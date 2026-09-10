ВЦИОМ: «Единая Россия» получит более 50% голосов на выборах

Tекст: Валерия Городецкая

Прогнозируемая явка на предстоящих выборах в Госдуму составит от 51% до 53%, сообщается на сайте ВЦИОМ. За несколько недель до единого дня голосования 70% россиян выразили намерение участвовать в выборах, при этом 54% твердо планируют прийти на избирательные участки.

Согласно электоральному прогнозу, в нижнюю палату парламента уверенно проходят четыре политические силы. Ожидается, что «Единая Россия» наберет 51-53% голосов, КПРФ получит 13-15%, а партии «Новые люди» и ЛДПР – по 9-11%.

Партия «Справедливая Россия» сохраняет шансы преодолеть пятипроцентный барьер, однако ее текущее положение оценивается как неустойчивое с возможным результатом в 4-6%. За непарламентские объединения планируют проголосовать от 2% до 5% избирателей.

Всероссийский опрос «Бином АЦ ВЦИОМ» проводился с 31 августа по 6 сентября среди 1600 респондентов старше 18 лет, погрешность исследования не превышает 2,5%. Метод опроса – комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке.

В конце августа социологи зафиксировали готовность половины россиян принять участие в голосовании. Аналитики высоко оценили шансы партии ЛДПР на получение второго места по итогам выборов.