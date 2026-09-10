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    10 сентября 2026, 16:44 • Новости дня

    Литва запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    LRT: Литва хочет убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы намерены убрать из конституции страны положение, запрещающее размещение оружия массового поражения на своей территории, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Правительство Литвы намерено в начале 2027 года убрать из конституции пункт, запрещающий размещение оружия массового поражения, передает РИА «Новости». По словам председателя парламента республики Юозаса Олякаса, для принятия поправки потребуется продлить осеннюю сессию Сейма до 13 января 2027 года.

    «Зимой литовский парламент планирует принять поправку к конституции и исключить из основного закона страны положение о запрете оружия массового поражения на своей территории, для этого потребуется продлить осеннюю сессию парламента, которая начинается в четверг», – заявил политик телерадиокомпании LRT.

    Ранее Олякас отмечал, что 137-я статья конституции больше не отвечает современным геополитическим реалиям. В начале июля парламент уже одобрил изменение этой статьи. Для окончательного принятия поправок необходимо, чтобы инициативу поддержали не менее 94 депутатов из 141 дважды с интервалом в три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущий премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил за удаление из конституции запрета на размещение ядерного оружия.

    Позже президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. При этом постпред России при ОДКБ Виктор Васильев подчеркнул рутинный характер обсуждения применения средств массового поражения в Европе.

    8 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол Барбин вручил ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ

    Посол России передал ноту МИД Дании из-за травли детей дипломатов в СМИ
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский посол Владимир Барбин передал ноту протеста в МИД Дании из-за травли детей, обучающихся в школе при дипломатической миссии.

    Барбин посетил датское министерство иностранных дел. В ходе визита дипломат обратил внимание на недопустимость нападок со стороны местных политиков и прессы на организацию учебного процесса в школе при посольстве, передает ТАСС.

    В ведомство была передана соответствующая нота. Дипломат подчеркнул, что «определение российских образовательных стандартов и содержания учебных программ является внутренним делом Российской Федерации».

    Травля образовательного учреждения, по словам посла, воспринимается как намеренное провоцирование враждебных настроений в датском обществе по отношению к дипломатической миссии. Подобные действия ставят под угрозу безопасность учащихся и педагогов.

    Барбин потребовал от датской стороны принять все надлежащие меры для обеспечения безопасности и предотвращения всякого нарушения спокойствия посольства. Дипломат сослался на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здания российской дипмиссии и школы в Копенгагене неоднократно обливались краской. Ранее власти Дании угрожали изъять участок под российским посольством.

    До этого Барбин назвал невозможным поддержание нормальных отношений с королевством.

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    8 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot

    Писториус: Германия передаст Украине ракеты PAC-2 для ЗРК Patriot

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера.

    Германия передаст Киеву ракеты-перехватчики PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot, передает ТАСС. Об этом министр обороны ФРГ Писториус сообщил во время видеоконференции с участием глав оборонных ведомств стран Запада. «Я принял решение о поставке перехватчиков PAC-2 из запасов бундесвера для Украины», – сказал руководитель ведомства.

    Кроме того, Берлин планирует увеличить поставки на Украину ракет класса «воздух – воздух». Также немецкие власти продолжат обеспечивать украинскую армию беспилотниками и дальнобойными боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Германия планировала передать Украине устаревшие ракеты PAC-2 вместо современных модификаций.

    Летом текущего года украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков у ВСУ.

    Вскоре после этого Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа триста боеприпасов для систем Patriot.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 21:25 • Новости дня
    В ЕС признали провал плана по отказу от энергоресурсов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Многомиллиардная инициатива Евросоюза REPowerEU, направленная на снижение зависимости от российских энергоресурсов, не принесла ожидаемых результатов, говорится в докладе независимого внешнего аудитора ЕС – Европейской счетной палаты.

    Проект стартовал четыре года назад, однако темпы энергетического перехода оказались недостаточными, передает РИА «Новости». «Спустя четыре года после запуска REPowerEU забуксовал, несмотря на то, что было предоставлено несколько сотен миллиардов евро», – заявил член Европейской счетной палаты Михайлс Козловс. Из доступных 300 млрд евро страны блока использовали менее 20% на профильные проекты.

    Особенно слабые показатели зафиксированы в секторе возобновляемых источников энергии. Созданные мощности ветровой и солнечной генерации аудиторы сочли незначительными на фоне цели добавить 103 ГВт к 2030 году. Дефицит инвестиций делает европейский рынок уязвимым к новым потрясениям.

    Публикация доклада совпала с очередным ростом цен на газ и проблемами с заполнением подземных хранилищ перед зимним сезоном. При этом доля российского газа в европейском импорте уже сократилась с 45% до 12%. Евросоюз планирует запретить поставки СПГ из России с 1 января 2027 года и полностью отказаться от трубопроводного газа к концу того же года.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал ошибкой отказ от российского газа.

