40 партий, что составляет до 320 тыс. баррелей в сутки или около 6% мощностей предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил о достижении рекордной доли российской нефти в китайском импорте на уровне 23%.

    Ранее сообщалось, что за первые семь месяцев текущего года экспорт отечественного сырья в КНР увеличился почти на 15%. А весной китайские компании Sinopec и PetroChina начали переговоры о возобновлении закупок после четырехмесячного перерыва.

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    9 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    Трамп назвал отличным прошедший разговор с Путиным
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом в Техас поделился впечатлениями от недавнего диалога с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп высоко оценил прошедшие переговоры с Путиным, передает РИА «Новости». Политик дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями между лидерами двух стран.

    «У нас состоялся отличный разговор», – подчеркнул Трамп во время короткой беседы с журналистами. Сразу после этого заявления президент Соединенных Штатов отправился с визитом в Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин одобрил посредническую работу Вашингтона для разрешения украинского кризиса.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности американского лидера воспринимать позицию Москвы.

    Политолог Станислав Ткаченко допустил обсуждение лидерами двух стран снижения вовлеченности США в военное противостояние.

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    9 сентября 2026, 22:13 • Новости дня
    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный визит президента Вьетнама То Лама в Россию завершен, проводить его и супругу Нго Фыонг Ли к машине вышел российский лидер Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Государственный визит генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама, Президента Вьетнама То Лама в Россию завершён», – сказано в Max-канале Кремля в подписи к видео.

    В коротком ролике Путин вручает букет супруге главы Вьетнама Нго Фыонг Ли и прощается с господином То Ламом – лидеры двух стран жмут друг другу руки и обнимаются.

    Путин проводил вьетнамских гостей до машины и попрощался.

    «Спасибо большое за ваш визит. Хорошей поездки», – приводит РИА «Новости» слова Путина перед отъездом гостей.

    Напомним, официальная церемония встречи лидеров России и Вьетнама  состоялась в Большом Кремлевском дворце в среду, 9 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Вьетнама То Лам назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики. Путин и глава Вьетнама договорились об укреплении стратегического партнерства, а также о переходе на России и Вьетнама на торговлю в нацвалютах.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    9 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Трамп после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине

    Трамп после беседы с Путиным заявил о его настрое на сделку

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него состоялась «прекрасная беседа» с российским лидером Владимиром Путиным после того, как американские посланники попытались запустить новый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта.

    «Он [президент России Владимир Путин] хочет заключить сделку. И если Зеленский тоже хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо», – приводит Bloomberg слова Трампа.

    Отвечая на вопрос о перспективах трехстороннего саммита с участием лидеров конфликтующих сторон, Трамп сказал, что «это может произойти», и заявил, что обе стороны «устали воевать».

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор, а помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл его подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине.

    Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.

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    10 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Путин провел встречу с первым замглавы МВД Кикотем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел встречу с первым заместителем министра внутренних дел Андреем Кикотем, чтобы обсудить государственную политику в сфере миграции.

    Встреча президента России с начальником Миграционной службы МВД Андреем Кикотем состоялась накануне поздно вечером, передает ТАСС.

    «Поговорим о реализации государственной политики в сфере миграции за полтора года, которые прошли», – обратился Владимир Путин к первому заместителю министра внутренних дел.

    Беседа прошла в преддверии профессионального праздника – Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД России. Это событие традиционно отмечается 11 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать новую службу по вопросам миграции в МВД.

    Руководителем данной структуры стал бывший заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть.

    Официальный представитель ведомства Ирина Волк назвала основной задачей подразделения упорядочивание миграционных процессов.

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    9 сентября 2026, 20:45 • Новости дня
    Путин восхитился мужеством и стойкостью вьетнамского народа

    Путин: Россия всегда восхищалась мужеством и стойкостью народа Вьетнама

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил восхищение мужеством и стойкостью вьетнамского народа во время вручения Международной премии мира имени Льва Толстого.

    Путин выразил глубокое уважение к гражданам Вьетнама, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого, глава государства подчеркнул их способность достойно справляться с суровыми испытаниями.

    «В России всегда относились с искренним уважением и восхищением к стойкости и мужеству вьетнамского народа, который достойно выдержал суровые испытания», – сказал российский лидер.

    По словам президента, вьетнамцы хорошо понимают ценность человеческой жизни, мирного сосуществования, труда и сострадания. Он добавил, что такие духовные ориентиры полностью соответствуют гуманистическим идеалам учения Толстого. Лауреатом премии в текущем году стал То Лам.

    В июле вьетнамский лидер То Лам удостоился Международной премии мира имени Льва Толстого.

    В ходе нынешнего визита в Москву президент Вьетнама назвал российского коллегу близким братом своего народа.

    По итогам переговоров лидеры двух государств договорились об укреплении стратегического партнерства.

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    9 сентября 2026, 20:39 • Новости дня
    Лидеру Вьетнама То Ламу вручили Международную премию мира имени Толстого

    Президент Вьетнама То Лам получил Международную премию мира имени Толстого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеру Вьетнама То Ламу в ходе визита в Москву вручили Международную премию мира имени Льва Толстого за выдающийся вклад в укрепление двусторонних отношений.

    Торжественное событие прошло в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает Кремль в Max. «Мы всецело поддерживаем единогласное решение многонационального жюри вручить в этом году премию мира имени Толстого лидеру Вьетнама товарищу То Ламу и в его лице всему вьетнамскому народу. Товарищ То Лам действительно авторитетный и дальновидный политический деятель, настоящий патриот, который избрал путь преданного служения своей родине и защиты её национальных интересов», – заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии.

