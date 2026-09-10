Число жертв пожара на судне в китайском Циндао достигло 25 человек

Tекст: Валерия Городецкая

В результате возгорания на грузовом судне в провинции Шаньдун погибли 25 человек, передает РИА «Новости». До этого поступала информация о 20 жертвах и пяти пропавших работниках верфи.

«По состоянию на 19.24 (14.24 мск) 10 сентября все 25 пропавших без вести были найдены, все они были без признаков жизни», – сообщил китайский телеканал.

Напомним, трагический инцидент с иностранным сухогрузом произошел на территории судоремонтного завода в китайском городе Циндао.

В июле текущего года в порту Ухань на прибывшем контейнеровозе прогремел взрыв с последующим пожаром.

В марте прошлого года на российском рефрижераторном судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи возникло возгорание.