    Европейская комиссия продолжила добиваться тотального запрета на поставки топлива из России вопреки дефициту.

    В июле Бельгия обеспечила весь импорт сжиженного природного газа исключительно за счет российских поставок.

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    9 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    Стуре: Самолет Зеленского едва не столкнулся с дроном при вылете из Молдавии
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет главы киевского режима Владимира Зеленского едва избежал столкновения с беспилотным летательным аппаратом при вылете из Молдавии в Осло, сообщил глава норвежского правительства Йонас Гар Стуре.

    Стуре сообщил об инциденте с воздушным судном украинского лидера, пишет канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. По словам норвежского премьера, инцидент произошел в среду во время вылета борта из Молдавии. Зеленский направлялся в Осло для участия в траурной церемонии прощания с королем Харальдом V.

    «Его самолет чуть не был сбит беспилотником во время взлета в Молдове», – заявил премьер-министр Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Норвегии до последнего момента отказывалось подтверждать прибытие Владимира Зеленского на траурные мероприятия.

    Церемония прощания со скончавшимся монархом Харальдом V официально завершилась в крепости Акерсхус в Осло.

    В прошлом году неопознанные беспилотники уже появлялись вблизи борта Зеленского во время визита в Ирландию.

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    9 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    Сорваны две попытки группировок ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения группировки «Север» продолжили сужение кольца вокруг попавших в окружение украинских формирований в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ внутри котла у Малой Волчьей, Комиссарова и Бузова, указало ведомство в Max.

    На внешнем кольце уничтожены силы противника близ Новоалександровки, Приколотного и Ольховатки. Потери украинской стороны за сутки составили до 35 человек, сорваны две попытки прорыва окружения.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» улучшили свои позиции, нанеся значительный урон живой силе и технике ВСУ в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях. Общие потери украинских войск на этих направлениях превысили 835 военнослужащих.

    Между тем средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 беспилотников.

    В Черном море уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров. Авиация и артиллерия поразили цеха сборки дронов и объекты энергетической инфраструктуры Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие освободили населенный пункт Озерное в Харьковской области.

    В окружении на территории Харьковской области оказались около 1,7 тыс. украинских боевиков.

    Накануне российские войска взяли под контроль населенные пункты Долгенькое и Березники.

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    10 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    Разработан антидрон «Кречет» со скоростью полета до 450 км в час
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России создали самый быстрый самолетный антидрон «Кречет», способный развивать скорость до 450 км в час и перехватывать вражеские беспилотники.

    Российские разработчики представили новый беспилотник, способный перехватывать вражеские дроны на высоких скоростях, передает РИА «Новости». Аппарат оснащен двумя электромоторами и запускается с помощью катапульты.

    «Впервые представлен самый быстрый в России антидрон самолетного типа «Кречет» на двух электромоторах со скоростью до 450 км в час. Запускается с катапульты, имеет повышенную маневренность за счет обратной стреловидности крыла и за счет этого фактора уменьшен его размер», – рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    По словам руководителя центра, высокая скорость необходима для перехвата беспилотников противника вдогонку. Обратная стреловидность крыла обеспечивает аппарату высокую маневренность, особенно на малых скоростях, что важно при атаке на маневрирующие цели. Если дрон промахнется, он сможет быстро развернуться и повторить атаку.

    Аппарат может быть оснащен боевой частью или поражать цели кинетически. Благодаря своим характеристикам «Кречету» не требуются мобильные платформы – он способен самостоятельно догонять вражеские дроны, такие как «Лютый», скорость которых не превышает 200 км в час. Модель была впервые показана на Международном технологическом конгрессе в парке «Патриот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры группировки войск «Запад» спроектировали дрон-перехватчик «Астра-ПВО» с максимальной скоростью 560 км в час.

    Российские подразделения в зоне специальной военной операции приступили к боевым испытаниям зенитного беспилотника «Сварог про» с искусственным интеллектом.

    Бойцы батальона противодействия БПЛА за один день сбили свыше 50 украинских аппаратов с помощью дрона «Елка».

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    9 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

    По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

    «Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

    В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

    Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    8 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    Politico: ЕС решил заменить кукурузу c Украины на кукурузу из США
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны вынуждены закупать кукурузу в Соединенных Штатах вместо Украины для обеспечения животноводства, к этому привели проблемы с экспортом украинской продукции, пишет Politico.

    Остановка экспорта украинской сельхозпродукции через порты Одессы вынуждает европейских покупателей переориентироваться на американский рынок, передает РБК со ссылкой на Politico.

    Из-за засухи в Западной и Центральной Европе возник дефицит кукурузы для кормления скота и птицы.