    Глава государства также отметил значительный личный вклад вьетнамского лидера в укрепление дружбы между двумя странами.

    «Как принципиальный и последовательный сторонник продвижения российско-вьетнамского стратегического партнёрства, Вы держите на постоянном контроле вопросы развития прямых политических, экономических и гуманитарных контактов между нашими странами», – заключил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле жюри присудило То Ламу международную премию мира имени Льва Толстого.

    В ходе нынешнего визита в Москву главы государств договорились об укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства.

    По итогам переговоров стороны подписали 17 совместных документов.

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    10 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Путин заявил о защите прав мигрантов при целевом наборе

    Путин оценил влияние организованного набора мигрантов на их законные права

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Целевой организованный набор иностранцев для трудоустройства обеспечивает права и самих мигрантов. Об этом в беседе с первым заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Миграционной службы МВД России Андреем Кикотем заявил президент РФ Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы трудоустройства иностранцев с первым заместителем министра внутренних дел и начальником Миграционной службы МВД Андреем Кикотем, передает ТАСС.

    В ходе рабочей встречи стороны подробно затронули тему организованного привлечения рабочей силы из-за рубежа.

    «Да, это обеспечивает законные права и самого трудового мигранта. Об этом тоже надо думать», – подчеркнул российский лидер в ходе беседы с представителем ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин обсудил государственную политику в сфере миграции с первым заместителем министра внутренних дел Андреем Кикотем.

    В июле глава государства утвердил полномочия МВД по определению специальностей для упрощенного получения вида на жительство иностранными работниками.

    Весной силовое ведомство инициировало законопроект о проведении эксперимента по целевому набору иностранной рабочей силы.

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    10 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Песков сообщил о переносе совещания Путина с правительством

    Песков: Совещание Путина с правительством перенесли из-за саммита БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин перенес запланированное совещание с членами правительства из-за необходимости подготовки к предстоящему саммиту БРИКС в Индии.

    Запланированное на 10 сентября совещание президента России Владимира Путина с кабинетом министров отложено из-за интенсивной подготовки главы государства к саммиту БРИКС.

    «Сегодняшняя встреча с правительством, которая была изначально запланирована и нами анонсирована, перенесена – будет, видимо, через неделю – в связи с тем, что идет подготовка к саммиту БРИКС. Обычный, рутинный перенос», – пояснил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля также сообщил, что глава государства провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Вечером Владимир Путин отправится в Нью-Дели для участия в международном саммите.

    Ранее Песков сообщил о скором визите Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии совместно посетят несколько деловых мероприятий. 

    Также политики обсудят двустороннее экономическое сотрудничество в закрытом формате.

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    10 сентября 2026, 14:35 • Новости дня
    Песков сообщил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО

    Песков заявил о ежедневных обсуждениях Путиным хода СВО с военными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин ежедневно обсуждает с военными ход спецоперации и меры по защите российских городов от атак, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства постоянно контактирует с военным командованием. Обсуждаются вопросы защиты от украинских атак на российские объекты, в том числе на черноморские города, передает ТАСС.

    «Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры», – отметил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства непрерывно получает актуальную информацию о ходе боевых действий.

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов по телефону проинформировал президента о результатах массированного ответного удара по военным объектам Киева.

    А оперативные данные о нападениях на российские территории поступают в Кремль в любое время суток.

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    10 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Ушаков сообщил о планах Путина провести ряд двусторонних встреч в Индии

    Ушаков: Путин проведет двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии планирует провести ряд двусторонних встреч, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Глава государства посетит Индию с рабочим визитом с 11 по 13 сентября, передает РИА «Новости». «Как обычно, когда проводятся такие многосторонние мероприятия, они используются для того, чтобы проводить двусторонние встречи. На этот раз тоже мы запланировали несколько двусторонних встреч», – рассказал Ушаков.

    В ходе саммита Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и премьером Эфиопии Абийем Ахмедом. Также запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Кроме того, прорабатывается возможность переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Полноформатной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином не будет, однако лидеры смогут пообщаться в кулуарах форума.

    Напомним, президент России Владимир Путин перенес совещание с правительством из-за подготовки к саммиту БРИКС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал скорый визит российского лидера в Нью-Дели.

    Министерство иностранных дел КНР сообщило о поездке председателя Си Цзиньпина на это международное мероприятие.

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    10 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Ушаков анонсировал участие Путина в заседании БРИКС+ в Индии

    Ушаков: Путин 13 сентября примет участие в заседании формата БРИКС+ в Нью-Дели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 13 сентября примет участие в заседании формата БРИКС+ в Нью-Дели, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о планах президента присоединиться к расширенной встрече БРИКС, передает РИА «Новости». Саммит объединения пройдет в столице Индии 12 и 13 сентября.

    «13 сентября запланирована тоже обычная для сотрудничества в рамках БРИКС расширенная сессия. Формат – так называемый Outreach BRICS+», – отметил Ушаков.

    Главной темой расширенного заседания станет формирование будущего для инклюзивного глобального роста. В обсуждении примут участие государства-члены, страны-партнеры БРИКС, делегации приглашенных стран, а также руководители международных организаций. На сессии представят традиционные доклады Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.

    Глава государства перенес совещание с правительством из-за подготовки к этому мероприятию.

    МИД Китая сообщил о планах председателя КНР Си Цзиньпина посетить Нью-Дели для участия в саммите.

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