    «Евросоюз намерен импортировать около 25 млн тонн кукурузы в период с июля 2026 года по июнь 2027-го против 19,3 млн за предыдущие 12 месяцев», – сообщила представитель Еврокомиссии по сельскому хозяйству Луиз Боуги.

    Обычно Украина поставляет около половины объема, необходимого ЕС.

    Доставка зерна с Украины наземным транспортом медленна и дорогостояща, а морские пути недоступны. В результате в июле и августе доля американской кукурузы составила более двух пятых импорта в ЕС.

    Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что закрытие черноморского маршрута приведет к невозможности экспорта 30 млн тонн продукции на сумму более 10 млрд долларов.

    Это снизит ВВП страны на 5%, а без доходов от продаж до 7 млн гектаров земли могут остаться незасеянными в следующем сезоне.

    Напомним, работа крупных черноморских портов Украины оказалась парализована.

    Прекращение работы морского коридора привело к падению объемов поставок зерна на 70%.

    В результате блокировки путей на Украине спрогнозировали критическую нехватку складских мощностей.

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    9 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Hraparak: Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

    Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
    @ Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащих армянской армии обязали выполнять воинское приветствие по стандартам Североатлантического альянса, поднося руку к голове без головного убора, пишет издание Hraparak.

    Ранее воинское приветствие выполнялось с поднесением руки к головному убору, теперь же солдатам и офицерам необходимо его снять, передает РИА «Новости». «По нашим сведениям, армянская армия пока соответствует стандартам армий НАТО исключительно в вопросах, не имеющих первостепенного значения. Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО», – говорится в публикации онлайн-издания hraparak.am.

    Источники издания отмечают, что подобные нововведения вызывают недовольство среди военных, которые считают их бессмысленными. В министерстве обороны Армении заявили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако обсуждения возможного перехода на новые стандарты приветствия уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Армения решила ввести в вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО.

    В рамках реформ Минобороны республики отказалось от уставного восклицания «Ура!».

    В мае текущего года военное ведомство изменило эмблему армии.

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    8 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич: Сербия готова сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет

    Вучич заявил о готовности сотрудничать с Узбекистаном в производстве ракет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич анонсировал запуск собственного производства баллистических ракет дальнего радиуса действия в 2027 году и заявил о готовности к сотрудничеству в этой сфере с Узбекистаном.

    Белград планирует запустить производство собственного стратегического вооружения в 2027 году, в реализации этого амбициозного проекта Сербия рассчитывает на партнерство с Ташкентом, сообщил сербский лидер, передает ТАСС.

    «Через год мы начнем производство баллистических ракет дальнего радиуса действия, и в этом вопросе мы также готовы сотрудничать с вами», – подчеркнул Вучич. По его словам, такие планы свидетельствуют о фундаментальном и технологическом прогрессе сербской промышленности.

    Сербские специалисты уже достигли значительных успехов в разработке вооружений. Глава государства выразил уверенность в успешном запуске производства в намеченные сроки и подтвердил готовность к совместной работе с узбекистанскими партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вучич анонсировал старт выпуска современных ударных беспилотников.

    Ранее Белград договорился с израильскими партнерами об открытии совместного завода по производству военных дронов. Весной глава государства подтвердил наличие у страны гиперзвуковых баллистических ракет CM-400.

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    8 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая

    Bloomberg: ЕС и Канада объявят о стратегическом альянсе против США 16 сентября

    Евросоюз и Канада объединились для противодействия влиянию США и Китая
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз и Канада готовятся заключить стратегическое партнерство для совместного противостояния политическому и экономическому влиянию Соединенных Штатов и Китая, пишет Bloomberg.

    Евросоюз и Канада готовятся объявить 16 сентября о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий, сообщает агентство Bloomberg. Цель партнерства заключается в совместном противостоянии экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.

    «Европейский союз и Канада работают над новым всеобъемлющим форматом отношений – от торговли до безопасности, стремятся создать новый альянс для противовеса глобальной политике силы, в которой доминируют США и Китай», – отмечается в сообщении.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить эти планы во время ежегодного выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге. В мероприятии примет участие премьер-министр Канады Марк Карни, который выступит перед европейскими законодателями на следующий день, отмечает агентство.

    Оттава и Брюссель намерены достичь глубокого правового и экономического сближения без вступления Канады в Евросоюз. Соглашение затронет торговлю, цепочки поставок, критически важное сырье, безопасность, оборону, освоение космоса и научные исследования. В октябре стороны планируют провести саммит в Канаде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Американский президент Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на канадские товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского оборонного аутсорсинга.

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    10 сентября 2026, 14:52 • Новости дня
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    Кремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Введение высоких пошлин на импорт зерна из России и Белоруссии обернется серьезными экономическими потерями для Латвии, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Латвия понесет значительные убытки из-за введения пошлин на грузы зерна из России и Белоруссии, передает ТАСС.

    «Дело в том, что Латвия очень много потеряет из-за этого сама, потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта, они приносили выгоду и самим латышам», – отметил представитель Кремля.

    Комментируя намерение Риги ввести пошлины в 300% на российское зерно, Песков указал на наличие альтернатив. По его словам, мировые рынки гораздо богаче одной прибалтийской республики, поэтому всегда найдутся другие направления для экспорта. Он также подчеркнул, что принятие подобных мер является внутренним решением страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна. В ответ Дмитрий Песков обвинил Ригу в копировании заокеанских методов ведения торговых войн.

    Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

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    9 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Потери армии США в конфликте с Ираном достигли 838 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Число американских военных, раненых и убитых в ходе обострения отношений с Ираном, превысило 800 человек, указано в данных о потерях Пентагона в конфликте.

    Количество американских военных, пострадавших и погибших в конфликте с Ираном, возросло до 838 человек, передает РИА «Новости».

    Согласно данным американского оборонного ведомства, список пострадавших пополнился еще 26 военнослужащими. Число раненых достигло 820 человек, тогда как количество погибших осталось неизменным – 18 военных.

    Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в июле американские военные провели несколько серий ударов по Ирану.

    Центральное командование ВС США объяснило действия ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ Тегеран нанес удары по американским базам на Ближнем Востоке, закрыл Ормузский пролив и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума.

    Президент США 19 августа объявил о переходе к экономической изоляции Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало в августе о том, что в  киберкомандовании США за месяц пять человек покончили с собой. WP писала, что в войне с Ираном США потеряли 45 БПЛА MQ-9 Reaper на 1,3 млрд долларов. Military Times узнал о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln.

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    7 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    Польша анонсировала испытания крылатых ракет большой дальности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Варшава в ближайшие дни приступит к испытаниям крылатых ракет, способных поражать цели на дистанции около одной тысячи километров, сообщил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик на полигоне Нова-Демба.

    Томчик сообщил о предстоящих испытаниях на полигоне Нова-Демба, передает РИА «Новости». По его словам, страна готовится проверить работу ракет большой дальности. «В ближайшие дни в Польше будут проведены специальные военные испытания, направленные на отработку действий на больших дистанциях, до одной тыс. км. Жители всей Польши получат специальные уведомления по этому поводу в ближайшие дни», – заявил Томчик.

    Сейчас польские вооруженные силы обладают только зарубежными ракетами с подобной дальностью поражения, преимущественно авиационными боеприпасами для многоцелевых истребителей. Несколько недель назад в рамках сотрудничества с американским оборонным комплексом начались испытания крылатой ракеты Barracuda-500.

    Польская группа вооружений совместно с компанией Anduril Industries использует технологии, которые позволят наладить производство отечественной версии этой ракеты. Ожидается, что дальность ее действия составит около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава заключила договор с американской корпорацией Anduril Industries на выпуск крылатых ракет Barracuda-500.

    Власти Эстонии приступили к переговорам о закупке аналогичных боеприпасов для систем HIMARS.

    Ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях разработать высокоточное дальнобойное оружие.

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    9 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии направят около 1,5 млрд евро на модернизацию порта Бремерхафен для быстрой переброски войск и техники НАТО, пишет Euractiv.

    Германия планирует вложить около 1,5 млрд евро в обновление порта Бремерхафен для оперативного приема крупных военных контингентов и техники НАТО, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал Euractiv.

    «Во вторник власти Бремена одобрили инвестиционный план по развитию инфраструктуры на сумму 200 млн евро, который должен обеспечить привлечение 1,35 млрд евро от правительства ФРГ на модернизацию морского порта Бремерхафен и его транспортных связей с внутренними районами страны… В соответствии с требованиями НАТО, порт пройдет масштабную модернизацию, чтобы обеспечить возможность приема больших объемов военной техники в сжатые сроки», – говорится в публикации издания.

    Бремен станет одной из ключевых точек высадки войск альянса на восточном фланге. Первоначальную готовность порта обеспечат к 2027 году, а полностью завершат модернизацию в 2031 году.

    Глава минфина Бремена Бьерн Фекер подчеркнул, что инвестиции послужат оборонным целям НАТО и принесут пользу портовой отрасли. Мэр Бремена Андреас Бовеншульте добавил, что эти вложения станут крупнейшими в истории региона. Бремерхафен является четвертым по величине портом Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной агентство Bloomberg сообщило о подготовке немецкого порта Бремерхафен к перемещению тяжелой военной техники.

    Ранее российские дипломаты назвали ФРГ основным логистическим узлом для переброски сил НАТО на восточный фланг. Позже стало известно, что Берлин также запланировал создание нового арсенала дальнобойных вооружений за 12 миллиардов евро.

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